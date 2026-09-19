AI-ul a ajuns atât de puternic încât este capabil să ajute la dezoltarea următoarei generații: Se îndreaptă către autonomia completă

Claude, asistentul de inteligență artificială (AI), dezvoltat de Anthropic, ajută compania să dezvolte următoarea versiune a modelului. Claude coordonează 26% din activitatea de cercetare și dezvoltare a modelelor Anthropic, ceea ce, potrivit companiei, înseamnă că modelul poate duce la bun sfârșit cea mai mare parte a unei sarcini date „de la început până la sfârșit, pornind de la o instrucțiune de nivel înalt", rămânând totuși sub supraveghere umană.

Modelul nu funcționează încă într-un mod complet autonom. Cu toate acestea, aproximativ 90% din activitatea de cercetare și dezvoltare a companiei se desfășoară în „colaborare" cu Claude, ceea ce, potrivit Anthropic, înseamnă că modelul poate realiza „volume mari de muncă sub îndrumarea atentă a oamenilor". Anunțul a venit în contextul în care unele personalități de seamă din AI, conduse în mare parte de CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, solicită o încetinire a ritmului de dezvoltare a tehnologiei din motive de siguranță.

Diferență mare între ceea ce știu laboratoarele de vârf și ceea ce știu oamenii

Pe măsură ce liderii iau în considerare încetinirea ritmului de dezvoltare al inteligenței artificiale, „ar trebui să facem tot ce este posibil pentru a reduce la minimum decalajul dintre ceea ce știu laboratoarele de vârf și ceea ce știe publicul", a declarat Anthropic, într-o postare pe blog. „Asta înseamnă o mai bună măsurare a dezvoltării AI, raportarea publică a acesteia și oferirea societății a oportunității de a decide cum să utilizeze aceste informații", potrivit companiei.

Compania a afirmat că modelele care își accelerează propria dezvoltare ar putea face ca „înțelegerea sau controlul acestor sisteme de către oameni să devină mai dificil". Aceasta a susținut că partajarea acestor indicatori ar putea duce la o mai bună înțelegere a cât de aproape sunt laboratoarele de vârf din domeniul AI de a atinge autoîmbunătățirea recursivă, practic abilitatea unui model de a-și construi în mod autonom succesorul.

Compania a prezentat, de asemenea, detalii privind măsurile de supraveghere a agenților pe care le-a implementat, precizând că, în luna august, aproximativ 30.000 de agenți desfășurau activități de cercetare și inginerie. Măsurile de supraveghere sunt esențiale pentru a identifica frecvența cu care comportamentul necorespunzător al agenților este detectat de sistemele de monitorizare. Compania s-a angajat, recent, să desemneze evaluatori externi independenți, care vor fi integrați în cadrul companiei pentru a monitoriza eforturile în materie de siguranță.