xAI, compania lui Elon Musk, caută oameni care să „crească" inteligența artificială. Ce presupune jobul de îngrijitor pentru Grok și ce salariu oferă

xAI, startup-ul de inteligență artificială fondat de Elon Musk, a publicat un anunț de angajare neobișnuit. Nu doar titlul postului a stârnit reacții, ci mai ales nivelul cerințelor și profilul extrem de specific al candidaților căutați.

Rolul poartă numele de „Writing Specialist" și este dedicat lucrului direct cu Grok, modelul de inteligență artificială dezvoltat de xAI. În esență, poziția presupune „educarea" AI-ului. Pentru acest job, compania oferă o remunerație de aproximativ 40 de dolari pe oră, însă lista de cerințe depășește cu mult standardele obișnuite din industria tech, potrivit unei analize publicate de AVClub.

xAI nu caută editori sau redactori clasici. Anunțul este adresat unor autori cu cariere validate la nivel instituțional. Pentru asta, sunt cerute dovezi clare profesionale: contracte cu edituri importante, vânzări consistente, publicări în reviste literare de prestigiu sau premii relevante.

În zona de scenaristică, criteriile sunt la fel de restrictive. Candidații trebuie să aibă credite oficiale pentru filme produse de studiouri majore, episoade difuzate pe televiziuni sau platforme de streaming ori nominalizări la premii importante din industria cinematografică.

Nici poezia nu face excepție. Sunt solicitate studii avansate, publicații academice sau literare și recunoaștere prin premii.

Departe de ideea de creație artistică, rolul presupune evaluarea, corectarea și rafinarea textelor generate de Grok. Specialiștii trebuie să analizeze răspunsurile AI-ului, să identifice erori de stil, logică sau structură și să furnizeze exemple de conținut care pot fi folosite în procesul de antrenare.