Studiu genial: Marca mașinii spune multe despre inteligența celui de la volan. Rezultate neașteptate ale unui amplu studiu

Marca, culoarea și opțiunile de personalizare ale mașinii pe care o conduci ar putea transmite mai multe informații despre tine decât ai crede. Un studiu britanic a evaluat legătura dintre scorul de IQ al șoferilor și preferințele lor auto, analizând modul în care tipul autoturismului se corelează cu nivelul de inteligență.

Peste 2.000 de conducători auto au participat la o evaluare standardizată a IQ-ului, datele fiind ulterior filtrate după caracteristicile mașinilor. Cercetarea, derulată de ScrapCarComparison, a căutat să identifice dacă există diferențe reale de inteligență medie în funcție de marca din garaj.

Coeficientul de inteligență măsoară capacitatea cognitivă prin teste specifice. În populația generală, aproximativ două treimi dintre oameni înregistrează scoruri între 85 și 115 puncte, în timp ce un scor de peste 130 de puncte plasează o persoană în categoria superioară, conform scalei Stanford-Binet.

Dintre cele 22 de mărci auto analizate, șoferii Skoda au obținut cel mai mare scor mediu de IQ, de 99 de puncte. Rezultatul este cu atât mai interesant cu cât o cercetare anterioară menționată în studiu a indicat că șoferii Skoda prezentau și cele mai puține tendințe psihopatice. Cele două rezultate ar putea sugera un profil mai calm al acestora la volan.

Pe următoarele poziții s-au clasat șoferii Suzuki, cu un IQ mediu de 98,09, cei care conduc Peugeot, cu 97,79, apoi șoferii Mini, cu 97,41, și Mazda, cu 95,91. În partea de jos a clasamentului s-au aflat șoferii Land Rover, cu un scor mediu de 88,58, Fiat, cu 90,14, și BMW, cu 91,68. Chiar și aceste rezultate se încadrează însă în intervalul de 85-115 considerat nivelul în care se află aproximativ două treimi din populația generală.

Clasamentul complet al mărcilor

Skoda - IQ mediu 99,00 Suzuki - IQ mediu 98,09 Peugeot - IQ mediu 97,79 Mini - IQ mediu 97,41 Mazda - IQ mediu 95,91 Toyota - IQ mediu 95,76 Vauxhall - IQ mediu 95,11 Mercedes Benz - IQ mediu 94,74 Nissan - IQ mediu 94,71 Seat - IQ mediu 94,71 Citroen - IQ mediu 94,29 Hyundai - IQ mediu 93,52 Renault - IQ mediu 93,41 Audi - IQ mediu 93,25 Kia - IQ mediu 93,01 Honda - IQ mediu 92,88 Ford - IQ mediu 92,75 Volvo - IQ mediu 92,40 Volkswagen - IQ mediu 92,25 BMW - IQ mediu 91,68 Fiat - IQ mediu 90,14 Land Rover - IQ mediu 88,58

Cercetarea a analizat și tipul de combustibil folosit de mașini, în contextul în care tot mai mulți șoferi trec la vehicule electrice. Contrar unei eventuale așteptări, șoferii mașinilor pe benzină au obținut cel mai mare IQ mediu dintre categoriile analizate, cu un scor de 94,35. Pe locul al doilea s-au clasat șoferii mașinilor hibride, cu 93,89, urmați de cei care conduc automobile diesel, cu 92,91. Șoferii mașinilor electrice s-au clasat pe ultimul loc, cu un scor mediu de 90,19, cu 4,16 puncte mai puțin decât cei care conduc mașini pe benzină.

Clasament combustibil

Benzină - IQ mediu 94,35 Hibrid - IQ mediu 93,89 Diesel - IQ mediu 92,91 Electric - IQ mediu 90,19

Clasament culoare

Alb - IQ mediu 95,71 Gri - IQ mediu 94,97 Roșu - IQ mediu 94,88 Albastru - IQ mediu 93,60 Negru - IQ mediu 92,83 Argintiu - IQ mediu 92,67 Verde - IQ mediu 88,43

Cercetătorii au verificat și dacă existența unui număr de înmatriculare personalizat este asociată cu diferențe în scorurile de IQ. Industria numerelor de înmatriculare personalizate era estimată la o valoare de 1,3 miliarde de lire sterline în 2022. Rezultatele studiului au arătat că persoanele care dețin un număr de înmatriculare personalizat au obținut, în medie, un scor cu 2,2 puncte mai mic decât cele care nu dețin unul.

Metodologia cercetării

Cercetarea a fost realizată împreună cu Censuswide și a inclus 2.024 de șoferi din Marea Britanie. Participanții au fost analizați în funcție de marca și culoarea mașinii pe care o conduceau, precum și în funcție de faptul că dețineau sau nu un număr de înmatriculare personalizat. În total au fost analizate 27 de mărci auto, însă cinci dintre acestea au fost eliminate din rezultatele finale deoarece nu existau suficiente date. Indiferent de scorul obținut la testul de IQ, autorii cercetării recomandă șoferilor să pună siguranța pe primul loc la volan.