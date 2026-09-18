Taxele pe coletele din China ajung să depășească valoarea produselor. "Orice taxă limitează opțiunile clienților care apoi vor cumpăra mai scump"

Perioada în care românii comandau colet după colet de pe site-urile chinezești pare că apune. Uniunea Europeană impune până la finalul lunii noiembrie o nouă taxă pentru produsele care vin din afara spațiului comunitar. În cazul României va fi a treia taxă în mai puțin de un an.

La 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare sub 150 de euro trimis din afara Uniunii Europene. Șase luni mai târziu, de la 1 iulie 2026, a intrat în vigoare și o taxă aplicată în toată Uniunea Europeană. Fiecare colet cu o valoare mai mică sau egală cu 150 de euro a fost supus unei taxe vamale fixe de 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Astfel, dacă cineva punea în aceeași comandă haine, ustensile pentru grădinărit și ustensile pentru bucătărie, taxa aplicată coletului era de 9 euro.

În urma acestei decizii, numărul coletelor mici importate în Uniunea Europeană, în special din China, a scăzut cu 30% până la 40% în primele luni de implementare a taxării, potrivit unor date făcute publice de Ministerul Economiei din Franța.

Recent, Parlamentul a aprobat reforma Codului vamal al UE care introduce o nouă taxă de procesare pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. Valoarea taxei nu a fost încă stabilită, dar ce se știe până acum este că va intra în vigoare cel târziu la 1 noiembrie 2026.

În ultimul ani, Uniunea Europeană a intensificat masiv măsurile pentru a limita pătrunderea produselor chinezești pe piața unică, ca răspuns la un deficit comercial masiv. Strategia UE vizează protejarea industriilor locale în fața concurenței neloiale, mai ales din China.

Specialiștii avertizează însă că, dincolo de intențiile bune ale reprezentanților europeni, măsura ar putea afecta unele sectoare din economia locală și nu rezolvă de fapt problema calității acestor produse.

Adrian Negrescu, analist economic, afirmă într-un interviu pentru Ziare.com că cele mai afectate de impunerea acestor taxe sunt firmele de curierat.

"Taxele pe coletele venite din afara Uniunii Europene nu fac altceva decât să creeze probleme într-un domeniu atât de dinamic cum este cel al curieratului și al serviciilor poștale, care datorită acestor servicii de comerț online înregistraseră o crește semnificativă și era printre motoarele noii economii adaptate realitățiii în care trăim", afirmă analistul.

Acesta spune că taxa este benefică din punct de vedere al protejării intereselor jucătorilor europeni, în scopul de a crea o economie locală capabilă să asigure suport și servicii pentru cererea autohtonă, dar, pe de altă parte, legislația trebuie îmbunătățită:

"Cred că trebuie să vedem și cum calibrăm această taxă în așa fel încât să nu afectăm companiile românești care livrează prin astfel de platforme și produse realizate în țara noastră. Legislația ar trebui clarificată la nivel local, astfel încât interesele jucătorilor români care se înscriu în aceste platforme să nu fie afectate".

"Orice taxă în plus nu face altceva decât să limiteze opțiunile clienților"

Taxele pe produse aduse din China apar într-o perioadă în care românii sunt foarte atenți la cheltuieli și nu de puține ori sunt nevoiți să pună calitatea pe locul doi pentru a se putea încadra în bugetul lunar. Adrian Negrescu spune că astfel vom fi obligați să cumpărăm aceleași produse, doar că la un preț mai mare.

"Orice taxă în plus nu face altceva decât să limiteze opțiunile clienților. Din perspectiva clienților, asta înseamnă inflație, niște produse mai scumpe pe care trebuie să le cumpere și limităm astfel accesul la o gamă mai largă de produse pentru europeni. Eu sunt adeptul libertății comerțului în care fiecare decide modul în care își dezvoltă afacerile, își realizează veniturile și oferă servicii și produse de calitate", a explicat acesta.

Calitatea ar fi trebuit să fie aspectul pe care să se concentreze mai mult autoritățile de la Bruxelles, consideră analistul.

"Decât să introducem noi taxe, cred că ar fi fost mai interesant să fim atenți la calitatea produselor și să cerem acestor vânzători din afara Uniunii Europene niște certificări privind respectarea legislației europene în ceea ce privește calitatea produselor. Acolo este problema din punctul meu de vedere, nu neapărat din perspectiva prețului sau a faptului că vin produsele respective din import. Să nu uităm că mare parte dintre jucătorii care vând în mediul online românesc își importă produsele tot din aceleași țări de unde vin și prin aceste platforme online", atrage atenția analistul economic.

Pe de altă parte, Adrian Negrescu consideră că statele membre "profită" de faptul că acest sector a explodat în Europa în ultimii ani pentru a încasa acum cât mai mulți bani din taxe. Doar că atâtea taxe suprapuse fac oamenii să nu mai cumpere produsele pe care le comandau până acum și, în final, câștigul țărilor UE să nu fie atât de mare pe cât s-ar fi așteptat. În schimb, analistul spune că ar fi benefic ca instituțiile europene să convingă producătorii chinezi să vină și să producă la noi, respectând normele de calitate pe care le respectă și producătorii europeni.

"Scopul nu este de a limita accesul la produsele respective. Ar trebui să-i determine pe acești jucători din afara spațiului comunitar să vină să deschidă centre de producție în Europa, să respecte legislația și standardele de calitate și să concureze de pe poziții egale cu jucătorii care plătesc taxe și impozite și dezvoltă afaceri în Uniunea Europeană. Pare că această decizie nu are în spate un studiu de impact foarte clar și pare că UE, dincolo de dorința vădită de a încerca să limiteze intrarea de produse din țări din afara spațiului comunitar, crează un efect de dumping care, din punctul meu de vedere, este nefavorabil pe o piață care ar trebui să fie liberă și în care regulile și standardele de calitate ar trebui să primeze", mai explică acesta pentru Ziare.com.