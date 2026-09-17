O bucată de material din Soare s-a desprins și ar putea declanșa furtuni magnetice catastrofale pe Terra

Un raport al unei publicații de astronomie, co-scris de un cercetător solar al NASA, avertizează că un nor masiv și dens de material degajat din Soare urmează să ajungă pe Pământ. Este posibilă o furtună geomagnetică majoră și aurore probabil vizibile la latitudini joase.

Un nor mare de materie eliberată de Soare urmează să ajungă pe Pământ joi, conform Euronews. Atmosfera exterioară a Soarelui conține gaz extrem de fierbinte, încărcat electric. Uneori, cantități uriașe din acest material sunt aruncate în spațiu, în ceea ce oamenii de știință numesc o ejecție de masă coronală (CME), precizează NASA.

Evenimentul actual a început luni cu o erupție din regiunea activă AR4528. A doua zi, publicația de astronomie a relatat că analize suplimentare au arătat că o parte din material se îndrepta spre Pământ. Mai mult, ar putea ajunge în jurul zilei de joi, conform modelării Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA).

Meteorologii spun că efectele s-ar putea acumula treptat pe parcursul zilei, mai degrabă decât dintr-o dată. Vântul solar rapid provenit de la o gaură coronală contribuie la impulsul CME. Când acest material ajunge pe Pământ, poate perturba câmpul magnetic al planetei. Astfel, este provocat ceea ce este cunoscut sub numele de furtună geomagnetică.

În funcție de intensitatea sa, o astfel de furtună poate afecta sateliții, sistemul de navigație și comunicațiile. Pe de altă parte, evenimentele mai severe pot perturba și rețelele electrice, potrivit sursei citate. De asemenea, pot produce aurora boreală. Particulele încărcate de la Soare interacționează cu gazele din atmosfera Pământului, creând aurore.

În timpul furtunilor geomagnetice mai puternice, luminile se pot răspândi mult mai departe de regiunile polare și pot deveni vizibile în locuri unde în mod normal sunt rare. Deocamdată, însă, furtuna este in progres și este destul de slabă, dar este posibil sa evolueze in weekend.