Prințul Andrew, fratele Regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui. Decizia ar avea legătură cu dosarele Epstein
Postat la: 19.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Prințul Andrew, al doilea fiu al prințului Philip și al reginei Elisabeta a II-a, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea a fost arestat joi, 19 februarie, pe suspiciunea de abuz de putere, a relatat BBC. Poliția a venit la reședința regală Sandringham, unde l-a reținut. Astăzi este ziua fostului prinț, care împlinește 66 de ani.
Arestarea survine în contextul unor acuzații care implică traficul de persoane și legături apropiate cu finanțatorul discreditat Jeffrey Epstein. Autoritățile britanice analizează dacă există motive pentru a-l investiga pe fostul prinț și pentru încălcarea secretelor oficiale, scrie publicația citată. În acest caz, ar fi vorba despre transmiterea unor informații sensibile lui Epstein în perioada în care a fost trimis special al Marii Britanii pentru comerț. Anterior, mai multe ziare au relatat că șase mașini de poliție nemarcate și opt agenți în civil au sosit la Wood Farm, pe proprietatea Sandringham din estul Angliei, joi, mai devreme.
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat pentru BBC Breakfast că nimeni nu este deasupra legii, subliniind că principiul trebuie aplicat în cazul lui Andrew la fel ca în orice alt caz. Întrebat dacă fostul prinț ar trebui să colaboreze voluntar cu poliția, Starmer a precizat: „Cred că este o chestiune pentru poliție. Ei vor efectua propriile investigații, dar unul dintre principiile de bază în sistemul nostru este că toată lumea este egală în fața legii și nimeni nu este deasupra legii". Andrew Mountbatten-Windsor a negat întotdeauna orice legătură legată de Epstein și a declarat că regretă prietenia cu acesta. Poliția Thames Valley investighează acuzații conform cărora o femeie ar fi fost adusă în Regatul Unit de către Epstein pentru a avea o întâlnire sexuală cu Andrew. Incidentul ar fi avut loc la reședința fostului prinț, Royal Lodge, în 2010.
Femeia, care nu este britanică, avea în jur de 20 de ani la acea vreme. Avocatul său, Brad Edwards, a declarat că după noaptea petrecută cu Andrew, femeia susține că i s-a oferit ceai și o vizită la Palatul Buckingham. Documentele eliberate recent de Departamentul de Justiție al SUA includ imagini și corespondență care arată o legătură apropiată între Andrew și Epstein. Printre acestea se numără fotografii în care fostul prinț apare în poziții compromițătoare și e-mailuri care indică trimiterea de documente guvernamentale și informații comerciale sensibile către Epstein. Acuzațiile Virginiei Giuffre, care susține că a fost traficată la vârsta de 17 ani de Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a întreține relații sexuale cu Andrew, au fost anterior soluționate printr-un acord civil estimat la 12 milioane de lire sterline în 2022. Giuffre a decedat anul trecut, însă cazurile și documentele legate de Andrew continuă să fie analizate de autorități.
În urma publicării acestor documente, Andrew și-a părăsit locuința din Windsor și s-a mutat pe domeniul Sandringham din Norfolk. Schimburile de mesaje dintre Epstein și Andrew arată că cei doi au rămas în contact chiar și după ce miliardarul american a recunoscut în instanță acuzațiile de solicitare sexuală a unei minore. Epstein a murit în 2019 într-o celulă de închisoare din New York, în timp ce aștepta judecarea pentru traficul sexual. Poliția Metropolitană a precizat că efectuează „anchete preliminare" privind ofițerii de protecție care au fost atribuiți anterior în serviciul lui Andrew și că anumite dovezi sugerează că aceștia ar fi „închis ochii în mod deliberat" în timpul vizitelor pe insula privată a lui Epstein.
