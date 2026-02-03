Cev invizibil dă găuri în galaxia noastră și nimeni nu știe ce e și de ce

Un "glonț cosmic" invizibil pare că străpunge Calea Lactee, lăsând o gaură zimțată. Evenimentul i-a pus pe astronomi să se străduiască să identifice un impactor misterios cu o masă de un milion de ori mai mare decât cea a Soarelui.

Astronomii au descoperit o "lovitură" cosmică în cadrul celui mai lung curent stelar al Căii Lactee, cunoscut sub numele de GD-1. Deși aceste panglici străvechi de stele curg de obicei în linii previzibile, modelate de gravitația galactică, datele de la observatorul spațial Gaia au dezvăluit o gaură "haotică", zimțată, care sfidează explicațiile convenționale.

Cercetătoarea Ana Bonaca și echipa ei au identificat această a doua lacună ca dovadă a unei coliziuni violente cu un obiect masiv, invizibil. Orice a străpuns curentul a fost suficient de puternic pentru a arunca stelele deoparte ca pe niște resturi, totuși rămâne complet nedetectabil pentru cele mai sensibile instrumente ale noastre, neemitând lumină, căldură sau radiații.

Dimensiunea impactorului este uluitoare, estimată la aproximativ un milion de ori masa Soarelui nostru și extinzându-se pe o distanță de până la 65 de ani-lumină. Deoarece nicio stea vizibilă sau gaură neagră cunoscută nu se potrivește cu aceste dimensiuni imense, oamenii de știință cred că ar fi putut surprinde primele dovezi tangibile ale materiei întunecate "aglomerate".

Dacă materia întunecată formează clustere dense și vagabondante, în loc de o ceață netedă și uniformă, ar schimba fundamental înțelegerea noastră asupra arhitecturii invizibile a universului. Pe măsură ce cercetătorii scanează alte fluxuri stelare în căutarea unor cicatrici similare, vânătoarea invizibililor giganți care remodelează în tăcere cartierul nostru galactic este deschisă.

Sursă: LiveScience. "Ceva ciudat a făcut o gaură în Calea Lactee. Dar ce este exact?"