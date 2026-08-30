Ce a mai zis „Profetului Apocalipsei": Război între 5 țări din octombrie 2026. El a prezis corect pandemia Covid-19, moartea Reginei Elisabeta a II-a și războiul din Iran

Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei" sau „noul Nostradamus", revine cu o predicție sumbră pentru următoarele luni ale anului 2026. Clarvăzătorul britanic susține că perioada dintre sfârșitul verii și toamna acestui an ar putea fi marcată de o intensificare a conflictelor internaționale, iar una dintre previziunile sale indică izbucnirea unui război în care ar putea fi implicate nu mai puțin de cinci țări.

Hamilton-Parker este cunoscut în special pentru afirmațiile sale privind evenimente majore care au avut loc în ultimii ani. Printre predicțiile pe care susținătorii săi le consideră corecte se numără pandemia de COVID-19, Brexitul, victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016 și moartea Reginei Elisabeta a II-a.

De-a lungul timpului, britanicul a făcut numeroase previziuni despre situația politică și geopolitică internațională. Unele dintre acestea au fost ulterior asociate cu evenimente reale, în timp ce altele nu s-au confirmat. Cu toate acestea, aparițiile sale continuă să atragă atenția, mai ales atunci când predicțiile vizează posibile conflicte militare de amploare.

Cea mai recentă avertizare privește perioada următoare. Potrivit interpretărilor prezentate de Hamilton-Parker, intervalul august-septembrie 2026 ar putea aduce o creștere a tensiunilor și a confruntărilor dintre state. Situația ar urma să atingă un punct critic în luna octombrie, când, susține el, un conflict ar putea implica simultan până la cinci țări.

Predicția este cu atât mai alarmantă cu cât vine într-un moment în care mai multe regiuni ale lumii sunt deja afectate de tensiuni militare, dispute teritoriale și instabilitate politică. În ultimii ani, conflictele din diferite zone ale globului au generat temeri privind extinderea acestora și implicarea unor puteri internaționale.

Hamilton-Parker își bazează predicțiile pe o practică tradițională indiană numită Nadi. Aceasta presupune interpretarea unor manuscrise despre care adepții acestei tradiții cred că ar conține informații despre destinul oamenilor și despre evenimente viitoare. Clarvăzătorul susține că pentru cele mai recente avertismente nu s-a bazat pe o singură interpretare, ci pe mai multe astfel de lecturi.

În viziunea sa, perioada 2026-2027 reprezintă un interval deosebit de important, caracterizat prin instabilitate și evenimente care ar putea avea consecințe internaționale. Predicția referitoare la luna octombrie este prezentată drept una dintre cele mai apropiate și mai grave avertizări din seria sa.

Nu este pentru prima dată când Hamilton-Parker vorbește despre posibilitatea izbucnirii unor conflicte majore. În materialele sale despre anul 2026, britanicul a făcut mai multe previziuni legate de geopolitică, economie, schimbări politice și tensiuni sociale.

În trecut, el a susținut că a anticipat apariția unei boli asemănătoare gripei care urma să se răspândească la nivel global. Declarația a fost ulterior asociată cu pandemia de coronavirus, izbucnită la nivel mondial în 2020. De asemenea, susținătorii săi afirmă că unele dintre predicțiile sale au anticipat schimbările politice din Marea Britanie și ascensiunea lui Donald Trump.