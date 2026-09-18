Cercetătorii se întreabă în mod serios dacă oamenii au fost "semănați" de extratereștri. Dacă nu cumva sunt și "recolta"!

Unde a început viața pe Pământ? Asta pare o întrebare relativ simplă. Cu siguranță, viața pe Pământ a început... Știm că această planetă a avut condițiile potrivite pentru ca viața să apară și putem vedea dovezi care se întind pe mai mult de 4 miliarde de ani, aproape până la formarea sa.

Cu toate acestea, de ani de zile, unii oameni de știință au favorizat ideea că viața nu a început pe Pământ, ci în altă parte în cosmos. În acest scenariu, viața (sau cel puțin ingredientele pentru aceasta) ar fi fost adusă pe Pământ de pe comete sau asteroizi, "semănând" planeta cu locuitori - un proces numit panspermie scrie BBC in sectiunea de stiință.

Dacă s-a întâmplat, ar putea - și, probabil, ar trebui - să fi avut loc și pe alte planete, sugerând poate că viața extraterestră este comună în Univers și poate chiar sugerând că noi înșine am fost inițial extratereștri pe planeta pe care acum o numim acasă. Această idee câștigă teren datorită a două misiuni - OSIRIS-REx de la NASA și Hayabusa2 din Japonia - care, în ultimii ani, au adus roci de pe asteroizi înapoi pe Pământ.

Analiza acestor mostre sugerează că unele dintre elementele fundamentale ale vieții sunt prezente în asteroizi, ridicând perspectiva că aceleași elemente fundamentale, și poate chiar viața însăși, ar fi putut fi aduse pe Pământ. Este „absolut" plauzibil, spune Dr. Jason Dworkin, om de știință al proiectului în cadrul misiunii OSIRIS-REx la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA din Maryland. „Pământul timpuriu a avut un bombardament de material."

Când o astfel de idee a fost propusă pentru prima dată cu decenii în urmă, „toată lumea a râs," spune Prof. Paul Davies, fizician teoretician și astrobiolog la Universitatea de Stat din Arizona. „Acum putem privi înapoi și spune că conțineau un germen de adevăr. Nu erau complet nebuni." Deci, unde ne aflăm acum cu această idee și ce ne rezervă viitorul?

Originea panspermiei datează de mulți ani, dar a fost popularizată în anii 1970 de astronomii britanici Sir Fred Hoyle și Prof. Chandra Wickramasinghe în cartea lor „Diseases from Space". În ea, au sugerat că anumite boli, cum ar fi gripa, ar putea fi originare dincolo de Pământ.

Cartea nu a fost bine primită. „A cam împins pe Hoyle de la marginea comunității științifice", spune Davies. „Era pe larg considerat că a devenit nebun la bătrânețe." Una dintre ideile lor era că asteroizii și cometele ar fi putut fi incubatoare pentru viață, fiind plini de material organic care ar fi putut fi blocurile de bază ale vieții.

Pe măsură ce obiectele orbitează o stea, ele s-ar evapora, eliberând materialul conținut, care ar putea să semene planete în sistemul solar, cum ar fi al nostru. O astfel de idee rămâne controversată și astăzi. „Sunt încă foarte sceptic în legătură cu acel scenariu particular", spune Davies.

Cu toate acestea, posibilitatea ca asteroizii și cometele să conțină elementele de bază ale vieții (și poate chiar viață microbiană primitivă) și să le livreze direct planetelor a devenit mai atrăgătoare. Ideea a atins un vârf fascinant în 1996, când oamenii de știință au declarat că au găsit urme de microfosile de bacterii în interiorul unui meteorit de pe Marte care aterizase în Antarctica cu un deceniu înainte.

Cunoscut sub numele de Allan Hills 84001, meteoritul a stârnit afirmații sălbatice că viața extraterestră ar fi avut originea pe Marte și ar fi putut fi transportată pe alte planete, cum ar fi Pământul. Atât de mare a fost agitația în jurul rocii încât l-a determinat pe președintele Bill Clinton să facă un anunț din Grădina de Trandafiri a Casei Albe cu privire la semnificația descoperirii.

„Astăzi, roca 84001 ne vorbește dincolo de toate acele miliarde de ani și milioane de mile," a spus el. „Vorbește despre posibilitatea vieții. Dacă această descoperire este confirmată, cu siguranță va fi una dintre cele mai uimitoare perspective asupra Universului pe care știința le-a descoperit vreodată."

Semnele de viață din meteorit au fost ulterior respinse și astăzi se crede că procesele non-biologice au dus la identificarea greșită a formelor din interiorul rocii ca microfosile. Cu toate acestea, anunțul a avut un impact de amploare la acea vreme, în special pentru Davies, care, în ianuarie 1996, sugerase la o conferință în Londra că viața ar putea fi transportată între.

În Sistemul nostru Solar, distanța dintre planete este destul de mare. Aceasta face ca șansele ca materialul să fie aruncat de pe o lume printr-un impact și să ajungă pe alta să fie relativ reduse. Pe Pământ, din cele aproximativ 75.000 de meteoriți cunoscuți, doar aproximativ 300 sunt confirmați ca provenind de pe Marte. Nu au fost găsite meteoriți din Venus pe Pământ, nici din Mercur.

Posibilitatea transferului de material între lumi este însă mai promițătoare în alte sisteme solare. În 2017, profesorul Fred Ciesla, planetolog la Universitatea din Chicago, și colegii săi au sugerat că pentru un sistem anume, numit TRAPPIST-1, ideea era deosebit de încurajatoare.

În acest sistem, care se află la aproximativ 40 de ani-lumină de Pământ, șapte planete stâncoase de dimensiunea Pământului orbitează în jurul unei stele mult mai mici decât Soarele nostru, numită pitică roșie. Dar ele sunt aranjate în orbite mult mai strânse decât planetele din Sistemul nostru Solar - toate planetele TRAPPIST-1 ar încăpea în orbita lui Mercur.

Acest lucru ar trebui să facă transferul de material între planetele din acel sistem mai frecvent, spune Ciesla. „Este un sistem foarte compact," spune el. „Așadar, eficiența cu care ceva este lansat de la unul la altul este mult mai mare." În lucrarea lor din 2017, Ciesla și colegii săi au sugerat că perspectiva lithopanspermiei în sistemul TRAPPIST-1 - unde viața însăși este transportată între planete - era plauzibilă.

Echipa a calculat că 10% din materialul ejectat de pe o planetă din zona locuibilă a sistemului TRAPPIST-1 ar ajunge pe o altă planetă din zona locuibilă în doar 100 de ani. „Concluzionăm că transferul de solide între planetele din zona locuibilă a sistemului TRAPPIST-1 este de până la [10.000-100.000 de ori] mai rapid [decât în propriul nostru sistem solar]," au scris ei.

Dacă transferul de roci purtătoare de viață între lumile din Sistemul nostru Solar este oarecum puțin probabil, ce zici de un alt tip de livrare - nu din alte planete, ci din materialul rămas în jurul Soarelui? Multe milioane de asteroizi și comete orbitează astăzi în jurul Soarelui și știm că acestea lovesc periodic planetele.

De fapt, se crede că mările și oceanele Pământului au avut originea în apa adusă de aceste corpuri, după o fază de topire în urma unei coliziuni cu un obiect de dimensiunea lui Marte care a creat Luna acum aproximativ 4,5 miliarde de ani. Aceasta face ca asteroizii și cometele să fie un loc potențial preferabil pentru apariția elementelor de bază ale vieții în Sistemul Solar.

„Pământul a trecut printr-un eveniment extrem de dramatic și întregul planetă s-a topit, așa că toate organismele timpurii au fost pierdute", spune Dworkin. Ar putea ca rocile din spațiu să fi adus ulterior ingredientele vieții sau chiar viața însăși pe Pământ? Odată considerate improbabile, rezultatele recente de la două nave spațiale sugerează acum că ar fi putut fi cazul - și cursa a început pentru a afla cu certitudine.

În decembrie 2020, o navă spațială numită Hayabusa2 de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA) s-a întors pe Pământ cu aproximativ 5g (0,1oz) de mostre pe care le-a colectat de la un asteroid numit Ryugu, cu mai mult de un an înainte. Nava spațială a tras un proiectil de dimensiunea unei bile de rulment în asteroid, ridicând material într-un colector și returnându-l pe Pământ pentru o aterizare în zona deșertică din Australia.

Trei ani mai târziu, în septembrie 2023, o navă spațială NASA numită OSIRIS-REx a urmat exemplul cu propriile sale mostre de la un asteroid numit Bennu. Brațul său extensibil a reușit să adune mult mai mult material decât omologul său japonez, folosind un jet de gaz de azot pentru a strânge mai mult de 120g (4,2oz) de material. Mostrele au aterizat în deșertul Utah într-o capsulă.

Rezultatele ambelor misiuni au arătat acum că materialul organic și elementele de bază ale vieții sunt prezente pe ambele asteroizi, inclusiv carbon, amoniac, săruri și altele. „Este foarte clar că ele conțin substanțe organice," spune Davies. „Nu ar fi fost o surpriză pentru Fred Hoyle - el spunea toate acestea la începutul anilor 1970."

În ianuarie 2025, oamenii de știință care analizau mostrele de la OSIRIS-REx au declarat că au găsit 14 din cele 20 de aminoacizi pe care viața de pe Pământ îi folosește pentru a forma proteine, precum și constituenții de bază ai ADN-ului și ARN-ului. Asteroidul pare, de asemenea, să fi fost umed la un moment dat în trecut, cu canale de apă curgând prin rocă.

„Vedem dovezi ale unor vene de apă care au lăsat în urmă depuneri de sare pe măsură ce s-au uscat", spune Dworkin. „Gândiți-vă la asta ca la noroi." Cu toate acestea, viața însăși lipsește cu desăvârșire. Se crede că Bennu este fragmentul unui asteroid mai mare care a venit din sistemul solar exterior, ceea ce ridică întrebarea: „Ce îi lipsea corpului părinte al lui Bennu și avea Pământul?" spune Dworkin.

„Știm că sărurile s-au format la temperatura camerei, așa că era un mediu blând," încălzit de izotopii radioactivi din asteroid. „Era un mediu pe care te-ai aștepta să fie bun pentru viață, dar nu s-a întâmplat." Studiile asupra probelor OSIRIS-REx sunt la început. „Am analizat doar aproximativ 14% din mostrele totale," spune Dworkin, adăugând că oamenii de știință plănuiesc să analizeze doar aproximativ 25% din total pentru moment.

„Celelalte probe sunt păstrate timp de ani de zile pentru ca oamenii care nu s-au născut încă să poată folosi tehnici încă neinventate pentru a răspunde la întrebări la care nici măcar nu ne-am gândit încă," spune el. Dar descoperirile de până acum sugerează că doar având condițiile și ingredientele potrivite pentru viață nu înseamnă că vei crea neapărat viață.

„Trebuie să fie mai greu decât doar amestecarea chimicalelor, altfel viața s-ar fi format pe Bennu," spune Dworkin. „Bennu este o cămară plină de ingrediente, dar nu erau condițiile potrivite pentru a face o prăjitură." Pe Pământ, avem prăjitură și nu știm de ce."

Există, de asemenea, posibilitatea ca transferul vieții să nu fie limitat la lumea unui singur sistem solar, ci poate între stele. Am găsit două obiecte care au trecut prin Sistemul nostru Solar - ‘Oumuamua în 2018 și Cometa Borisov în 2019 - care se mișcau atât de repede încât trebuie să fi avut origine din altă parte.

Ar putea viața, sau elementele sale constitutive, să supraviețuiască călătoriei pe un astfel de corp pentru a semăna lumi ale unor stele diferite? „Faptul că descoperim că materialele pot fi expulzate dintr-un sistem planetar și pot ajunge în altul arată că acest fenomen nu este limitat doar la un singur sistem planetar," spune Ciesla. „Există merit în ideea că viața poate migra de la un sistem planetar la altul."

Probabilitatea ca o rocă purtătoare de viață să traverseze spațiul interstelar și să lovească o altă planetă pentru a o semăna cu viață pare, totuși, slabă. „Când introduci cifrele, pare extrem de puțin probabil," spune Davies. Mai probabil, panspermia este „restricționată la un singur sistem planetar, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale," spune el.

Dacă viața însăși, nu doar elementele de bază ale acesteia, ar putea supraviețui unei călătorii între stele este, de asemenea, incert. „Există unele specii care pot rămâne în stare latentă pentru o perioadă lungă de timp și totuși să supraviețuiască," spune Ciesla. „Există un potențial acolo, dar nu este ceva despre care oamenii vorbesc neapărat."

Mai plauzibilă este răspândirea vieții într-un singur sistem solar, cum ar fi al nostru. În viitor, Ciesla spune că ar dori să vadă o misiune care să aducă material de la o cometă, nu doar de la un asteroid, pentru a ne spune mai multe.

„Cometele sunt la fel ca asteroizii, sunt blocurile de bază ale planetelor, dar se formează mai departe în Sistemul Solar," spune el. „Înțelegerea pieselor care erau disponibile pentru a fi livrate unei planete potențial locuibile este o întrebare pe care aș fi foarte încântat să o vedem urmărită."

Misiunile în curs de desfășurare către Marte și lunile înghețate ale lui Jupiter ne-ar putea oferi și mai multe indicii. Roverul Perseverance al NASA se află în prezent pe Marte, colectând probe destinate să fie returnate pe Pământ în următoarea decadă. Speranța este că acele mostre ar putea conține dovezi ale vieții microbiene care a apărut pe Marte atunci când planeta era caldă și umedă.

Între timp, misiunea Europa Clipper a NASA va ajunge la Jupiter în 2030 pentru a ne spune mai multe despre această lună intrigantă care pare să aibă un ocean sub coaja sa de gheață. „Oamenii au speculat că viața ar putea prinde rădăcini acolo," spune Ciesla. „Ingredientele par să fie acolo. Întrebarea din nou este dacă rețeta a fost urmată sau nu.

Ce este cert este că perspectiva ca viața să înceapă în altă parte a Sistemului Solar pare din ce în ce mai plauzibilă. Cu aceasta, există implicații importante pentru originile noastre - dacă am fost un accident rezultat dintr-un asteroid plin de ingrediente care a lovit Pământul la momentul potrivit - și posibilitatea vieții în altă parte. „Trebuie să ne confruntăm cu faptul că nu știm cu adevărat unde a început viața," spune Davies. „Și este foarte probabil să nu fi început pe Pământ."