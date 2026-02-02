Se pregătește o măsură care va produce cutremur în Europa: Se naște un lider pe sistem american și se elimină dreptul de veto

Liderii PPE, cea mai mare și mai puternică familie politică din Europa, propun o serie de măsuri care ar genera un adevărat cutremur în Europa. Liderul PPE, Manfred Weber, susținut de cancelarul german Friederich Merz, propune unificarea funcțiilor de președinte al Consiliului European și cea de șef al Comisiei Europene, în așa fel încât Europa să aibă o singură voce puternică.

De asemenea, Weber a cerut ca în sistemul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană să se trecă la votul majoritar și să nu mai existe un drept de veto, o măsură împotriva unor voci precum Ungaria sau Slovacia, țări care au blocat anumite măsuri ale UE, informează Politico.

Reformarea structurii de conducere a UE nu ar necesita modificări ale tratatelor blocului, a susținut Weber. Asta ar însemna pur și simplu ca o singură persoană să ocupe ambele funcții. El a afirmat că acest lucru s-ar putea întâmpla după următoarele alegeri europene, în 2029.

„Suntem blocați, suntem muți, nu avem voce, nu avem niciun cuvânt de spus pe scena mondială, iar acest lucru trebuie să înceteze", a declarat Weber, președintele celei mai mari familii politice din Europa. Această diviziune fragmentată a puterii nu este „la înălțimea sarcinii" într-o perioadă de incertitudine geopolitică, a afirmat Weber, în contextul în care administrația americană a lui Donald Trump a dat peste cap ordinea internațională.

În discursul său, Weber a mai spus că țările UE ar trebui să treacă la votul cu majoritate calificată în chestiunile de politică externă și de securitate, în loc de unanimitate. Această idee a fost vehiculată de ani de zile, dar unii lideri guvernamentali se opun ferm unei integrări europene mai profunde, printre aceștia numărându-se Viktor Orbán din Ungaria și Robert Fico din Slovacia.

Dacă o astfel de reformă nu este posibilă, deoarece ar necesita sprijinul tuturor membrilor actuali, țările dispuse să avanseze în procesul de integrare „ar trebui să meargă mai departe cu un tratat special de suveranitate" în materie de politică externă, a afirmat Weber.