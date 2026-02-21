Un secret teribil: cine este în spatele AUR?

AUR-ul este într-un plin proces de purificare. Claudiu Târziu perceput ca legionaroid a fost silit să-și ia tălpășița și să treacă pe modul conservare acțiune. În locul lui a rămas singur pe tron Simion.

Marius Lulea perceput ca omul care a finanțat mustăria AUR până ce a intrat în parlament, a fost mazilit. În locul lui a fost ridicat Petrișor Peiu.

Gheorghe Piperea perceput ca nenea ăla care a zis că temperaturile crescute de afară nu sunt naturale ci provocate de dușmani pentru a induce panica, a zburat ca și când nici n-ar fi existat. În locul lui a răsărit ca soarele sfânt de pe cer Dan Dungaciu.

Mâine, aceleași forțe obscure care au făcut rocada lui Lulea și Piperea cu Peiu și Dungaciu vor face rocada lui Dungaciu cu Simion. Gura galeristului identificată cu spiritul AUR o să tacă ca și când n-ar fi urlat niciodată.

Forțele care au creat AUR nu și-au adus pe lume odrasla ca să se veștejească în opoziție, ci să acceadă la guvernare.

Când AUR va fi gata să preia frâiele puterii vom fi mai aproape de răspunsul la întrebarea: cine i-a creat pe acești domni? Cine este tatăl lor de profesie pădurar? În ce pădure trăiește tătânele? În pădurea Băneasa-sector Odăi sau în crângul Băneasa sector viaduct Pipera-Tunari?

Cornel Ivanciuc