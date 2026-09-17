Dan Șova revine în avocatură, Partener în cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII

Cu peste 30 de ani de experiență profesională, Dan Șova are o practică axată pe drept fiscal și litigii fiscale complexe, contencios administrativ, litigii comerciale și arbitraj. În cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII, acesta va contribui în special la dezvoltarea practicii de litigii fiscale, contestații administrative, suspendarea executării actelor fiscale și reprezentarea contribuabililor în fața instanțelor.

Dan Șova este profesor titular la Facultatea de Drept a Universității din București, unde predă Drept fiscal, Proceduri fiscale și Drept fiscal internațional.

Andrei Săvescu: Cooptarea profesorului Dan Șova este un pas important în dezvoltarea practicii noastre de litigii fiscale. Experiența sa practică și academică completează foarte bine profilul de litigatori al firmei.

Dan Șova: Litigiile fiscale presupun o combinație între analiza juridică, înțelegerea operațiunilor economice și strategia procesuală. Mă bucur să mă alătur unei echipe cu o puternică orientare spre litigii și mandate complexe.