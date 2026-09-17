Siegfried Mureșan, noul premier desemnat: "Accept propunerea făcută de Președintele României"

Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan de a prelua funcția de prim-ministru. Anunțul vine la scurt timp după ce șeful statului a declarat că europarlamentarul este prima sa opțiune, dar că acesta solicitase un timp de gândire înaintea publicării decretului de desemnare.

„Accept propunerea făcută de Președintele României", a transmis Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan anunțase anterior că a decis să îl propună pentru funcția de prim-ministru deoarece a fost candidatul care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor participante la consultările de la Palatul Cotroceni.

Siegfried Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni nu dețin însă singure majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului, astfel că premierul desemnat va trebui să negocieze sprijin parlamentar suplimentar.

„Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial", declarase Nicușor Dan.

Urmează decretul de desemnare

După acceptul exprimat de Siegfried Mureșan, președintele urmează să semneze decretul prin care îl desemnează oficial candidat la funcția de prim-ministru.

Din acel moment, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție zece zile pentru a alcătui lista miniștrilor și programul de guvernare și pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.

Pentru învestire, viitorul Cabinet trebuie să obțină votul majorității deputaților și senatorilor.

România se află de peste patru luni fără un Guvern cu puteri depline, după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.