Controversa Chanel - Pantofii fără talpă de 3.000 de dolari: "Sunt sofisticați. Foarte apropiate de ideea de a merge desculț"
Postat la: 25.08.2026 |
În garderoba pasionatelor de modă a apărut un nou obiect "al dorinței", iar cel mai curios lucru este că, la prima vedere, aproape că nu pare a fi un pantof, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera despre o nouă apariție controversată în lumea modei.
Pe covorul roșu din Londra, Margaret Qualley a atras atenția cu un accesoriu menit să stârnească discuții: pantofii care învelesc călcâiul și partea superioară a piciorului, dar care lasă descoperită o mare parte din talpă.
O idee la jumătatea drumului între încălțăminte și piciorul desculț, pe care Chanel a prezentat-o pe podium în colecția Resort 2027 și care acum cucerește și marile prezentări de modă și lansări cinematografice.
Actrița Margaret Qualley a ales acest model deosebit pentru premiera filmului „The Dog Stars", noul film al lui Ridley Scott în care joacă alături de Jacob Elordi. Pentru a completa ținuta, o rochie neagră creată de Matthieu Blazy pentru Chanel.
Dar, inevitabil, privirile s-au îndreptat mai jos, scriu jurnaliștii italieni.
Pentru că ceea ce ar putea părea pur și simplu niște pantofi deschiși reprezintă, de fapt, una dintre cele mai radicale - și, în același timp, cele mai minimaliste - idei ale sezonului viitor.
Casa de modă franceză le-a prezentat acum câteva luni la Biarritz, în cadrul prezentării de modă Resort 2027: șireturi subțiri, călcâi înfășurat, o structură de doar câțiva centimetri și senzația de a merge aproape desculț.
Disponibile în variantele roșu, negru, auriu și argintiu, acestea reinterpretează sandala, reducând-o la esențial. Prețul? Pe rețelele sociale se vorbește, în funcție de model, despre o sumă care oscilează între 1.600 și 2.999 de dolari.
"Nu este o filosofie care pare perfectă pentru plajă, dar pe care Margaret Qualley a dorit să o transpună într-un context cu totul diferit, demonstrând că și covorul roșu poate face loc unor noi forme de libertate. Nu este doar o chestiune estetică.
Farmecul acestor „non-pantofi" rezidă tocmai în contradicția lor: sunt sofisticate, dar aproape invizibile, elaborate, dar esențiale, prețioase și totuși foarte apropiate de ideea de a merge desculț. Un accesoriu care evocă spiritul litoralului, călătoriile și chiar imaginația încălțămintei din antichitate, transformând piciorul în protagonistul absolut al ținutei. După ce șlapii au devenit brusc acceptabili chiar și în afara plajei și după revenirea încălțămintei ultra-minimaliste, moda pare, așadar, gata să meargă și mai departe", scrie Corriere della Sera.
Mesajul este clar: pantoful viitorului ar putea fi din ce în ce mai puțin vizibil. Și dacă Margaret Qualley și-a dat deja acordul pe covorul roșu, este probabil ca în curând aceste acoperitoare de călcâi neobișnuite să înceapă să apară și în afara podiumurilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Înghețata cu brânză, roșii și slănină, noul desert din Sibiu - 15 lei o cupă: "Doar ceapa și usturoiul lipsesc!"
Combinația de slanina prajita, crema de branza, roșii uscate și semințe de floarea soarelui caramelizate este una intere ...
-
Povestea vânzătorului de mașini care s-a trezit prinț peste noapte
Un test ADN a rescris spectaculos viața unui belgian de 26 de ani. Clément Vandenkerckhove, fost vanzator de mași ...
-
Ce greșește fiecare zodie în relații. Obiceiul care îi poate sabota viața amoroasă fără să își dea seama
Nicio relație nu este perfecta, iar uneori cele mai mari probleme nu apar din lipsa sentimentelor, ci din comportamente ...
-
O actriță care a apărut în trei filme Harry Potter a ajuns pe OnlyFans pentru a-și plăti datoriile: "Aşa îmi câştig existenţa ca artistă, mă simt mai puţin ruşinată"
Jessie Cave, actrita care a interpretat-o pe Lavender Brown in trei filme din seria „Harry Potter", a acordat rece ...
-
Trucul gratuit prin care poți schimba radical imaginea televizorului tău în doar două minute
Televizoarele moderne pot afișa zeci de milioane de nuanțe și acopera spații de culoare extinse, oferind o imagine decen ...
-
Cele mai dificile relații între zodii. Cuplurile care se iubesc intens, dar se înțeleg greu
Uneori, atracția dintre doua persoane este foarte puternica, dar relația pare sa vina la pachet cu certuri, neințelegeri ...
-
Cum te protejezi de alergia la ambrozie. Tratamentul recomandat de medici
În a doua jumatate a lunii august, ambrozia ajunge la varful perioadei de polenizare. Pentru persoanele alergice, ...
-
iPhone-ul blestemat: A declanșat o tragedie de proporții - O familie întreagă și-a pierdut viața
O familie formata din tata, mama și copil a murit din cauza unui telefon iPhone. Parinții au refuzat sa-i cumpere adoles ...
-
Gest spectaculos făcut de Gigi Becali: A împărțit 3 milioane de dolari cash. Cine a primit banii
Gheorghe Becali a imparțit 3 milioane de dolari cash unor calugari romani la Muntele Athos. Dezvaluirea a fost facuta in ...
-
Un bărbat a fost dat afară de la azil pentru că nu a murit în șase luni. Acum culege afine și face plăcinte cu soția
Un barbat in varsta de 73 de ani, din Marea Britanie, care fusese internat intr-un program de ingrijiri paliative dupa m ...
-
Astrologii au făcut public un mare secret: Sufletul pereche pentru fiecare zodie. Cu cine are cele mai mari șanse să construiască o iubire de durată
Ideea de „suflet pereche" nu inseamna insa neaparat o relație perfecta, fara certuri sau diferențe. Din perspectiv ...
-
Războiul cu neomarxismul: Nea Mihai a reacționat după scandalul merdenelelor - Sute de persoane au stat la coadă la Patiseria Amzei
Deja celebrul Nea Mihai a transmis un mesaj dupa valul de susținere primit in urma scandalului izbucnit in jurul merdene ...
-
Turcii vor să rescrie istoria: Spun că Homer le aparține, iar o peșteră din Izmir ar fi locul de naștere al epopeii Odiseea
Provincia Izmir din Turcia revendica moștenirea autorului antic Homer. O ipoteza pe care cercetatorii și aleșii turci in ...
-
Evoluția „finală" a croissantului cu unt vine din Germania: kebab în croissant, nu în chiflă. Gluma de 1 aprilie devenită senzația culinară a anului pe TikTok
Mulți au crezut ca este doar o gluma de 1 aprilie, și probabil ca așa a fost, cand Lidl a anunțat „Döner Croi ...
-
Elucidarea unui mare mit: ce se întâmplă, de fapt, cu factura de curent dacă ai mulți magneți pe frigider
Magneții de pe ușa frigiderului sunt de mult timp o decorațiune extrem de populara in multe case, insa in jurul lor au a ...
-
Un cunoscut manelist și-a băgat banii în panouri fotovoltaice și baterii de stocare: "Am curent acum să dau la tot orașul"
Nemulțumit de randamentul inițial al sistemului sau fotovoltaic, pe care il numește „scutul antiracheta", Adi de l ...
-
Cea mai vârstnică persoană din lume a împlinit 117 ani. Povestea lui Ethel Caterham, femeia care s-a născut înainte de Primul Război Mondial
Ethel Caterham, recunoscuta drept cea mai varstnica persoana in viața din lume, a implinit vineri, 21 august, 117 ani. B ...
-
Jumătate din durata ta de viață este deja scrisă în gene! Ce se întâmplă cu cealaltă jumătate?
O noua cercetare matematica revoluționara, publicata in revista Science, schimba insa complet aceasta viziune. Oamenii d ...
-
Ce pățești, de fapt, dacă bei apă cu gheață în plină caniculă. Adevărul despre „roșu în gât", șoc termic și riscul de AVC
Atunci cand temperaturile devin greu de suportat, tentația de a bea un pahar cu apa foarte rece sau cu gheața este mare. ...
-
O femeie de 62 de ani a dat naștere unui copil perfect sănătos. Românca Adriana Iliescu încă deține recordul
Medicina evolueaza, și menopauza nu mai e o piedica in calea conceperii unui copil. O femeie in varsta de 62 de ani din ...
-
Marian Godină a demisionat din Poliția Română, după aproape două decenii: "Sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire"
Marian Godina a anunțat ca a demisionat din Poliția Romana. „Profesia asta mi-a daruit enorm: m-a format ca om și ...
-
Povestea "imprimantei umane" de la Casa Albă: Cine este asistenta lui Trump care a călătorit în portbagajul mașinii pentru a rămâne alături de el
Fosta prezentatoare de televiziune de dreapta, care a inceput sa lucreze pentru Donald Trump dupa ce i-a atribuit meritu ...
-
Incredibil, dar adevărat: decesele cauzate de accidente rutiere cresc cu 15% când artiștii faimoși lanseză muzică nouă
Exista mulți șoferi care atunci cand vor sa parcheze mașina dau muzica mai incet. Mulți se intreaba ce legatura are muzi ...
-
Avertismentul unui renumit expert în longevitate: Cele 5 alimente 'otrăvitoare' care îți pot scurta viața
Un biolog italian care studiaza de peste un deceniu mecanismele imbatranirii și ale longevitații atrage atenția asupra u ...
-
Fără niciun fel de glumă: Mașinile ar putea merge în viitorul apropiat cu urină umană. Descoperirea care dă peste cap industria auto
Ceea ce pare la prima vedere o simpla gluma are in spate o cercetare științifica foarte serioasa: urina umana ar putea d ...
-
Cafeaua de dimineață schimbă modul în care arăți: Cum influențează mușchii și grăsimea corporală
Un studiu recent realizat de cercetatorii din Finlanda și publicat in European Journal of Nutrition arata ca aceasta bau ...
-
De ce sticla de apă are mai multe bacterii decât vasul de toaletă
Sticlele reutilizabile pentru apa au devenit extrem de populare in ultimii ani. Pe de o parte, ele protejeaza mediul inc ...
-
Cum se menține Andreea Marin după ce a ajuns la greutatea din liceu: „Nu mai țin dietă"
Andreea Marin a revenit la greutatea pe care o avea in timpul liceului, dupa un proces care s-a intins pe mai bine de do ...
-
Amazon cumpără cărți rare ca să le taie și să le scaneze pentru AI. Un librar a dezvăluit unde ajung volumele
O comanda pentru aproximativ 1.000 de carți a starnit suspiciunile unui librar, mai ales ca selecția parea aleatorie, ia ...
-
„Monstru" de peste 2 metri și 100 de kilograme, capturat în Deltă. Ce au făcut pescarii cu „cea mai mare captură"
Doi pescari din Tulcea au pescuit un pește uriaș in Delta Dunarii. „Monstrul" de peste doi metri lungime și aproxi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu