Povestea pe care manualele n-o spun: Eposul Atrahasis - o scriere akkadiană veche de peste 3.700 de ani care ne oferă o perspectivă fascinantă asupra începuturilor noastre
Postat la: 19.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În Eposul Atrahasis, care este o scriere akkadiană veche de peste 3.700 de ani ce ne oferă o perspectivă fascinantă asupra începuturilor noastre, apare și ideea ca oamenii au fost creati de zeități pentru a fi o specie de tip "robotic" biologic spre a fi pusă la muncă în folosul unei specii superioare, asemeni robotilor inzestrati cu AI pe care incercam noi acum sa-i reproducem dupa chipul si asemănarea noastră.
Șantierul Zeilor: 3.600 de ani de trudă
Înainte de oameni, universul era administrat de două tabere de zei: Anunnaki, sau Marii zei, „aristocrația" cerească, cei care luau deciziile și Igigi, niște zei inferiori, cei care puneau umărul la treabă în folosul primilor. Timp de 3.600 de ani, Igigii au fost forțați să sape albiile fluviilor Tigru și Eufrat și să creeze o rețea uriașă de canale de irigații pentru a face pământul locuibil. Munca era epuizantă, iar noroiul excavat era stivuit în munți de sedimente.
Revolta din Mesopotamia
La un moment dat, epuizarea s-a transformat în furie. Igigii și-au ars uneltele și au mărșăluit spre templul lui Enlil, regele zeilor. Era prima „grevă" din istoria universului! Confruntați cu o rebeliune divină, marii zei au intrat în panică.
Soluția lui Enki: „Lut și Sânge"
Pentru a instaura pacea, zeul înțelepciunii, Enki, a venit cu o idee revoluționară: crearea unui „înlocuitor" care să preia munca grea. Procesul a fost unul ritualic și biologic: Zeița mamă, Nintu (sau Mami), a amestecat "lutul pământului" cu sângele și carnea unui zeu sacrificat, We-ila. (Evident, un amestec intre o fiinta pamanteana cu ADN-ul extraterestru). Se spune că din acest amestec au fost modelate primele șapte perechi de oameni, creați special pentru a întreține canalele Eufratului și a asigura hrana zeilor prin ofrande. Igigii traiau foarte mult, de ordinul zecilor de mii de ani pamantesti, si au avut timp la dispozitie sa se revolte. Anunnaki trăiau si mai mult, de ordinul sutelor de mii de ani pamantesti - din aceasta perspectiva fiind practic nemuritori pentru pamanteni. Asa ca zeii au facut oamenii sa traiasca putin, de ordinul zecilor de ani si sa se degradeze biologic, sa nu se mai razvrateasca. Dar, in schimb, sa se inmulteasca foarte repede, sa ajunga rapid la maturitate spre a fi apti de muncă. Asa ca femeile au devenit extrem de fertile, cu cilcluri dese de insamantare.
Ce a urmat?
Oamenii s-au dovedit a fi atât de eficienți încât s-au înmulțit rapid. Zgomotul lor a devenit atât de mare încât Enlil nu mai putea dormi, ceea ce a dus, în cele din urmă, la decizia trimiterii Marelui Potop...
„Gălăgia" care a înfuriat un zeu
Oamenii s-au înmulțit atât de mult încât pământul „mugea ca un taur sălbatic". Enlil, marele zeu al aerului și regele pământului, nu mai putea dormi din cauza vacarmului produs de omenire. Soluția lui? Distrugerea totală. Mai întâi a încercat cu foamete și ciumă, dar de fiecare dată zeul Enki (cel care ne crease) i-a învățat pe oameni cum să se salveze. Furios, Enlil a forțat toți zeii să depună un jurământ sacru: nimeni nu va avertiza omenirea despre „Arma Finală" - Marele Potop.
Șoapta prin peretele de stuf
Enki, fiind un maestru al diplomației și al „ocolirii" regulilor, nu a vrut să-și vadă creația distrusă. Pentru a nu încălca jurământul direct, s-a dus la coliba de stuf a lui Atrahasis (eroul nostru, al cărui nume înseamnă „Cel Foarte Înțelept"). Enki nu i-a vorbit direct lui Atrahasis, ci a vorbit peretelui colibei: „Perete, ascultă-mă! Trestie, ia aminte la cuvintele mele! Dărâmă-ți casa și construiește o corabie Renunță la averi și salvează-ți viața!" Atrahasis, ascultând prin perete, a înțeles mesajul.
Arca și Ingineria Antică
Textul ne oferă detalii tehnice fascinante: Corabia trebuia să fie un cub perfect cu 7 punți. A fost sigilată cu bitum (asfalt natural) pentru a fi etanșă. Atrahasis a urcat la bord familia, meșteșugarii pricepuți și „toate vietățile câmpului".
Furia Naturii și Regretul Zeilor
Când a început potopul, a fost atât de teribil încât până și zeii s-au speriat. Textul spune că Zeița Mamă (Nintu) a început să plângă, văzându-și „copiii" plutind pe ape ca niște libelule moarte. Zeii au realizat prea târziu că, fără oameni care să le aducă ofrande (mâncare și băutură), au început și ei să sufere de foame și sete.
Sacrificiul de după Furtună
Când apele s-au retras și Atrahasis a coborât de pe arcă, primul lucru pe care l-a făcut a fost să pregătească un sacrificiu. Zeii, înfometați, s-au adunat „ca muștele" în jurul fumului de friptură. Deși Enlil a fost inițial furios că cineva a supraviețuit, Enki l-a convins că omul este necesar pentru echilibrul lumii. Pentru a preveni o altă „gălăgie" insuportabilă, zeii au plecat la comanda lui Enlil, iar Enki si cativa Igigii s-au retras "sub pamant" ca sa-i suopravegheze pe oameni pana cand Enlil si alti zei se vor intoarce.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mănânci sănătos și faci sport, dar nu reușești să slăbești? Cele mai comune 9 greșeli pe care le faci
Diete drastice, ore petrecute la sala și renunțarea la anumite alimente par pași siguri spre slabit. Totuși, pentru mult ...
-
Săptămâna Albă, cele șapte zile de pregătire pentru cel mai aspru post al anului. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Paștelui
Creștinii ortodocși se pregatesc sa intre, de saptamana viitoare, in Postul Paștelui - cel mai lung și mai aspru post di ...
-
Porții mici și dese sau mese rare și copioase? Ce spun specialiștii în alimentație
Frecvența meselor a starnit intotdeauna controverse in nutriție. Mulți susțin ca mesele mici, frecvente, ajuta metabolis ...
-
De ce avem senzația că timpul zboară? Explicația științifică din spatele acestui fenomen
Pe masura ce anii trec, multe persoane impartașesc aceeași impresie: zilele par mai scurte, lunile zboara, iar anii trec ...
-
Anul Calului de Foc 2026 începe cu o eclipsă de soare. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți
Ambițiile și dorințele din trecut vor ieși acum la suprafața, iar nativii vor dori sa le aduca la indeplinire cat mai re ...
-
Despre ce e vorba de fapt în Bardo Todol sau Cartea Tibetana a Mortilor. Să intri sau nu în Lumina de la capatul Tunelului?
Ce-ar fi daca imaginea morții care liniștește cel mai mult, acel „luminiș" celebru de la capatul tunelului intunec ...
-
Un bărbat a aruncat din greșeală 20 de lingouri de aur la gunoi. Cum și-a recuperat comoara în valoare de 120.000 de euro
Un barbat in varsta de 57 de ani din Italia a aruncat din greșeala la gunoi 20 de lingouri de aur. Barbatul din Porto Ce ...
-
Creierul îndrăgostitului este biologic vorbind un creier „stricat". Dacă nu ar fi așa, nimeni n-ar mai avea nicio relație
Rezonanța magnetica (RMN) arata ca, atunci cand te indragostești, cortexul prefrontal (zona responsabila de judecata cri ...
-
Testele concrete de laborator au spulberat un celebru mit despre încărcarea telefoanelor mobile în plaja 20-80%
Probabil ai auzit și tu peste tot ca e greșit sa lași telefonul la incarcat pana la maxim sau ca trebuie sa il ții mereu ...
-
De ce nu putem face față poftei de dulce: Gradul de obezitate din România reflectă alimentația oamenilor
Un studiu recent arata cat de greu le este parinților sa gestioneze cererile copiilor pentru ceva dulce. 8 din 10 parinț ...
-
Micul truc pe care trebuie să-l faci în luna februarie pentru a avea niște trandafiri superbi în primăvară
Pe masura ce vremea mai luminoasa se apropie, februarie este cea mai buna luna pentru a le oferi trandafirilor puțina gr ...
-
Mult mai tare ca-n filme: O crimă nerezolvată din 1971 a dus la o legătură de familie surprinzătoare după mai bine de 50 de ani
Într-o dupa-amiaza de iulie din 1971, doi baieți care se plimbau cu un minibike printr-o zona rurala din Maryland ...
-
Oamenii cred că e o fantomă - a înviat din morți de șase ori: "M-am trezit la morgă și am plecat acasă!"
Lumea este plina de povești ce sfideaza logica, dar puține sunt atat de incredibile precum cea a lui Ismail Azizi, un ba ...
-
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Painea se regasește zilnic pe mesele romanilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sanatoase. Nutriționiștii au explic ...
-
Germania a declarat la boli cu drept de concediu si mahmureala. Medicii pot prescrie refacere la domiciliu
Germania a luat o decizie fara precedent, declarand mahmureala drept boala. Mai exact, un tribunal din Frankfurt a stabi ...
-
Teorema Zahărului: Răsturnare de situație în lumea medicală - poți consuma ceva dulce și atunci când ești la dietă. Iată cum!
Consumul de zahar este unul dintre cele mai controversate subiecte atunci cand vine vorba despre dieta și pierdere in gr ...
-
Avem în noi un buton fizic de „Pace" - trebuie doar să învățăm să îl apăsăm!
Exista un nerv in corpul tau, numit Nervul Vag, care este „super-autostrada" relaxarii. El leaga creierul de inima ...
-
Un jurnalist a testat timp de 3 zile dieta lui Robert F. Kennedy Jr., noul Secretar al Sănătății din SUA: „Am fost șocat de cum m-am simțit"
Robert F. Kennedy Jr. vrea sa schimbe modul in care mananca americanii, promovand o dieta de tip „carnivor" care s ...
-
Când Uriașii erau pe Pământ. Existența Giganților din Biblie confirmată de un papirus vechi de 3.300 de ani
În Geneza, capitolul 6, Biblia afirma: "Uriașii erau pe Pamant in vremurile acelea și chiar și dupa ce s-au impreu ...
-
Un băiat de 13 ani a înotat patru ore în apele oceanului ca să-și salveze familia. „Curajul și vitejia lor au fost extraordinare"
Un baiat in varsta de 13 ani din Australia a inotat timp de 4 ore in apele Oceanului Indian ca sa ajunga la mal pentru a ...
-
Vegetarieni vs. oamenii care mănâncă carne: Un nou studiu arată cine trăiește mai mult
Persoanele care nu consuma carne ar putea avea mai puține șanse decat persoanele care consuma carne sa ajunga la varsta ...
-
Vedeta din România care ar fi avut o relație cu Jeffrey Epstein. S-a iubit și cu Vin Diesel
Jeffrey Epstein a avut mai multe persoane traficate din Romania, arata dezvaluirile din presa americana. Totodata, contr ...
-
Ce face pâinea cu adevărat corpului tău: rezultatele șocante ale unui experiment de o lună, de la tensiunea arterială la colesterol și greutate
Consumul de paine alba și alimente ultra-procesate a devenit un subiect intens dezbatut in lumea medicala, fiind tot mai ...
-
Asistenta care a îngrijit-o pe Rodica Stănoiu face dezvăluiri fulminante despre relația dintre fosta ministră și bărbatul cu 50 de ani mai tânăr
O asistenta medicala care a ingrijit-o pe Rodica Stanoiu dezvaluie ca aceasta a fost vizitata de mai multe persoane la s ...
-
Scandalul "Lolita" în industria muzicală românească: artista creată cu AI care a pus pe jar artiștii după ce a devenit virală
Lolita Cercel, un proiect muzical creat cu ajutorul inteligenței artificiale, a ajuns rapid in trendingul romanesc pe Ti ...
-
Trucul "nebun" al unui psihiatru care te poate adormi rapid în caz de insomnie severă
În situații specifice, pe langa suplimente sau infuzii, unele trucuri pot fi de mare ajutor. Psihiatrul Alejandro ...
-
Secretele întuncecate care bântuie cel mai lung tunel rutier din România
Tunelul Capra-Balea, cocoțat la peste 2.000 de metri in inima Munților Fagaraș, este mult mai mult decat o simpla cale d ...
-
Un studiu care lansează o nouă isterie: Consumatorii de carne au șanse mult mai mari să ajungă la 100 de ani
Un nou studiu sugereaza ca adulții in varsta care consuma carne ar putea avea șanse mai mari sa traiasca peste 100 de an ...
-
Dovada că între viață și moarte există o "zonă gri": sindromul Lazăr a șocat de multe ori medicii și asistenții
În medicina moderna, exista cazuri extrem de rare care pun la incercare limitele cunoașterii și provoaca neliniște ...
-
Ce se afla, de fapt, în spatele documentarului despre Melania Trump: S-a investit o sumă record
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film despre Prima Doamna, Melania Trump, un film cu șanse reduse de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu