Tragedia familiei de români din SUA care și-a uitat copilul în mașina încinsă. Părinții au fost arestați, comunitatea s-a împărțit în două

Theo, un copil de cinci ani dintr-o familie de români stabilită în Arizona, a murit după ce a rămas peste două ore și jumătate într-o mașină încinsă. Părinții săi, Mihail și Anca Sabo, au fost arestați și acuzați de omor din culpă prin neglijență și abuz asupra copilului. Tragedia a împărțit comunitatea românească din SUA: un pastor susține că a fost o „furtună perfectă" de împrejurări, în timp ce criticii vorbesc despre „neglijență crasă".

Familia Sabo, originară din România și stabilită în Peoria, Arizona, are cinci copii. În ziua tragediei, părinții și copiii s-au întors de la biserică, unde participaseră la botezul unuia dintre copii. Acasă urma să aibă loc un prânz festiv, la care fuseseră invitate zeci de rude și persoane apropiate.

Potrivit poliției din Peoria, Theo adormise pe bancheta din spate a mașinii și nu a mai fost adus în casă. Familia și-ar fi dat seama că băiatul lipsește abia după mai mult de două ore și jumătate.

Theo a fost găsit inconștient în mașină

Familia a ajuns acasă duminică, în jurul orei 13:00. Potrivit anchetatorilor, Theo a rămas în autoturism până în jurul orei 15:45.

Mama copilului, Anca Sabo, l-a găsit inconștient în mașină. Membrii familiei l-au scos din autoturism și au început manevrele de resuscitare.

Copilul a fost transportat la un spital din apropiere, unde medicii au declarat decesul.

În regiunea Phoenix, temperatura exterioară a urcat în acea zi până la aproximativ 40-41 de grade Celsius. În asemenea condiții, temperatura din interiorul unei mașini lăsate în soare poate ajunge la aproximativ 60-65 de grade.

Tatăl și fiul adolescent au oferit versiuni diferite

În fața anchetatorilor, Mihail Sabo, tatăl lui Theo, a susținut că, atunci când familia a ajuns acasă, i-ar fi cerut fiului său de 14 ani să-l scoată pe copil din mașină.

Adolescentul le-a prezentat însă polițiștilor o versiune diferită. Acesta ar fi declarat că tatăl său nu i-a cerut să-l aducă pe Theo în casă.

Diferența dintre cele două declarații a devenit unul dintre elementele importante ale anchetei.

Mihail și Anca Sabo au mai rămas cu patru copii, dintre care trei sunt minori. După moartea lui Theo, cei doi soți au fost arestați și acuzați de omor din culpă prin neglijență și abuz asupra copilului.

Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar părinții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Cauțiune de 150.000 de dolari pentru fiecare părinte

Un judecător a stabilit pentru fiecare dintre cei doi părinți o cauțiune de 150.000 de dolari. Procurorii solicitaseră câte 250.000 de dolari.

Mihail și Anca Sabo nu au voie să ia legătura unul cu celălalt, însă pot avea întâlniri supravegheate cu ceilalți copii.

În timpul audierii, Anca Sabo a plâns și a cerut să-și poată vedea copiii.

Avocata familiei a susținut că moartea lui Theo a fost un accident și că reacția părinților după descoperirea băiatului arată că aceștia au încercat să-l salveze, nu să fugă de răspundere.

Cine sunt părinții lui Theo

Mihail Sabo are 50 de ani, iar Anca Sabo are 45 de ani. Cei doi sunt căsătoriți din 2007 și locuiesc în Arizona din 2011.

Mihail este originar din Baia Mare și lucrează ca estimator în domeniul construcțiilor. Anca a ajuns în Statele Unite în copilărie și provine dintr-o familie de imigranți români.

Familia face parte dintr-o comunitate creștină și este implicată activ în viața bisericii, participând la studii biblice, școala duminicală și alte activități religioase.

Anca Sabo este terapeut de familie și conduce Hope Counseling Center, un centru de consiliere și psihoterapie din Glendale, Arizona. Ea oferă consiliere individuală, de cuplu și de familie, inclusiv dintr-o perspectivă creștină.

Într-un mesaj publicat după moartea lui Theo de site-ul Creștin Total, o apropiată a familiei, care spune că o cunoaște pe Anca din 2001, a vorbit despre implicarea celor doi soți în comunitate.

Potrivit acesteia, Anca organiza studii biblice pentru femei și încerca să le aducă împreună pe mamele din comunitate. Mihail era descris drept o persoană dispusă să intervină și să-i ajute pe ceilalți.

Un pastor român: „Se poate întâmpla oricui"

Cazul a provocat reacții puternice în comunitatea penticostală română din Statele Unite.

Cristian Ionescu, pastor al Bisericii Penticostale Române Elim din Chicago și președinte al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada, susține că tragedia familiei Sabo „se poate întâmpla oricui".

El vorbește despre o „confluență fatală de factori", invocând numărul mare de invitați, graba pentru pregătirea mesei și faptul că membrii familiei și-ar fi transmis responsabilitățile, fiecare presupunând că indicațiile fuseseră respectate.

Ionescu susține că adolescentul de 14 ani ar fi putut să nu audă ce i-a spus tatăl său și că un copil de cinci ani nu este perceput drept „total neajutorat", așa cum este un nou-născut.

„Sută la sută, nu a fost nici măcar neglijență!", a afirmat pastorul.

„De o sută de mii de ori, în circumstanțe aproape similare, tragedia nu s-ar fi întâmplat. Variabilele au conspirat în acea zi ca o furtună perfectă, cu toate componentele aliniate", a adăugat Cristian Ionescu.

Pastorul i-a criticat atât pe cei care au atacat familia și comunitatea penticostală în mediul online, cât și pe reprezentanții autorităților.

„Faptul că legea îi hăituiește ca pe niște criminali este la fel de dezgustător", a susținut acesta.

„Responsabilitatea de părinte nu se deleagă"

Poziția pastorului a provocat, la rândul său, reacții critice.

Marius Ababei, citat de Romanian American Global News, a vorbit despre o „neglijență crasă" și a susținut că responsabilitatea pentru un copil de cinci ani nu putea fi transferată unui adolescent de 14 ani.

În opinia sa, părinții aveau obligația să verifice personal dacă toți copiii coborâseră din mașină.

„Responsabilitatea de părinte nu se deleagă fraților mai mari. Un copil de 14 ani este el însuși un minor, nicidecum un garant al vieții fraților săi mai mici", a scris acesta.

Marius Ababei a respins și prezentarea tragediei drept o simplă întâmplare nefericită.

„A uita un copil de cinci ani într-un vehicul nu este o întâmplare nefericită. Este o manifestare cruntă a neglijenței depline", a afirmat acesta.

Aproape 300.000 de dolari strânși pentru familie

Pentru familia Sabo a fost lansată o campanie de donații pe platforma americană GoFundMe.

Apelul se adresează comunității creștine și îl descrie pe Theo drept un copil „profund iubit". Familia este prezentată ca fiind una care, de-a lungul timpului, a ajutat comunitatea din care face parte.

Presa americană relata că suma strânsă se apropia de 300.000 de dolari după primele zile.

Organizatorii susțin că banii vor fi folosiți pentru cheltuielile de înmormântare și comemorare, mesele familiei, perioada în care părinții nu pot lucra și alte nevoi imediate.

Ancheta continuă în Arizona

Mihail și Anca Sabo urmează să revină în fața Curții Superioare din comitatul Maricopa, unde se află domiciliul familiei.

O nouă înfățișare este programată pentru 21 septembrie. Audierea preliminară, în cadrul căreia judecătorul va analiza dacă există suficiente probe pentru continuarea procesului penal, este programată pentru 23 septembrie.

Ancheta privind moartea lui Theo continuă. Instanța va trebui să stabilească dacă tragedia a fost rezultatul unei succesiuni excepționale de împrejurări, așa cum afirmă apărătorii familiei, sau dacă părinții se fac vinovați de neglijența gravă invocată de procurori.