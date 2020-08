Ai simptome de COVID-19 si ai motive sa crezi ca ai putea fi infectat? Patru pasi esentiali pe care trebuie sa ii urmezi

Stranuti, iti curge nasul, tusesti, ai dureri in gat, poate chiar febra, iti dispar subit gustul si mirosul, te doare capul sau ai probleme digestive. Sunt simptome asemenatoare cu cele ale infectiei cu SARS-CoV-2.

Daca toate acestea se leaga si de o calatorie recenta intr-o tara din zonele cu risc epidemiologic, este posibil chiar sa fi luat virusul. Ce poti sa faci in situatia aceasta? Sunt cativa pasi care trebuie urmati.

Atentie, nu exista un ghid oficial in acest sens, insa conform legislatiei in vigoare, in astfel de situatii trebuie sa suni urgent medicul de familie pentru a decide impreuna cu acesta care sunt pasii exacti de urmat in cazul tau.

Ce inseamna ca esti suspect de coronavirus

Conform definitiei de caz transmisa de Institutul National de Sanatate Publica, orice persoana cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei) este un caz suspect de SARS-Cov2.

De asemenea, mai poate fi suspecta de COVID-19 orice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie si/sau pleurezie sau orice persoana cu infectie respiratorie acuta severa (SARI), febra sau istoric de febra si tuse si dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei) si care necesita spitalizare peste noapte.

Patru lucruri pe care trebuie sa la faci atunci cand ai simptome de coronavirus

1. Daca ai simptome usoare, suna la medicul de familie.

El te va indruma ce sa faci dupa ce iti va face o prima evaluare la telefon. In caz de suspiciune de COVID-19, va trimite ambulanta pentru recoltare de probe. Altfel, iti va recomanda sa stai in izolare la domiciliu, urmand sa te monitorizeze, tot telefonic. Nu pleca la cabinetul medical. Vei fi consultat si acolo, insa dupa aceea cabinetul va trebui dezinfectat, pentru a nu-i pune in pericol pe ceilalti pacienti cu afectiuni cronice.

2. Poti sa iti faci autoevaluare

Pe site-ul oficial al Guvernului este o sectiune denumita Ce trebuie sa fac. Acolo este un test cu mai multe intrebari si, in functie de raspuns, poti sa vezi daca ai putea fi suspect de COVID-19.

Foloseste chestionarul pentru a identifica gradul de risc propriu pentru a putea vedea ce pasi ai de urmat mai departe, in functie de starea ta de sanatate si de actiunile intreprinse in ultima perioada.

Insa daca rezultatul iti arata ca nu esti suspect de coronavirus, iar simptomele se inrautatesc, mai bine suna la medic.

3. Daca ai febra peste 38 de grade, tusesti si ai dificultati in respiratie, suna la 112

Le explici operatorilor despre ce este vorba si astepti sa vina ambulanta. Poti suna si medicul de familie, insa, cel mai probabil, si acesta te va indruma catre serviciul de urgente sau il va apela el.

Asteapta ambulanta acasa. Medicul sau asistentul de pe salvare iti va evalua starea de sanantate si iti va lua probe. In urma consultului personalul de pe ambulanta, va decide daca se impune transportul la spital, la ce unitate medicala sau daca ramai acasa in izolare.

4. Asteapta rezultatul acasa

Daca ti s-au recoltat probe si ti s-a recomandat sa ramai in izolare pana la aflarea testului, atunci chiar nu trebuie sa iesi din casa. Ai putea fi infectat si i-ai putea contamina si pe altii. In plus, poti contacta si alte boli care iti pot agrava starea de sanatate.

Daca rezultatul este negativ, inseamna ca este posibil ca alta sa fi fost cauza simptimelor. Daca este pozitiv, cheama ambulanta si mergi la spital, unde vei fi evaluat medical timp de 24 de ore. Ti se vor face analize, iar medicii iti vor spune daca este necesara internarea sau poti sa te tratezi acasa, cu supraveghere de la medicul de familie.

Unele persoane pot fi infectate, dar nu dezvolta niciun simptom si nu se simt bolnave. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80%) isi revin dupa ce au fost afectati de boala, fara a avea nevoie de tratament special.

Aproximativ una din sase persoane care au COVID-19 dezvolta forme severe ale bolii si au dificultati in respiratie. Persoanele in varsta si cei cu probleme medicale anterioare, precum tensiune arteriala mare, probleme cardiace, obezitate sau diabet au un risc crescut sa dezvolte o forma severa a bolii.