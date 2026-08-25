Controversa Chanel - Pantofii fără talpă de 3.000 de dolari: "Sunt sofisticați. Foarte apropiate de ideea de a merge desculț"

În garderoba pasionatelor de modă a apărut un nou obiect "al dorinței", iar cel mai curios lucru este că, la prima vedere, aproape că nu pare a fi un pantof, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera despre o nouă apariție controversată în lumea modei.

Pe covorul roșu din Londra, Margaret Qualley a atras atenția cu un accesoriu menit să stârnească discuții: pantofii care învelesc călcâiul și partea superioară a piciorului, dar care lasă descoperită o mare parte din talpă.

O idee la jumătatea drumului între încălțăminte și piciorul desculț, pe care Chanel a prezentat-o pe podium în colecția Resort 2027 și care acum cucerește și marile prezentări de modă și lansări cinematografice.

Actrița Margaret Qualley a ales acest model deosebit pentru premiera filmului „The Dog Stars", noul film al lui Ridley Scott în care joacă alături de Jacob Elordi. Pentru a completa ținuta, o rochie neagră creată de Matthieu Blazy pentru Chanel.

Dar, inevitabil, privirile s-au îndreptat mai jos, scriu jurnaliștii italieni.

Pentru că ceea ce ar putea părea pur și simplu niște pantofi deschiși reprezintă, de fapt, una dintre cele mai radicale - și, în același timp, cele mai minimaliste - idei ale sezonului viitor.

Casa de modă franceză le-a prezentat acum câteva luni la Biarritz, în cadrul prezentării de modă Resort 2027: șireturi subțiri, călcâi înfășurat, o structură de doar câțiva centimetri și senzația de a merge aproape desculț.

Disponibile în variantele roșu, negru, auriu și argintiu, acestea reinterpretează sandala, reducând-o la esențial. Prețul? Pe rețelele sociale se vorbește, în funcție de model, despre o sumă care oscilează între 1.600 și 2.999 de dolari.

"Nu este o filosofie care pare perfectă pentru plajă, dar pe care Margaret Qualley a dorit să o transpună într-un context cu totul diferit, demonstrând că și covorul roșu poate face loc unor noi forme de libertate. Nu este doar o chestiune estetică.

Farmecul acestor „non-pantofi" rezidă tocmai în contradicția lor: sunt sofisticate, dar aproape invizibile, elaborate, dar esențiale, prețioase și totuși foarte apropiate de ideea de a merge desculț. Un accesoriu care evocă spiritul litoralului, călătoriile și chiar imaginația încălțămintei din antichitate, transformând piciorul în protagonistul absolut al ținutei. După ce șlapii au devenit brusc acceptabili chiar și în afara plajei și după revenirea încălțămintei ultra-minimaliste, moda pare, așadar, gata să meargă și mai departe", scrie Corriere della Sera.

Mesajul este clar: pantoful viitorului ar putea fi din ce în ce mai puțin vizibil. Și dacă Margaret Qualley și-a dat deja acordul pe covorul roșu, este probabil ca în curând aceste acoperitoare de călcâi neobișnuite să înceapă să apară și în afara podiumurilor.