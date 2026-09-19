Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: NASA avertizează că centrul Terrei este turbulent și ar putea provoca ravagii
Postat la: 19.09.2026 |
O echipă de oameni de știință de la Jet Propulsion Laboratory al NASA, care a efectuat un amplu studiu publicat în Geophysical Journal International pe 14 septembrie 2026, a făcut o descoperire neobișnuită în interiorul Pământului. Experții au aflat că centrul de masă al planetei noastre este turbulent și se mișcă; el ar putea produce ravagii asupra datelor de poziționare prin satelit și sistemelor de navigație.
Cercetătorii de la NASA au declarat că planeta noastră se mișcă și se lasă continuu sub greutatea apei, gheții și aerului. Toate acestea sunt afectate de înghețurile de iarnă, de dezghețul de primăvară, de agitația oceanelor și de schimbarea presiunii atmosferice, potrivit Daily Mail.
Din această cauză, centrul de masă al Pământului se rotește în jurul centrului său geometric cu până la câțiva milimetri, au dezvăluit aceștia. Și ar putea perturba datele satelitare și sistemele de navigație de pe planeta noastră.
„Deși aceste mișcări pot părea minuscule, lumea noastră modernă se bazează pe măsurători de poziționare extrem de precise", a declarat coautorul Felix Landerer, de la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA.
„Prin dezvăluirea și înțelegerea mecanismelor care schimbă sistemele de referință, putem construi sisteme de referință mai bune care, în cele din urmă, beneficiază cartografierea și navigația - de la logistica globală a transportului maritim până la agricultura de precizie."
Impulsionați de gravitație, sateliții orbitează în mod natural în jurul centrului de masă al Pământului ca și cum ar fi legați de legături invizibile. Prin urmare, micile modificări ale distanței dintre sateliți și stațiile terestre reflectă mișcarea centrului de masă al Pământului.
Polul Nord geografic se mișcă
Sateliții denși din metal, asemănători cu globuri disco enorme, orbitează deja Pământul și fac acest lucru de zeci de ani. Dar sunt limitați de distribuția inegală a stațiilor terestre în jurul Pământului - ceea ce poate face ca măsurătorile să fie puțin mai puțin precise. Pentru studiu, publicat în Geophysical Journal International, autorul principal Donald Argus și echipa sa au dezvoltat o nouă tehnică pentru a urmări dimensiunea mișcării de rotație a Pământului, bazată pe urmărirea ultraprecisă a sateliților.
Au adăugat urmărirea GPS, precum și date orbitale de la alți mai mulți sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului, pentru a oferi o gamă diversă de „ținte". De asemenea, studiul ia în considerare modul în care greutatea apei și a gheții poate deforma scoarța terestră - și cum poate afecta acest lucru și stațiile terestre. Oamenii de știință au urmărit oscilația centrului de masă al Pământului odată cu anotimpurile și au spus că acest lucru este probabil cauzat de schimbările oceanelor, atmosferei și apei continentale pe măsură ce lunile trec.
Ei au descoperit că acumularea de zăpadă în America de Nord și Eurasia atinge un maxim în martie și deplasează centrul de masă al Pământului cu aproximativ trei milimetri spre Polul Nord. O lună mai târziu, în aprilie, apa de ploaie din bazinul fluviului Amazon atinge un maxim de 2.400 de gigatone, deplasând centrul de masă al Pământului cu 2,2 milimetri spre America de Sud. Apa musonică din Asia de Sud-Est atinge un maxim de 600 de gigatone șapte luni mai târziu, în noiembrie, contribuind ușor la oscilația anuală. Între august și octombrie, oceanele se umflă cu apă topită și ploaie, iar centrul de masă al Pământului se deplasează spre Oceanul Pacific de Sud.
De asemenea, au descoperit că aerul rece și dens de iarnă ajută la înclinarea balanței asupra Arabiei, Asiei și Africii de Nord în jurul datei de 21 decembrie a fiecărui an și asupra Americii de Sud și Africii de Sud în jurul datei de 21 iunie. Per total, au descoperit că centrul de masă al Pământului se mișcă de fapt mai puțin decât se estimase anterior.
„Estimăm acum că dimensiunea mișcării centrului de masă al Pământului înainte și înapoi în fiecare an este de aproximativ jumătate din ceea ce credeam că este acum opt ani", a spus Dr. Argus. „Constatările noastre sugerează că masa apei și a aerului de pe Pământ care se mișcă între emisfere este mai mică decât se credea anterior." Pe lângă centrul de masă al Pământului, oamenii de știință au confirmat că și Polul Nord geografic se mișcă - și s-ar putea deplasa cu aproape 27 de metri până în 2100.
Cercetătorii au măsurat mișcarea polilor între 1908 și 2000 și au comparat-o cu proiecțiile topirii gheții pentru a vedea cât de mult s-ar putea mișca în viitor. Într-un scenariu mai optimist, în care emisiile de gaze cu efect de seră sunt reduse, Polul Nord se va mișca în continuare cu până la 39 de picioare (12 metri).
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