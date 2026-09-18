Salt uriaș în lumea cuantică: Cercetătorii au reușit să teleporteze o imagine prin 100 de canale simultan

O echipă de cercetători din China a realizat o demonstrație considerată un pas important pentru dezvoltarea rețelelor cuantice: o imagine a fost teleportată simultan prin 100 de canale cuantice, fără ca starea cuantică transmisă să parcurgă fizic distanța dintre emițător și receptor.

Experimentul, realizat de o echipă condusă de Jietai Jing, de la Universitatea Normală din China de Est, folosește 100 de moduri spațiale distincte ale luminii, dispuse într-o matrice de 10 pe 10. Cercetătorii susțin că este cel mai mare număr de canale de teleportare cuantică independente și controlate individual demonstrat simultan până acum.

Rezultatul este relevant pentru dezvoltarea unor sisteme de comunicații cuantice capabile să opereze cu volume mai mari de informație, o condiție esențială pentru viitoarele rețele cuantice.

O imagine transformată în 100 de „pixeli" cuantici

Teleportarea cuantică nu înseamnă transportarea unui obiect sau a unei imagini prin spațiu, ca într-un scenariu SF. Procesul presupune transferul unei stări cuantice de la un sistem la altul, folosind inseparabilitatea cuantică.

În experiment, cercetătorii au codificat informația într-o matrice de 10 pe 10 moduri optice, fiecare dintre acestea putând fi privit ca un „pixel" al imaginii. Cele 100 de canale au fost procesate în paralel, iar la receptor a fost reconstruită imaginea literei „Q".

Un avantaj important al arhitecturii este că toate canalele pot fi gestionate simultan, fără construirea unui sistem separat pentru fiecare dintre ele.

„Din câte știm, este cel mai mare număr de canale de teleportare cuantică independente, controlate individual, demonstrate simultan", a declarat Jietai Jing pentru ScienceAlert.

Testul care arată că teleportarea a funcționat

Pentru a verifica rezultatul, cercetătorii au măsurat fidelitatea, adică gradul în care stările cuantice recepționate corespundeau celor inițiale.

Fidelitatea medie obținută a fost de 0,60, peste limita clasică de 0,52, considerată pragul care poate fi depășit prin utilizarea inseparabilității cuantice.

Rezultatul a fost obținut pentru toate cele 100 de moduri spațiale, ceea ce arată că arhitectura poate menține funcționarea în paralel a unui număr mare de canale.

Experimentul se bazează pe o idee propusă teoretic în 1993 și demonstrată experimental câțiva ani mai târziu. De atunci, teleportarea cuantică a fost realizată folosind fotoni, atomi și qubiți solizi, inclusiv pe distanțe de peste 100 de kilometri și în experimente care au implicat legături între Pământ și sateliți.

Ce mai lipsește până la un internet cuantic

Performanța obținută în laborator vine însă și cu limite. Sistemul folosește un laser cu o putere de aproximativ un watt, iar creșterea numărului de canale va necesita surse de lumină și sisteme optice capabile să gestioneze volume mai mari de informație fără pierderea fidelității.

Cercetătorii consideră că arhitectura poate fi extinsă prin creșterea numărului de moduri spațiale utilizate. În locul unor sisteme separate pentru fiecare canal, aceeași infrastructură poate procesa în paralel întreaga matrice optică.

„Pe măsură ce capacitatea și complexitatea rețelelor cuantice cresc, această diferență ar putea deveni din ce în ce mai importantă", a explicat Jing.

Studiul, publicat în Physical Review Letters, oferă astfel o posibilă direcție pentru dezvoltarea unor sisteme de comunicații cuantice mai scalabile. Experimentul nu înseamnă că un internet cuantic este deja disponibil, dar arată că una dintre problemele sale centrale, creșterea numărului de canale care pot funcționa simultan, poate fi abordată experimental.

Pentru moment, imaginea literei „Q" este o demonstrație de laborator. În perspectivă, însă, astfel de experimente urmăresc construirea unor rețele în care informația cuantică să poată fi procesată și transferată printr-un număr mult mai mare de canale, cu aplicații posibile în comunicații securizate și tehnologii cuantice.