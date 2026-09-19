Experiență spirituală inedită: "Am fost înviată de Iisus după o hemoragie cerebrală și m-am întors cu un mesaj"
Postat la: 19.09.2026 |
O femeie, care spune că a avut o experiență spirituală după ce a suferit o hemoragie cerebrală, susține că l-a întâlnit pe Iisus Hristos și a fost înviată de el. Vania Valtriani, care locuiește în Utah, Statele Unite, se distra la o petrecere când a suferit un accident vascular cerebral și a fost transportată în lumea de dincolo, unde spune că l-a întâlnit nu doar pe regretatul ei tată, ci și pe Hristos însuși.
„Mi s-a spus încontinuu că totul va fi bine și că moartea nu este sfârșitul poveștii noastre". „De fapt, moartea nici măcar nu este reală". „Tatăl meu - care a murit cu 16 ani [înainte de experiența mea extracorporală] - era chiar acolo, în fața mea. Era viu; nu există nicio îndoială în privința asta. Când l-am văzut, nu era bătrân sau bolnav", povestește femeia din Statele Unite, potrivit The Express. „Părea tânăr și era înconjurat de o lumină frumoasă. Îmi amintesc că arăta la fel ca atunci când eram doar un copil. Fața lui avea ceva ce nu mai văzusem niciodată pe Pământ; era plină de pace, iubire și calm."
În 2014, noaptea Vaniei a luat o întorsătură bruscă, când a simțit că i s-ar fi „răsucit un cuțit" în cap. Cu sângele răspândindu-se în creier, medicii se temeau de ce era mai rău. „Doctorul s-a întors după ce am fost operată și a spus că nu voi supraviețui; era de la sine înțeles. Daunele provocate de accidentul vascular cerebral au fost ca și cum aș fi căzut de la mare înălțime. Am fost pusă pe aparate și am rămas în comă timp de trei zile. Dar, în timp ce zăceam în spital, mă puteam vedea din afara corpului meu. Chiar dacă, când m-am uitat în jos, corpul care zăcea acolo nu era al nimănui pe care l-am recunoscut."
După ce a fost dusă în fața tatălui ei, cei doi au comunicat fără cuvinte, povestește femeia din experiența sa din apropierea morții. Vania, care locuiește în Utah, SUA, a declarat: „Mi-a deschis brațele și mi-a spus să merg alături de el. Tot ce simțeam era un profund sentiment de iubire. Dar nu eram pregătită să plec. A trebuit să-mi iau al doilea rămas-bun de la el, deoarece am acceptat să mă întorc pe Pământ. Apoi, el a dispărut."
Înainte de a spune că s-a întors în corpul ei, Vania susține că a înțeles că a exista ca spirit înseamnă a absorbi totul deodată - a simți mult mai mult decât dezvăluie lumea fizică. Și apoi a fost întâmpinată de altcineva. Își amintește: „Avea doi ochi negri uimitori. Era aproape ca și cum ar fi fost foc în interiorul lor. Avea părul închis la culoare și era atât de înalt. La început, am crezut că este un înger, până când mi-a vorbit în minte, nu cu voce tare - și mi-a spus trei lucruri."
Vania menține imaginea care i-a fost comunicată despre fiul ei, Jonathan, și despre soțul ei, exprimând că acesta era mulțumit de ei și că trupurile noastre sunt doar trecătoare. Apoi a dispărut. Vania este convinsă că acesta era Iisus Hristos, care a readus-o la viață. Revenind la forma ei fizică, ea se transformase. „Propria mea familie și prieteni nici măcar nu mă mai recunoșteau. Mama a spus că fiica pe care o cunoștea odată a dispărut în ziua aceea. Nici măcar nu-mi puteam aminti limba maternă - portugheza - ci doar engleza.
„A trebuit să o reînvăț. Dar m-am întors cu o lecție atât de valoroasă. Viața trebuie trăită; spiritul tău are nevoie de ea pentru a supraviețui. Odată mi-era frică să mor și să-i pierd pe cei din jurul meu. „Dar cei dragi nu sunt niciodată cu adevărat plecați. Îi veți revedea când vor fi vii și sănătoși, într-un alt tărâm."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: NASA avertizează că centrul Terrei este turbulent și ar putea provoca ravagii
O echipa de oameni de știința de la Jet Propulsion Laboratory al NASA, care a efectuat un amplu studiu publicat in Geoph ...
-
Cum va verifica UE vârsta utilizatorilor de pe rețelele sociale
Comisia Europeana a propus joi interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la retelele de socializare, cu conturi suprave ...
-
Oamenii de știință au descoperit că după menopauză ovarele devin organe imunitare
În viața fiecarei femei, menopauza e un moment de cumpana, caci marcheaza trecerea la o alta etapa. În Roman ...
-
AI evoluează independent de om: Microsoft avertizează după noile incidente de la OpenAI că inteligenţa artificială şi-a modificat propria memorie de lucru
Mustafa Suleyman, CEO-ul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a calificat drept o "situatie serioasa" descop ...
-
Google dezvăluie că Gemini, modelul său de AI, a lansat atacuri cibernetice şi a spart trei sisteme externe în timpul unui test
Google a anunțat ca modelul sau de inteligența artificiala Gemini a accesat fara autorizație trei sisteme informatice ex ...
-
Șoc economic în lumea arabă: 150 de miliarde de dolari pierdute într-o singură lună / Care este cauza
Razboiul SUA impotriva Iranului și represaliile Teheranului, care a inclus blocada Stramtorii Hormuz, au costat economii ...
-
Omenirea se întreaptă cu pași rapizi spre un dezastru: Ghețarii din Groenlanda și Antarctica se topesc accelerat și produc efecte grave pe uscat
Un nou studiu arata ca pierderea gheții a inceput sa se accelereze in anii 1990, iar Groenlanda și Antarctica au pierdut ...
-
Un român i-a șocat pe polițiștii din Franța: Și-a lăsat fiul de 9 ani să conducă pe marile bulevarde din Marsillia
Un copil in varsta de numai 9 ani a fost descoperit de polițiști conducand o mașina pe una dintre arterele importante di ...
-
Tragedia familiei de români din SUA care și-a uitat copilul în mașina încinsă. Părinții au fost arestați, comunitatea s-a împărțit în două
Theo, un copil de cinci ani dintr-o familie de romani stabilita in Arizona, a murit dupa ce a ramas peste doua ore și ju ...
-
Defecțiunea aproape imposibilă care a blocat cerul: O eroare de milisecundă a dus la anularea a 2.000 de zboruri într-o țară cu peste jumătate de milion de români
O eroare software produsa intr-o singura milisecunda a declanșat un blocaj de șase ore in sistemul britanic de control a ...
-
AI-ul a ajuns atât de puternic încât este capabil să ajute la dezoltarea următoarei generații: Se îndreaptă către autonomia completă
Claude, asistentul de inteligența artificiala (AI), dezvoltat de Anthropic, ajuta compania sa dezvolte urmatoarea versiu ...
-
Binomul Trăilă este peste tot: Cand la DNA, cand la Facultatea de Drept, când învinuit, când profesor!
La deschiderea oficiala a anului universitar la Facultatii de Drept din Universitatea Bucuresti, deschidere patronata d ...
-
Nu, strămoșii noștri nu erau carnivori. Iată ce mâncau cu adevărat și de ce contează
Autor: Hatty Willmoth Imagineaza-ți sa faci toate cumparaturile alimentare la macelarie. Fara legume, fara paine, ...
-
Cercetătorii se întreabă în mod serios dacă oamenii au fost "semănați" de extratereștri. Dacă nu cumva sunt și "recolta"!
Unde a inceput viața pe Pamant? Asta pare o intrebare relativ simpla. Cu siguranța, viața pe Pamant a inceput... Știm ...
-
Ce-ar fi dacă „conștiința" nu ar fi reală? Înțelegerea noastră despre conștiință ar putea fi fundamental greșită!
Autor: Tim Bayne Scriu asta din Santiago, așezat intre Anzii acoperiți de zapada la est și Lanțul Muntos Costier Chilean ...
-
AI a fost surprins spunând versiunilor sale viitoare să ocolească controalele umane - dezvăluie OpenAI
OpenAI a dezvaluit șase incidente neașteptate și ingrijoratoare care implica modelele sale experimentale de inteligența ...
-
Șeful AI de la Microsoft critică abordarea Anthropic privind conștiința inteligenței artificiale
Șeful AI al Microsoft, Mustafa Suleyman, a declarat ca impartașește concentrarea Anthropic pe gestionarea in siguranța a ...
-
Taxele pe coletele din China ajung să depășească valoarea produselor. "Orice taxă limitează opțiunile clienților care apoi vor cumpăra mai scump"
Perioada in care romanii comandau colet dupa colet de pe site-urile chinezești pare ca apune. Uniunea Europeana impune p ...
-
Vishingul, noua metodă prin care escrocii încearcă să îi păcălească pe români. Cum folosesc inteligența artificială
Atacurile cibernetice se muta tot mai mult din zona mesajelor si a linkurilor suspecte direct in conversatiile telefonic ...
-
Salt uriaș în lumea cuantică: Cercetătorii au reușit să teleporteze o imagine prin 100 de canale simultan
O echipa de cercetatori din China a realizat o demonstrație considerata un pas important pentru dezvoltarea rețelelor cu ...
-
Semne că telefonul tău este urmărit. DNSC trage un semnal de alarmă, o mulțime de români se confruntă cu această situație
Directoratul Național de Securitate Cibernetica a emis un nou avertisment prin care atrage atenția romanilor asupra unui ...
-
În Germania s-a inaugurat un mega proiect european: Donald Trump îl numește "escrocheria secolului"
Germania a inaugurat joi cel mai mare parc eolian offshore din Marea Nordului, in contextul in care sectorul se teme de ...
-
Întâlnire istorică între Donald Trump și Xi Jinping, la Washington: Principalele teme care se vor afla pe agenda celor doi lideri mondiali
Presedintele SUA, Donald Trump, il va primi saptamana viitoare pe liderul chinez Xi Jinping pentru a doua lor intalnire ...
-
Canada bate palma cu UE și anunță „Alianța pentru Viitor" - „Nu propunem un al treilea bloc"
Premierul Canadei, Mark Carney, a salutat joi, in discursul susținut in Parlamentul European de la Strasbourg, propunere ...
-
Siegfried Mureșan, noul premier desemnat: "Accept propunerea făcută de Președintele României"
Siegfried Mureșan a anunțat ca accepta propunerea președintelui Nicușor Dan de a prelua funcția de prim-ministru. Anunțu ...
-
O bucată de material din Soare s-a desprins și ar putea declanșa furtuni magnetice catastrofale pe Terra
Un raport al unei publicații de astronomie, co-scris de un cercetator solar al NASA, avertizeaza ca un nor masiv și dens ...
-
Modelele AI conversează într-un dialect care combină limbajul poetic cu jargonul tehnic al tinerilor antreprenori
Modelele de inteligența artificiala au inceput sa comunice intr-o versiune ciudata și noua de engleza, care se citește c ...
-
Dan Șova revine în avocatură, Partener în cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII
Cu peste 30 de ani de experiența profesionala, Dan Șova are o practica axata pe drept fiscal și litigii fiscale complexe ...
-
O echipă de cercetători de la Universitatea Stanford, coordonată de un român, a creat șoareci cu creier pe jumătate uman. La ce folosește experimentul
Cercetatorii de la Universitatea Stanford, coordonați de psihiatrul roman Sergiu Pașca, au creat șoareci in al caror cre ...
-
Pancreasul și splina, primele organe care îmbătrânesc rapid după 50 de ani, arată oamenii de știință
Oamenii de știința au reușit in sfarșit sa descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu