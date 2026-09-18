Întâlnire istorică între Donald Trump și Xi Jinping, la Washington: Principalele teme care se vor afla pe agenda celor doi lideri mondiali
Postat la: 18.09.2026 |
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl va primi săptămâna viitoare pe liderul chinez Xi Jinping pentru a doua lor întâlnire din acest an. Cei doi lideri urmăresc să stabilizeze o relaţie tensionată din cauza unor probleme variate - de la comerţ, Taiwan şi Iran, până la îngrijorările globale legate de inteligenţa artificială, tranamite Reuters, informează News.ro.
Xi soseşte pentru prima sa vizită la Casa Albă din ultimul deceniu, conducând o economie care urmează să înregistreze un excedent comercial de 1.000 de miliarde de dolari pentru al doilea an consecutiv. Trump, confruntat cu situaţia tensionată legată de Iran şi cu cote scăzute de popularitate, caută succese comerciale pe care să le poată prezenta americanilor nemulţumiţi de creşterea preţurilor.
Reuters a analizat câteva dintre subiectele cheie ale summitului din 24 septembrie, care urmează vizitei efectuate de Trump la Beijing în luna mai.
ARMISTIŢIU SAU REVENIREA LA RĂZBOIUL COMERCIAL?
Pieţele vor urmări semnele unei posibile prelungiri a armistiţiului privind tarifele vamale - anunţat după summitul Trump-Xi din Coreea de Sud, de anul trecut, şi care urmează să expire pe 10 noiembrie. Acea înţelegere a suspendat un război comercial în care cele mai mari două economii ale lumii au ameninţat lanţurile globale de aprovizionare prin măsuri reciproce de impunere a unor tarife ce au depăşit 100%.
Reprezentantul SUA pentru Comerţ, Jamieson Greer, a declarat luna aceasta că cele două ţări vor face "unele anunţuri privind agricultura şi barierele non-tarifare", iar operatorii de pe piaţă vor urmări progresele legate de reducerea reciprocă convenită a tarifelor pentru bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari - un pas pe care China l-ar putea face cel mai uşor prin reducerea taxelor la importurile agricole din SUA.
AVIOANE, PRODUSE AGRICOLE ŞI TEHNOLOGIE
Trump va încerca să anunţe succese comerciale înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din noiembrie, inclusiv prin finalizarea unor achiziţii importante de avioane Boeing şi produse agricole.
Surse au declarat pentru Reuters în această lună că Xi pregăteşte o delegaţie de afaceri numeroasă care să-l însoţească, similar cu situaţia din 2015, când China a semnat un acord de 38 de miliarde de dolari pentru 300 de avioane Boeing.
După summitul din mai, China a anunţat că va cumpăra încă 200 de avioane Boeing, iar compania a precizat că aceasta reprezintă doar o "tranşă iniţială" a unui acord potenţial mult mai amplu. China poartă discuţii îndelungate cu Boeing pentru o tranzacţie care, potrivit surselor din industrie, ar putea include 500 de avioane 737 MAX, plus zeci de aeronave de mare capacitate (wide-body). Acordul a stagnat ani de zile, pe fondul ameninţărilor lui Trump de a bloca accesul Chinei la piese critice de schimb pentru motoare.
Beijingul face presiuni asupra SUA pentru a amâna şi mai mult o reglementare care ar interzice miilor de companii chineze să primească tehnologie americană avansată, în timp ce Washingtonul doreşte ca Beijingul să faciliteze livrările de pământuri rare şi minerale critice - utilizate în aplicaţii de înaltă tehnologie, de la industria auto şi aerospaţială până la cea de apărare.
TAIWAN
Aliaţii SUA din Asia sunt tot mai îngrijoraţi că, pentru a obţine acele victorii economice, Trump ar putea fi tentat să diminueze sprijinul Washingtonului pentru Taiwan, insula guvernată democratic pe care China o revendică. Taiwanul respinge categoric pretenţiile de suveranitate ale Chinei.
Deşi SUA, la fel ca majoritatea ţărilor, nu au relaţii diplomatice oficiale cu Taiwanul, ele rămân cel mai important susţinător internaţional şi furnizor de armament al insulei.
Trump a afirmat că Xi a insistat asupra problemei vânzărilor de armament american către Taiwan în timpul vizitei din mai, preşedintele SUA descriind ulterior un pachet aflat în discuţie, în valoare de până la 14 miliarde de dolari, drept o "monedă de schimb" în negocieri.
Pe lângă chestiunea armamentului, persoane familiarizate cu demersurile Chinei au declarat pentru Reuters că Beijingul speră, de asemenea, să-l convingă pe Trump să declare public că SUA se opun independenţei Taiwanului, în loc să afirme doar că nu susţin independenţa - formulare utilizată de Washington timp de decenii. Orice schimbare de poziţie a SUA faţă de Taiwan ar fi extrem de controversată, ridicând semne de întrebare cu privire la hotărârea Washingtonului de a apăra insula şi provocând opoziţie în Congres.
RĂZBOIUL CU IRANUL
Se preconizează că cei doi preşedinţi vor discuta despre războiul cu Iranul, conflict pe care Trump a încercat să-l încheie după ce l-a declanşat împreună cu Israelul în luna februarie.
China menţine legături strânse cu Teheranul şi este, de departe, cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Washingtonul consideră că Xi este singurul capabil să exercite presiuni asupra Teheranului, însă acesta nu a dat semne că ar dori să facă acest lucru.
Luna trecută, Reuters a relatat că Beijingul vinde Iranului bunuri în valoare de miliarde de dolari printr-o schemă de eludare a sancţiunilor. Ministerul chinez de Externe a declarat că nu are cunoştinţă despre o astfel de schemă.
În ciuda nemulţumirii SUA, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a abţinut să impună sancţiuni băncilor chineze atunci când a anunţat, luna trecută, o "ofensivă economică" împotriva Iranului şi a avertizat ţările să întrerupă legăturile comerciale cu Teheranul.
Bessent a declarat că se va întâlni în acest weekend cu vicepremierul chinez He Lifeng şi că Trump şi Xi vor continua discuţiile privind legăturile financiare ale Chinei cu Teheranul în timpul summitului.
Duminică, Trump a respins informaţiile potrivit cărora Iranul ar fi obţinut imagini din satelit ale unei baze din Iordania de la entităţi chineze, înainte de un atac soldat cu moartea a trei militari americani în acea locaţie, în luna iulie.
INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ
Analiştii consideră inteligenţa artificială un domeniu potenţial de cooperare, având în vedere implicaţiile sale asupra securităţii naţionale, competitivităţii economice şi capacităţilor militare, precum şi preocupările comune ale SUA şi Chinei legate de utilizarea necorespunzătoare a acestei tehnologii. Cu toate acestea, experţii afirmă că rivalitatea intensă dintre cele două ţări în acest domeniu va limita, probabil, posibilităţile de cooperare la simple acorduri simbolice.
Miercuri, Axios a citat o declaraţie a lui Bessent, potrivit căreia Statele Unite sunt deschise să discute cu China despre riscurile comune în cadrul negocierilor privind AI din acest weekend.
Legislatorii americani au solicitat adoptarea unor noi reglementări pentru sistemele de AI, în timp ce Dario Amodei, directorul executiv al companiei americane de inteligenţă artificială Anthropic, a avertizat luna aceasta că dominaţia Chinei în acest domeniu ar putea reprezenta un risc de securitate pentru Statele Unite.
Presa de stat chineză a respins avertismentul lui Amodei, calificându-l drept o tactică specifică "Războiului Rece", în timp ce Trump a ignorat apelurile de a încetini dezvoltarea IA, afirmând că "forţe foarte negative" sunt cele care alimentează îngrijorări exagerate.
FLUXUL DE FENTANIL
Limitarea fluxului de precursori chimici pentru fentanil dinspre China rămâne o preocupare a administraţiei Trump, având în vedere ravagiile pe care acest drog le-a provocat în rândul americanilor.
Washingtonul a acuzat în repetate rânduri Beijingul că nu a reuşit să stopeze fluxul de precursori, iar Trump a impus Chinei, la începutul anului 2025, tarife vamale legate de fentanil - măsuri pe care Curtea Supremă a SUA le-a anulat în februarie.
Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luna trecută pentru Reuters că a stabilit un nou parteneriat cu China în domeniul aplicării legii, în speranţa de a limita acest comerţ.
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