Înghețata cu brânză, roșii și slănină, noul desert din Sibiu - 15 lei o cupă: "Doar ceapa și usturoiul lipsesc!"

Combinația de slănină prăjită, cremă de brânză, roșii uscate și semințe de floarea soarelui caramelizate este una interesantă, spun cei care încearcă noua înghețată în Sibiu. 15 lei te costă o cupă la pahar dacă vrei să încerci acest desert neobișnuit, care poate fi o curiozitate culinară de încercat.

Produsul a fost creat în laboratorul Cofetăriei Alina, de pe strada Cetății, pornind de la dorința proprietarei de a dezvolta o „înghețată gastronomică", care să îmbine perfect combinația dintre dulce și sărat. „Pentru noi, acesta este farmecul produsului. Îi face pe oameni să discute, să guste și să descopere că înghețata artizanală poate merge dincolo de aromele cunoscute", a concluzionat Alina Belcea. În schimb, unul dintre clienti a comentat: "Doar ceapa și usturoiul lipsesc!"