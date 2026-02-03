Și totuși, ce face președintele când merge la servici?

Nicușor Dan și-a delegat snaga reprezentării externe către MAE. Oana Țoiu este holograma președintelui, buzduganul aruncat din deal în diverse locuri în care odinioară l-am fi văzut bântuind sau umblând teleleu pe Klaus Iohannis.

Nicușor Dan s-a extras din acel personaj odios, Klaus, și s-a înșurubat matematic în jilțul de la Cotroceni, de unde o coordonează calculat pe Oana Țoiu.

Este un răutăcism gratuit aprecierea unor așa-ziși analiști că acest stil de lucru ar fi confuz, indecis, lipsit de coerență, contraproductiv, fără perspectivă și impredictibil. Președintele știe mai bine ca oricine ce are de făcut.

Da, experții au și ei dreptate când sugerează că ar trebui să asigure o prezență activă la forumurile unde se iau decizii strategice pentru a nu marginaliza influența României.

Da, dar de unde poți să veghezi mai bine la respectarea Constituției decât din drum spre școală și grădiniță, ducându-i zilnic de mână pe Aheea și pe micuțul Antim?

De unde poți monitoriza buna funcționare a autorităților publice, mediind între puterile statului, decât de acasă? Inclusiv din căminul conjugal? Dintre fustele Mirabelei Grădinaru?

Pentru cârcotașii care au criticat lipsa lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos am pregătit o contrareplică cu agenda președintelui în acele zile.

Pe 19 ianuarie, prima zi de lucrări, președintele a confirmat oficial că nu a participat la Forum și că România a fost reprezentată de o delegație condusă de ministrul de Externe și de alți trei miniștri.

În cursul după-amiezii, Administrația a confirmat participarea lui Nicușor Dan la manifestările de Ziua Unirii la Iași și Focșani.

Ziua de 20 a fost și mai intensă. A fost o frichineală de consultări politice ceva de speriat pe tema bugetului pe 2026, pe care președintele a urmărit-o echidistant, pentru a nu inhiba Executivul.

Un efort uriaș a presupus răspunsul către Donald Trump, prin care Nicușor Dan a transmis un mesaj oficial, în care a salutat inițiativa împăratului american, privind crearea unui Consiliu pentru Pace.

Invitarea României ca membru fondator al Consiliului a băgat Președinția într-o analiză aprofundată din care nu și-a revenit nici până în ziua de azi, pentru a lua o decizie finală privind participarea la Consiliu.

Analize la fel de aprofundate au continuat pe tema raportului privind suspendarea alegerilor și numirile de directori la SRI și SIE.

Chibzuiesc deci mă mișc, scrie ca un avertisment pentru persoanele superficiale și inconsistente, pe frontispiciul Palatului Cotroceni.

Ah, să nu uit, înainte ca soarele să apună peste minunata și intensa activitate a zilei de 20 ianuarie, președintele a grăit că România traversează o etapă dificilă și că nu este momentul pentru revoluții și destabilizare, pledând pentru stabilitate politică.

Pe 21 ianuarie, deși nu a fost prezent fizic în Elveția, președintele a primit rapoarte de la delegația condusă de buzduganul Oana Țoiu.

Apoi a asudat ceasuri întregi până ce a definitivat detaliile protocolare pentru ceremoniile de pe 24 ianuarie de la Iași și Focșani, cu accent pe ideea de unitate națională.

Norii s-au răsfirat pe 22 ianuarie, prin prezența sa la reuniunea extraordinară a CE de la Bruxelles, când oficialii au răsuflat ușurați și au deliberat că summit-ul european a fost prioritatea zero a agendei sale externe.

Ziua de 22 ianuarie a marcat climaxul activității sale diplomatice pe 2026, umbrind cu desăvârșire lipsa sa de la Davos.

A urmat întoarcerea în țară pe acordurile fanfarei militare, pentru a intra în ajunul ceremoniilor de pe 24 ianuarie, care au marcat triumful activității de președinte a lui Nicușor Dan.

Și câtă dreptate a avut consilierul Marius Lazurcă atunci când a spus că președintele nu umblă teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa lui în ţară.

Și unde e țara mai la țară decât la Iași și la Focșani, la întâlnirea neprotocolară cu scorul adevărului?

Cornel Ivanciuc