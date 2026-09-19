S-a făcut marele compromis: Donald Trump preia de facto controlul asupra Groenlandei. Va avea control permanent și fără acordul SUA nu va mișca nici musca
Postat la: 19.09.2026 |
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca şi Groenlanda care conferă SUA „control permanent" asupra securităţii Groenlandei şi împiedică orice adversar al Statelor Unite să aibă o prezenţă militară pe insulă, relatează CNN.
SUA, acord care conferă control permanent asupra Groenlandei
„Statele Unite ale Americii au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei şi Groenlanda, care conferă Statelor Unite control permanent asupra securităţii şi asupra tuturor celorlalte necesităţi din Groenlanda, răspunzând pe deplin TUTUROR numeroaselor noastre preocupări. Statele Unite NU vor suporta NICIUN COST!", a scris Trump pe Truth Social, numind ulterior înţelegerea un acord „pe durată nelimitată".
„În plus, de acum înainte, niciun adversar al SUA nu va putea avea VREODATĂ o bază în Groenlanda, o prezenţă militară în Groenlanda sau să facă investiţii sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris", a afirmat Trump.
El a adăugat că SUA vor începe „imediat" să-şi construiască propria „prezenţă militară importantă" şi vor colabora cu locuitorii Groenlandei, teritoriu danez, pentru „dezvoltarea şi construcţia" acesteia.
Statele Unite, Groenlanda şi Danemarca ar urma să semneze săptămâna viitoare, cu ocazia Adunării Generale a ONU, un acord privind „consolidarea securităţii în regiunea arctică şi a Atlanticului de Nord", a anunţat biroul premierului danez într-un comunicat.
Danemarca salută noul acord
„Mă bucur că suntem pe punctul de a încheia un acord important pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei şi Statele Unite", a declarat premierul danez Mette Frederiksen, adăugând că acordul va fi „important şi pentru NATO şi Europa".
Ea a precizat, de asemenea, că acordul „recunoaşte suveranitatea şi integritatea teritorială a Regatului şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare".
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că „acordul recunoaşte interesele Groenlandei şi locul nostru în cooperarea internaţională", adăugând: „Este în beneficiul nostru, al tuturor".
Acordul, după semnare, va trebui să parcurgă procedurile parlamentare.
Un oficial american a declarat că înţelegerea include pentru SUA „drepturi permanente de acces, de amplasare a bazelor şi de survol" pe insulă.
China și Rusia vor avea interzis în Groenlanda
Acordul împiedică ţările care nu sunt membre NATO, inclusiv China şi Rusia, să deţină o bază sau să trimită trupe în Groenlanda, a declarat oficialul, adăugând că acesta garantează existenţa „mecanismelor necesare pentru prevenirea investiţiilor în sectoare sensibile".
Rusia şi-a extins timp de decenii prezenţa militară în regiunea arctică, iar China şi-a intensificat, la rândul său, prezenţa în zonă.
Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat într-un comunicat că acordul „răspunde permanent şi pe deplin preocupărilor noastre de securitate naţională în Groenlanda".
La începutul acestui an, Trump a insistat în repetate rânduri asupra importanţei ca Statele Unite să obţină Groenlanda din motive de securitate naţională, însă discuţiile pe această temă dispăruseră în mare parte din spaţiul public în ultimele luni.
Afirmaţiile repetate ale lui Trump privind preluarea Groenlandei au provocat o criză diplomatică în interiorul NATO şi eforturi intense pentru dezamorsarea situaţiei.
În ianuarie, după o întâlnire între oficiali danezi şi groenlandezi, pe de o parte, şi vicepreşedintele JD Vance şi Marco Rubio, pe de altă parte, Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au format un „grup de lucru la nivel înalt pentru a analiza dacă putem găsi o cale comună de urmat", pe fondul disputelor privind suveranitatea insulei, potrivit ministrului danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen.
Ulterior, în aceeaşi lună, la Forumul Economic Mondial din Elveţia, Trump a declarat că a obţinut „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda.
Acest cadru şi acordul prezentat vineri prezintă asemănări importante cu un acord existent, încheiat în 1951 între SUA şi Danemarca, care permitea o prezenţă militară americană extinsă în Groenlanda.
Oficialul american a remarcat că, „în baza situaţiei anterioare, oricărei ţări, inclusiv adversarilor, i s-ar fi putut permite să construiască o bază militară în Groenlanda sau să trimită trupe în Groenlanda".
„În schimb, în baza acestui acord, nicio ţară care nu este membră NATO nu poate construi o bază în Groenlanda şi nici nu poate menţine o prezenţă militară în Groenlanda", a declarat oficialul.
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