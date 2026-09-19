Oamenii de știință au descoperit că după menopauză ovarele devin organe imunitare

În viața fiecărei femei, menopauza e un moment de cumpănă, căci marchează trecerea la o altă etapă. În România ultimilor ani, cursurile legate de menopauză și suplimentele alimentare au devenit o afacere profitabilă. Iar dacă femeilor din România li se spune că menopauza înseamnă bătrânețe, la nivel mondial, cercetătorii vin cu vești bune.

După menopauză, ovarele șoarecilor devin organe imunitare

La fel ca mulți biologi specializați în reproducere, Francesca Duncan credea cândva că, după menopauză, ovarele unei femei devin la fel de inutile precum apendicele. Însă noi descoperiri din laboratorul său, bazate pe studii efectuate atât pe șoareci, cât și pe oameni, sugerează că, odată cu încheierea perioadei reproductive a unui mamifer, ovarul preia un rol nou. Echipa condusă de Duncan, de la Facultatea de Medicină Feinberg a Universității Northwestern, raportează luna aceasta în jurnalul *Molecular Human Reproduction* că ovarele șoarecilor în vârstă sunt infiltrate cu celule imunitare și ar putea secreta semnale imunitare în organism.

Situația ar putea fi similară și în cazul oamenilor

Consecințele acestor modificări nu sunt clare, însă o transformare similară la oameni ar putea avea implicații asupra sănătății după menopauză, afirmă Duncan și alți cercetători. Această cercetare schimbă perspectiva oamenilor de știință asupra „ovarului post-reproductiv, văzut anterior ca o simplă carcasă goală și inutilă, transformându-l într-un organ cu o funcție potențial nouă", spune Bérénice Benayoun, gerontolog care studiază îmbătrânirea ovariană la Universitatea din California de Sud și care nu a participat la studiu, scrie Science.org.