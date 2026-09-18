În Germania s-a inaugurat un mega proiect european: Donald Trump îl numește "escrocheria secolului"
Postat la: 18.09.2026 |
Germania a inaugurat joi cel mai mare parc eolian offshore din Marea Nordului, în contextul în care sectorul se teme de o încetinire a creşterii sale, relatează AFP. Președintele SUA Donald Trump duce o adevărată cruciadă împotriva energiei eoliene, pe care a numit-o "escrocheria secolului" și a oprit mai multe astfel de proiecte în America, informează News.ro.
Unul dintre marile proiecte energetice din Europa
Situat la 90 de kilometri nord de insula Borkum, în apropierea Ţărilor de Jos, acest parc format din 64 de turbine eoliene, cu o putere totală de 960 de megawaţi (MW), este „unul dintre cele mai importante proiecte europene de tranziţie energetică", afirmă operatorul său, EnBW.
Iniţial prevăzută pentru luna martie, punerea în funcţiune a acestui parc, denumit „He Dreiht" („se învârte" în dialectul „platt" vorbit în nordul ţării), a fost amânată cu câteva luni, în urma unui incident constatat la o pală a unei turbine eoliene în luna iulie.
„He Dreiht" poate acoperi consumul anual de energie electrică a aproximativ 1,1 milioane de gospodării, afirmă operatorul său, EnBW, care a investit 2,4 miliarde de euro în proiect.
„Aţi investit în acest parc eolian cu o viziune clară (...) în condiţiile în care mediul de piaţă nu este deloc simplu în prezent", a declarat Carsten Schneider, ministrul social-democrat al mediului, într-un discurs ţinut la Hamburg.
Donald Trump conduce o adevărată cruciadă împotria energiei eoline
Această inaugurare are loc într-un context de mare incertitudine pentru sector, între cruciada condusă de Donald Trump împotriva energiei eoliene şi schimbarea de curs energetic stabilită de Berlin.
Ministrul conservator al economiei, Katherina Reiche, a prezentat un proiect de lege care prevede reduceri semnificative ale subvenţiilor pentru energia solară şi eoliană, denunţând expansiunea necontrolată şi costisitoare din ultimii ani. Acest proiect, care va fi dezbătut în Parlament la sfârşitul lunii septembrie, poate fi „îmbunătăţit în continuare", a precizat Carsten Schneider, care se află în conflict frecvent cu Katherina Reiche pe teme energetice.
Ministrul acordă prioritate construirii de noi centrale pe gaz pentru stabilizarea reţelei electrice. Obiectivul de a tripla capacitatea offshore a Germaniei, la 30 GW, până în 2030, este menţinut, a ţinut să asigure Carsten Schneider.
Joi, directorul general al EnBW, Georg Stamatelopoulos, a subliniat totuşi „creşterile de costuri, problemele legate de lanţurile de aprovizionare şi, mai ales, condiţiile de reglementare" care afectează sectorul.
Reforma dorită de coaliţie adaugă incertitudine proiectelor aflate în curs de construcţie în Germania, cu o capacitate totală de 16 GW, potrivit acestuia. „Vrem pur şi simplu să ignorăm aceste proiecte sau să le lăsăm să se tărăgăneze?", a denunţat el.
He Dreiht este primul parc eolian care nu va primi subvenţii de la statul german pentru energia electrică pe care o va injecta în reţea. EnBW mizează, dimpotrivă, pe „PPA", contracte de achiziţie pe termen lung încheiate cu întreprinderi, printre care operatorul aeroportului din Frankfurt şi furnizorul auto Bosch. Acest lucru permite operatorilor să beneficieze de „venituri previzibile", iar clienţilor să „se protejeze împotriva evoluţiei preţurilor pe piaţă", asigură EnBW.
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