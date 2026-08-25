"Ațipesc și lumea se schimbă": China pregătește o revoluție industrială care merge mult dincolo de roboții umanoizi
Postat la: 25.08.2026 |
China își automatizează rapid fabricile, într-o transformare care merge mult dincolo de roboții umanoizi prezentați în spectacole. Milioane de roboți industriali lucrează deja în fabrici, iar Beijingul investește masiv în tehnologie și în pregătirea unei noi generații de muncitori.
„Ațipesc și lumea se schimbă", spune Chen Tianyu. Lumea lui chiar se schimbă, arată BBC, citat de Mediafax. Chen, în vârstă de 28 de ani, ține pasul cu cele mai noi tehnologii petrecându-și timpul liber în fabrici care trec la automatizare. Astfel, știe ce trebuie să prioritizeze atunci când le predă studenților săi despre inteligența artificială (AI) și robotică.
Un șir de roboți industriali așteaptă să fie programați, iar într-o altă parte a sălii de curs, studenții încearcă să dezvolte instrumente medicale robotizate. În timp ce îi îndrumă, Chen declară: „Dacă lumea inteligenței artificiale și a roboticii nu are nevoie de tine, atunci cu siguranță vei fi printre cei eliminați".
Pentru oamenii din această sală, acesta este un pas - sau, mai degrabă, un salt - către un viitor pe care China îl construiește cu meticulozitate: planul de 20 de miliarde de dolari al lui Xi Jinping pentru a-și plasa țara în avangarda inovației și în competiție directă cu SUA.
Dovezile sunt peste tot în jurul lor. În fabricile din întreaga țară lucrează peste două milioane de roboți - mai mulți decât oriunde altundeva în lume -, iar numărul lor continuă să crească într-un ritm extraordinar.
Această transformare va schimba cu siguranță lumea, la fel ca ultima dată când economia chineză a trecut printr-o transformare de proporții. China își trimite deja roboții în întreaga lume: mai mult de jumătate dintre roboții industriali ai lumii sunt fabricați acum în China.
Viitorul muncitorilor chinezi este incert în cadrul revoluției industriale pe care lumea o urmărește: rețele solare strălucitoare, orele de vârf devenite aproape lipsite de zgomot datorită vehiculelor electrice, mașini care se deplasează mai repede decât Usain Bolt.
Spectacolul este alimentat de o altă revoluție, mai puțin vizibilă, care are loc în fabrici și săli de clasă. China pregătește oamenii care vor lucra alături de forța sa de muncă robotizată.
Este o perspectivă directă asupra a ceea ce Xi numește „noile forțe productive" ale Chinei și asupra modului în care acestea ar putea transforma țara.
Scăderea populației și îmbătrânirea forței de muncă reprezintă un alt motiv pentru care Beijingul se grăbește să-și revoluționeze fabricile. Potrivit estimărilor oficiale, până în 2035, mai mult de o treime din populația Chinei va avea peste 60 de ani. De asemenea, unele estimări arată că țara va pierde aproape 60 de milioane de oameni în următorul deceniu - aproape echivalentul populației Franței.
Speranța este ca automatizarea sporită să acopere acest deficit iminent de forță de muncă înainte ca acesta să înceapă să afecteze o economie deja lentă.
Dar viteza tranziției este esențială. Aproximativ 120 de milioane de oameni lucrează încă în sectorul manufacturier. Dacă China se mișcă prea repede, pierderile de locuri de muncă ar putea urma, provocând o lovitură catastrofală pentru milioane de oameni care depind de salariile din fabrici.
China se confruntă însă în continuare cu provocări economice serioase, de la criza imobiliară care continuă să apese asupra economiei la datoriile uriașe ale administrațiilor locale și consumul persistent scăzut. Nu este clar dacă și în ce măsură revoluția promovată de Beijing va rezolva aceste probleme și este dificil de evaluat cum privesc schimbarea cei ale căror locuri de muncă sunt amenințate.
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