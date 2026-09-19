Binomul Trăilă este peste tot: Cand la DNA, cand la Facultatea de Drept, când învinuit, când profesor!
Postat la: 19.09.2026 |
La deschiderea oficiala a anului universitar la Facultatii de Drept din Universitatea Bucuresti, deschidere patronata de Rectorul Prof. univ. dr. Marian Preda, se pare ca nu e o problema sa ne afisam cu ditamai Doru Trăilă!
Daca tot e vorba de Florian Coldea si USR, se pare ca Universitatea si Facultății de Drept nu mai au probleme! De asemenea, in ciuda dosarelor fostului sef operativ al SRI Coldea, nu este nicio problema ca acelasi Traila sa fie in continuare Seful Catedrei de Civil a Facultatii de Drept (cea mai importanta) si membru al Consiliului Profesoral al aceleiasi facultati! Tot înainte! Doru Trailă este fostul sot al Cristinei Trailă, implicata in mega-scandlaul de spagă la adresa lui Ilie Bolojan, documentat de DNA.
Cine e, de fapt, Cristina Trăilă, omul care putea aranja audiențe la Ilie Bolojan?
Cristina Trăilă a fost nevoită să demisioneze din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce a fost pusă sub urmărire penală în dosarul fermierului Fănel Bogos. Susținută în această funcție de Ilie Bolojan, ea este cea care ar fi intermediat întâlnirea premierului cu omul de afaceri urmărit penal. Cristina Trăilă și-a început cariera în politică în 2006, a fost extrem de apropiată de generalul Coldea, iar fostul ei soț este judecat în celebrul dosar al generalilor SRI. Ea a fost și avocata firmei Schweighofer, în același timp în care a fost și deputat și vota în Parlament inițiative care vizau pădurile României.
Fosta soție a omului de casă al lui Florian Coldea, Cristina Trăilă a încasat, de-a lungul timpului, bani mulți și de la stat și din afacerile ei private. Chiar pentru ea, Ilie Bolojan a iscat un scandal național, mărind salariile la Secretariatul General al Guvernului (SGG) cu peste 6.000 lei.
„Funcționarii din Secretariatul General al Guvernului, oamenii care lucrează la organizarea ședințelor de Guvern au salarii cât jumătate, indiferent că sunt juriști, că sunt specialiști, față de cei de la Ministerul Proiectelor Europene care au avut sporuri și stimulente incluse în salarii sub diferite forme care practic le-au dublat salariile, declara premierul Ilie Bolojan în iulie 2026.
Cap de listă la măriri era Cristina Trăilă, la acea vreme secretar general adjunct al Guvernului. Urma să încaseze lunar peste 14.000 lei, o mărire cu peste 5.000 lei net. Ea a explicat atunci, în platoul Antena 3 CNN, de ce merită banii în plus.
„În statul român trebuie să existe o ierarhie. În primul rând, că vorbim de niște profesii liberale. Un medic și un profesor în afara programului pe care îl au în spitale, au posibilitatea de a se duce și de a lucra în privat", spunea la acea vreme Cristina Trăilă.
Demisia lui Trăilă
Soții Doru și Cristina Trăilă, nășiți de Valeriu Stoica, nu mai formează un cuplu de mai mulți ani. Însă încrengăturile de afaceri și interese care le-au adus prosperitate par să rămână la fel de vii ca atunci când protejații nașului Stoica urcau la butoanele sistemului.
Cristina Trailă și-a dat demisia din Guvern recent, după ce a fost pusă sub acuzare de DNA. Este acuzată că ar fi complice la intermedierea unei întâlniri dintre premierul Ilie Bolojan și afaceristul Fănel Bogos.
Surse judiciare au susținut pentru Antena 3 CNN că această afacere a scos 1,5 milioane de euro din seiful lui Gogos. Premierul suspendat a recunoscut întâlnirea.
„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat audiență, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică.
„Domnul Barbu, pe care îl știam de mulți ani de zile, a venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu-mi spunea nimic, necerându-mi nimic. Subliniez. A fost o întâlnire probabil în jur de 15 minute și ne-am dat mâna și am plecat mai departe", spunea Ilie Bolojan la data de 6 noiembrie 2025.
„Domnul Bolojan este o persoană care cu siguranță își asumă lucruri și-mi aduc aminte când a venit eu eram secretar general adjunct. Atunci când a venit dumnealui, am discutat despre datoriile partidului. La momentul acela, PNL avea mai multe datorii din urmă din alte campanii electorale și aveam datorii destul de mari.
Și atunci dumnealui mi-a spus uite, care e treaba, trebuie să mergi să discuți cu toți creditorii noștri, eșalonezi datoriile pentru că nu-i deloc în regulă ca noi să nu putem să ne gestionăm partidul nostru, dar vrem să gestionăm o țară. Și așa am făcut atunci. Chiar era expresie a dumnealui spunea „plătim până la ultimul leu". Așa mergeam și eu la toți creditorii și le spuneam „noi plătim până la ultimul leu. O să vedeți, așa se va întâmpla". Și așa s-a întâmplat", spunea și Mihai Barbu, fost președinte PNL Vaslui la data de 27 noiembrie 2024, la o emisiune îm care era invitată și Cristina Trăilă.
Avocata Schweighofer și deputată în același timp
Nu este pentru prima dată când numele Trăilă face deliciul presei. În trecut, avocata a fost angajată la Schweighofer Industries, azi A. G. S. Timber Group, firmă acuzată în spațiul public de defrișări masive și ilegale în toată țara.
La vremea aceea, Trăile era deputat și a votat în Parlament împotriva înființării unei structuri specializate ce ar fi investigat abuzurile din păduri. Practic, prin votul dat, avocata favoriza direct firma austriacă care o plătea. Nu a spus niciodată câți bani a încasat de la austrieci, limitându-se să spună că a fost plătită cu ora.
Legături de familie
Cristina Trăilă a condus Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) între 2009 și 2012. Elena Udrea, fosta ministră a Dezvoltării, o acuza public pe Cristina Trăilă că ar fi aprobat documentații pe fonduri europene care aveau consultanță de la soțul ei, avocatul Doru Trăilă.
Scandalul nu s-a oprit aici. Presa a descoperit că aceasta era concomitent și membră în Consiliul de Administrație al Poștei Române.
ANRMAP cu șefă Cristina Trăilă controla achizițiile Poștei Române. Poșta Română, cu Cristina Trăilă membru în Consiliul de Administrație, a achiziționat servicii de consultanță juridică de la firma de avocatură a lui Valeriu Stoica, adică nașul său de cununie.
Firma de avocatură Valeriu Stoica îl avea ca asociat pe Doru Trăilă, soțul acesteia de la acea vreme.
Mai mult decât atât, când a fost instalată șefă la ANRMAP, Cristina Trăilă era chiar consiliera lui Valeriu Stoica.
Un alt aspect controversat ce ține de numele Trăilă. Fostul premier Ludovic Orban a fost angajat la firma lui Doru Trăilă. În anul 2019, Orban a recunoscut că a avut contract cu firma de avocatură și declara că este vorba despre un salariu decent.
„Cred că salariul este confidențial. Salariu decent și rezonabil", spunea el atunci.
Chiar și Cristina Trailă a confirmat că Orban a primit bani pentru consultanță de la casa de avocatură a fostului ei soț.
Doru Trăilă, fostul soț al Cristinei Trăilă a fost un personaj-cheie pe filiera Coldea în operațiunea declanșată de DNA. Avocatul va fi judecat în celebrul dosar al generalilor SRI.
Dumitru Dumbravă, alt personaj-cheie, a murit la data de 26 septembrie 2025 la vârsta de 53 de ani. Scandalul a pornit de la dezvăluirile pe care omul de afaceri Cătălin Hideg le-a făcut la DNA, acesta acuzând că rețeaua Coldea l-a șantajat, i-a cerut 600.000 euro și a încercat să îl convingă să își vândă afacerea din domeniul sanitar unor cetățeni străini.
Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Florian Coldea și pe Doru Trăilă pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență. Aceștia sunt acuzați că foloseau casa de avocatură a lui Trăilă drept paravan pentru a pretinde sume mari de bani de la oameni de afaceri, promițându-le așa-zise optimizări în justiție.
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