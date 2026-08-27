Cea mai mare țintă din Europa: În România începe construcția unei uriașe baze NATO: Guvernul dă undă verde pentru construcție. La final va fi cât un mic oraș

Începe modernizarea bazei „Mihail Kogălniceanu", care va fi cea mai mare din Europa. Guvernul aprobă, în ședința de joi, Hotărârea de Guvern necesară pentru a casa și demola o parte dintre construcțiile vechi de acolo. Noua bază va putea găzdui 20.000 de militari și va fi ca un mic oraș, cu facilități de locuit, spital, străzi și tot ceea ce este necesar pentru viața de zi cu zi.

Baza militară va fi ca un mic oraș

Ce facilități se scot din funcțiune azi pentru a fi demolate: Pavilionul D (325 mp), Pavilionul B1 (1187 mp), Pavilionul E (316 mp) și o platformă betonată pentru staționare aeronave de 5300 mp (la final în anexă este Kogălniceanu)

Potrivit proiectului, baza militară aeriană 57 ar trebui să devină în 2040 cea mai are astfel de bază din Europa. Investițiile totale vor ajunge la 2,5 miliarde de euro. În forma finală, baza ar trebui să găzduiască 20.000 de soldați și să includă locuințe, grădiniță, școală, dar și spital pentru militari. Va deveni practic un mic oraș al NATO, la Marea Neagră.

Modernizarea și extinderea Bazei 57 Aeriane „Mihail Kogălniceanu" este finanțată din bugetul Ministerului Apărării Naționale, dar se încearcă obținerea unei finanțări de 400 milioane euro de la Comisia Europeană. Baza va fi folosită împreună cu aliații NATO, dar va rămâne 100% în proprietatea statului român.

Facilități de cel mai înalt nivel pentru soldații NATO

Realizarea investiţiei imobiliare este împărţită în patru etape, iar finalizarea acesteia, în funcţie de alocările bugetare, este estimată a avea loc în aproximativ 20 de ani.

Prin proiectul imobiliar se vor realiza lucrări pentru a asigura utilităţile necesare obiectivului de investiţii (branşamente, racorduri, reţele exterioare, devieri ale reţelelor de energie electrică şi gaze naturale etc), amenajarea terenului, realizarea unei piste de decolare-aterizare şi amenajarea zonelor de mişcare aeroportuară. Noua pistă va fi dotată cu punct control pentru zbor, platforme pentru operarea aeronavelor şi sisteme de balizaj şi de radionavigaţie.

De asemenea, proiectul imobiliar mai cuprinde facilităţi administrative şi sociale, zone de tranzit şi depozitare, zone pentru mentenanţa aeronavelor, un parc pentru tehnica militară, împrejmuire şi puncte de control pentru acces, drum perimetral de incintă şi drumuri interioare.

La final, baza militară se va întinde pe o suprafaţă de 2.300 hectare şi va fi dotată cu o nouă cazarmă, piste de aterizare, turn de control, hangare, şcoală, spital, magazine etc.