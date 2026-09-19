Experiență spirituală inedită: "Am fost înviată de Iisus după o hemoragie cerebrală și m-am întors cu un mesaj"

O femeie, care spune că a avut o experiență spirituală după ce a suferit o hemoragie cerebrală, susține că l-a întâlnit pe Iisus Hristos și a fost înviată de el. Vania Valtriani, care locuiește în Utah, Statele Unite, se distra la o petrecere când a suferit un accident vascular cerebral și a fost transportată în lumea de dincolo, unde spune că l-a întâlnit nu doar pe regretatul ei tată, ci și pe Hristos însuși.

„Mi s-a spus încontinuu că totul va fi bine și că moartea nu este sfârșitul poveștii noastre". „De fapt, moartea nici măcar nu este reală". „Tatăl meu - care a murit cu 16 ani [înainte de experiența mea extracorporală] - era chiar acolo, în fața mea. Era viu; nu există nicio îndoială în privința asta. Când l-am văzut, nu era bătrân sau bolnav", povestește femeia din Statele Unite, potrivit The Express. „Părea tânăr și era înconjurat de o lumină frumoasă. Îmi amintesc că arăta la fel ca atunci când eram doar un copil. Fața lui avea ceva ce nu mai văzusem niciodată pe Pământ; era plină de pace, iubire și calm."

În 2014, noaptea Vaniei a luat o întorsătură bruscă, când a simțit că i s-ar fi „răsucit un cuțit" în cap. Cu sângele răspândindu-se în creier, medicii se temeau de ce era mai rău. „Doctorul s-a întors după ce am fost operată și a spus că nu voi supraviețui; era de la sine înțeles. Daunele provocate de accidentul vascular cerebral au fost ca și cum aș fi căzut de la mare înălțime. Am fost pusă pe aparate și am rămas în comă timp de trei zile. Dar, în timp ce zăceam în spital, mă puteam vedea din afara corpului meu. Chiar dacă, când m-am uitat în jos, corpul care zăcea acolo nu era al nimănui pe care l-am recunoscut."

După ce a fost dusă în fața tatălui ei, cei doi au comunicat fără cuvinte, povestește femeia din experiența sa din apropierea morții. Vania, care locuiește în Utah, SUA, a declarat: „Mi-a deschis brațele și mi-a spus să merg alături de el. Tot ce simțeam era un profund sentiment de iubire. Dar nu eram pregătită să plec. A trebuit să-mi iau al doilea rămas-bun de la el, deoarece am acceptat să mă întorc pe Pământ. Apoi, el a dispărut."

Înainte de a spune că s-a întors în corpul ei, Vania susține că a înțeles că a exista ca spirit înseamnă a absorbi totul deodată - a simți mult mai mult decât dezvăluie lumea fizică. Și apoi a fost întâmpinată de altcineva. Își amintește: „Avea doi ochi negri uimitori. Era aproape ca și cum ar fi fost foc în interiorul lor. Avea părul închis la culoare și era atât de înalt. La început, am crezut că este un înger, până când mi-a vorbit în minte, nu cu voce tare - și mi-a spus trei lucruri."

Vania menține imaginea care i-a fost comunicată despre fiul ei, Jonathan, și despre soțul ei, exprimând că acesta era mulțumit de ei și că trupurile noastre sunt doar trecătoare. Apoi a dispărut. Vania este convinsă că acesta era Iisus Hristos, care a readus-o la viață. Revenind la forma ei fizică, ea se transformase. „Propria mea familie și prieteni nici măcar nu mă mai recunoșteau. Mama a spus că fiica pe care o cunoștea odată a dispărut în ziua aceea. Nici măcar nu-mi puteam aminti limba maternă - portugheza - ci doar engleza.

„A trebuit să o reînvăț. Dar m-am întors cu o lecție atât de valoroasă. Viața trebuie trăită; spiritul tău are nevoie de ea pentru a supraviețui. Odată mi-era frică să mor și să-i pierd pe cei din jurul meu. „Dar cei dragi nu sunt niciodată cu adevărat plecați. Îi veți revedea când vor fi vii și sănătoși, într-un alt tărâm."