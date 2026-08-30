Anunț halucinant: A fost găsit mormântul lui Iisus Hristos. Corespunde exact localizării geografice din evanghelii

După ani de căutări, arheologii italieni au descoperit un sit antic care corespunde descrierii biblice a locului în care a fost îngropat Iisus Hristos. Aceste detalii reies dintr-un studiu preliminar publicat în revista de specialitate „Liber Annuus".

„Am găsit indicii ale unui cimitir", a declarat pentru „Daily Mail" arheologul-șef Francesca Romana Stasolla de la Universitatea „La Sapienza" din Roma. Cercetătorii au efectuat săpături la Biserica Mormântului din Ierusalim. Aceasta este o biserică creștină din secolul al IV-lea, construită peste un loc sfânt unde, conform credinței multor creștini, Hristos a fost răstignit, îngropat și apoi a înviat în Duminica Paștelui, informează Bild.

În 2022 urma să fie restaurată podeaua bisericii, ceea ce a dus în cele din urmă la efectuarea unor săpături. Sub biserică se aflau o carieră abandonată, câmpuri cultivate, morminte săpate în stâncă și o grădină veche. În Evanghelia după Ioan se spune: „Lângă locul unde fusese răstignit Isus se afla o grădină. În ea era o nișă nouă, în care nimeni nu fusese încă așezat."

Conform Ioan 19:20, răstignirea a avut loc în apropierea Ierusalimului, iar conform Evrei 13:12, în afara porții orașului - exact acolo unde se afla cariera în vremea lui Hristos. „Evanghelia menționează o zonă verde între Golgota și mormânt, iar noi am identificat aceste câmpuri cultivate", a declarat Stasolla pentru „Times of Israel".

Mormintele săpate direct în stâncă corespundeau descrierilor lui Matei, Marcu și Luca, conform cărora mormântul lui Iisus fusese săpat în stâncă. O cameră funerară specială fusese acoperită de o construcție romană din timpul domniei împăratului Hadrian, în secolul al II-lea. Aproximativ 200 de ani mai târziu, muncitorii în construcții angajați de Constantin au distrus construcția romană și au dezgropat mormântul. Ei au ridicat chiar un altar creștin propriu, unde pelerinii se puteau aduna și ruga.

„Adevărata comoară pe care o dezvăluim aici este istoria oamenilor care au marcat acest loc prin credința lor", a spus Stasolla. „Indiferent dacă se crede sau nu în caracterul istoric al Sfântului Mormânt, faptul că generații întregi de oameni au crezut în el este incontestabil. Istoria acestui loc este istoria Ierusalimului și, cel puțin începând cu un anumit moment, și istoria venerării lui Iisus Hristos."