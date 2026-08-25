O fostă membră Pussy Riot spune că a fost recrutată de FSB și trimisă să spioneze artiști și activiști
Postat la: 25.08.2026 |
Rita Flores, fostă membră a grupului Pussy Riot, al cărei nume real este Margarita Konovalova, afirmă că a fost recrutată de serviciul rus de securitate FSB în 2023 și că a primit misiunea de a strânge informații despre artiști și activiști politici, inclusiv despre membri ai Pussy Riot.
Dezvăluirile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Portmedia. Flores susține că recrutarea a avut loc după ce locuința sa a fost percheziționată în februarie 2023. Potrivit relatării sale, doi ofițeri FSB au amenințat-o cu deschiderea unui dosar penal pentru postări referitoare la masacrul de la Bucea, dar și cu uciderea unor membri ai familiei și dispariția sa.
Ulterior, ea spune că a semnat documentele prin care a acceptat să coopereze cu serviciul de securitate. „A fost ca într-un film", a povestit Flores, afirmând că ofițerii au amenințat-o că îi vor ucide familia și că nu va putea afla niciodată cine a fost responsabil pentru moartea mamei sale. Potrivit fostei activiste, persoana care coordona activitatea sa era un bărbat pe nume Ivan, iar ea a primit numele de cod „Harley".
Ofițerii i-ar fi confiscat documentele, inclusiv pașaportul, și i-ar fi pus la dispoziție un telefon destinat comunicării cu coordonatorul său. După percheziția din februarie 2023, dispariția lui Flores a fost relatată la acea vreme și de publicația Meduza. Prima sa sarcină ar fi fost să alcătuiască o bază de date cu artiști contemporani din Rusia și țările vecine. Pentru fiecare persoană trebuia să pregătească profiluri de una sau două pagini, care ulterior erau completate cu informații despre familie, prieteni, trecut, obiceiuri și eventuale vulnerabilități.
Flores susține că ofițerii FSB erau interesați inclusiv de starea psihică a persoanelor monitorizate, căutând vulnerabilități care ar fi putut fi exploatate. Fosta membră Pussy Riot afirmă însă că nu transmitea întotdeauna informațiile pe care le descoperea, mai ales atunci când acestea îi vizau pe prieteni sau cunoștințe. Pentru activitatea sa, Flores spune că primea de la FSB aproximativ 50.000 de ruble pe lună.
Una dintre cele mai grave misiuni despre care vorbește Flores ar fi vizat capturarea lui Piotr Verzilov, fost editor al Mediazona și membru al grupărilor artistice Voina și Pussy Riot. Potrivit relatării sale, FSB ar fi încercat să o determine să-l atragă pe Verzilov în Serbia, unde acesta urma să fie răpit. Flores spune că i s-a cerut anterior să obțină inclusiv fotografii ale locuinței acestuia din Ucraina, pentru a facilita identificarea și localizarea sa.
Ea afirmă că i-au fost promise milioane de ruble pentru sprijinul acordat operațiunii. Flores a apelat ulterior la avocatul Dmitri Zahvatov, care îi reprezentase în trecut pe membri ai Pussy Riot. Potrivit relatării sale, cu ajutorul avocatului a reușit să amâne operațiunea împotriva lui Verzilov. Zahvatov susține că Flores l-a contactat în vara anului trecut și că, aproximativ zece zile înainte de momentul relatării sale, aceasta a reușit să părăsească Rusia.
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