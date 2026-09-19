Șoc economic în lumea arabă: 150 de miliarde de dolari pierdute într-o singură lună / Care este cauza

Războiul SUA împotriva Iranului și represaliile Teheranului, care a inclus blocada Strâmtorii Hormuz, au costat economiile arabe aproape 150 de miliarde de dolari doar în prima lună - aproximativ 4 la sută din PIB-ul regional - conform unui comunicat ONU.

Ce indică ultimele calcule

Declarația a făcut parte dintr-un discurs susținut joi de Rania Al-Mashat, Subsecretar General al Națiunilor Unite și Secretar Executiv al Comisiei Economice și Sociale pentru Asia de Vest (ESCWA), la o ședință a Consiliului de Securitate conform formulei Arria, convocată de Bahrain.

"Permiteți-mi să menționez o figură izbitoare. Conform estimărilor ESCWA, costul conflictului, în prima lună a crizei, a ajuns la 150 de miliarde de dolari, echivalentul a patru procente din PIB-ul regional", a spus Al-Mashat.

ESCWA cuprinde 21 de state membre arabe, extinzându-se din Africa de Nord până în Orientul Mijlociu.

SUA s-au alăturat Israelului în atacul asupra Iranului pe 28 februarie.

Al-Mashat a declarat la întâlnirea Consiliului de Securitate al ONU că amenințările la adresa transportului maritim din Strâmtoarea Hormuz și Bab-el-Mandeb nu sunt doar o problemă de securitate, ci subminează dezvoltarea, aprovizionarea esențială, stabilitatea economică, micile afaceri și economia globală.

"De la Golf, prin Strâmtoarea Hormuz, până la Marea Roșie prin Strâmtoarea Bab al-Mandeb, mările, strâmtorile și porturile sunt conectate într-un sistem interconectat care transportă energie, hrană și comerț către lume. Dacă o verigă este întreruptă, întregul lanț se prăbușește," a spus ea.

Ea a spus că Strâmtoarea Hormuz transportă aproximativ 25 la sută din comerțul global cu petrol maritim și 19 la sută din comerțul cu GNL, adăugând că țările din GCC exportă, de asemenea, o cotă mare din amoniac, îngrășăminte, sulf și aluminiu la nivel global.

Ea le-a spus delegaților că, înainte de războiul SUA-Iran, 9 din cele 22 de țări arabe erau deja în conflict sau ieșeau din conflict, cu infrastructură avariată, spațiu fiscal limitat și o dependență ridicată de importurile de alimente și combustibili.

Ea a mai spus că economiile regionale au încercat să-și diversifice structura economică, dar războiul riscă să întârzie investițiile.

Atacurile

Atacurile inițiale l-au ucis rapid pe liderul suprem de lungă durată, Ali Khamenei, iar o mare parte din conducerea militară și politică superioară a țării, împreună cu sute de civili, mulți dintre ei femei și copii.

O anchetă susținută de ONU afirmă acum că Washingtonul a comis crime de război în Iran în faza inițială a atacurilor.

Iranul a ripostat aproape imediat, preluând controlul efectiv asupra Strâmtorii Hormuz - punctul îngust prin care trecea cândva o cincime din petrolul mondial - și a aruncat rachete și drone asupra monarhiilor arabe din Golf, aliate cu SUA, distrugând reputația de stabilitate a țărilor bogate în petrol.