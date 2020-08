A murit reporterul Mihnea-Petru Parvu. Jurnalistul suferea de o boala crunta si s-a stins din viata la 51 de ani

Jurnalistul Mihnea-Petru Parvu a murit la varsta de 51 de ani in noaptea de sambata spre duminica, 23 august. Parvu suferea de o boala foarte grava, potrivit apropiatilor, si s-a stins din viata la varsta de 51 de ani.

Mihnea-Petru Parvu este unul dintre cei mai apreciati reporteri romani post-decembristi, cu o cariera respectabila in presa centrala. A lucrat peste 25 de ani in gazetarie. Cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o la Evenimentul Zilei, dar a mai colaborat cu Adevarul, Romania Libera si Cotidianul. Ziaristul Mihnea-Petru Parvu a fost apreciat pentru stilul franc abordat atat in reportajele facute in cele mai indepartate zone ale Romaniei sau ale lumii cat si in interviuri.

"Io scriu reportaje. Pe care le public intr-un ziar. Unul bun, Evenimentul zilei, zic io. De ce? Pentru ca imi place, pentru ca vreau si pentru ca pot. Niciodata nu mi-am vazut meseria, direct, ca pe o sursa de bani. As aprecia-o ca pe un hobby care ma ajuta sa subzist. Am un salariu modic. La 50 de ani si un peste un sfert de veac in breasla sunt platit cat sa traiesc, nu sa ma capatuiesc. Eu am ales calea asta", isi descria activitatea Mihnea-Petru Parvu.