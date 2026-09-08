Profețiile profesorului Jiang: Avertisment sumbru pentru 2027 - Război prelungit, revolte uriașe și o criză globală
Postat la: 08.09.2026 |
Jiang Xueqin, academicianul chinez supranumit pe rețelele sociale „Nostradamusul Chinei", nu e deloc optimist în privința viitorului apropiat. El conturează un scenariu al lui 2027 în care crizele de tot felul se cronicizează, iar polarizarea politică devine tot mai puternică. Interesul pentru Jiang Xueqin a crescut după ce un discurs susținut de acesta în 2024 a reapărut pe rețelele sociale în 2026.
În acel discurs, Jiang Xueqin anticipa realegerea lui Donald Trump, un conflict major între SUA și Iran și o poziție dificilă pentru Washington într-un astfel de război. După victoria electorală a lui Trump și pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran, discursul a fost redistribuit masiv, iar academicianul canadian de origine chineză și-a căpătat și o poreclă mondială: „Nostradamusul Chinei". Spre deosebire de Nostradamus, Xueqin își construiește scenariile pe baza unor interpretări geopolitice și istorice concrete. Că acestea se vor fi dovedit reale este doar meritul lui și prea puțin al lui Nostradamus din el.
Xueqin a spus recent că 2027 ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru Statele Unite. El vorbește despre o combinație între polarizarea politică, probleme economice și costurile sociale ale războiului. În interviuri și podcasturi, el susține că aceste tensiuni ar putea crea condițiile pentru proteste de amploare, revolte și conflicte locale în marile orașe americane. Jiang Xueqin leagă aceste evoluții de mai multe probleme care s-ar putea alimenta reciproc: războiul cu Iranul, politica de imigrație, dificultățile economice și diviziunile politice.
Una dintre cele mai controversate ipoteze ale lui Jiang Xueqin privește conflictul dintre SUA și Iran. El susține că războiul s-ar putea prelungi și că, într-un scenariu mai grav, Statele Unite ar putea recurge la o operațiune terestră. Academicianul consideră că o astfel de intervenție ar putea transforma conflictul într-un război dificil de încheiat. În evaluarea sa, chiar și o durată de patru ani ar putea fi considerată un scenariu optimist, pe câtă vreme realotatea ar împinge acest scenariu înspre 10 și chiar 20 de ani, după exemplul Vietnam și Afganistan.
Într-un asemenea scenariu, el afirmă că armata americană ar putea avea nevoie de mai mult personal, iar Washingtonul ar putea ajunge să ia în calcul reinstaurarea serviciului militar obligatoriu. Chiar și tinerii de 18 ani ar putea fi afectați, susține el. Xueqin acordă un rol important și politicilor de imigrație. El estimează că operațiunile Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) ar putea deveni mai vizibile în marile orașe americane. În opinia sa, tensiunile provocate de aceste operațiuni ar putea duce la o prezență mai mare a Gărzii Naționale în zonele urbane. În scenariul său, protestele și conflictele locale ar reprezenta rezultatul cumulativ al mai multor crize, nu al unui singur eveniment.
Un alt element important din analiza lui Jiang este Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute pentru transportul mondial de energie. Academicianul avertizează că o închidere prelungită a strâmtorii nu doar că ar afecta aprovizionarea cu petrol și gaze (asta deja s-a văzut), ci ar putea provoca o reacție în lanț în economia mondială. Prețurile mai mari la energie ar putea crește costurile pentru agricultură, inclusiv prin scumpirea gazelor naturale și a îngrășămintelor. De aici, Jiang Xueqin întrevede o criză energetică ce poate deveni criză alimentară, iar problemele economice se pot duce în tensiuni sociale majore.
Jiang susține că obiectivul lui Donald Trump nu ar fi doar obținerea unei victorii în conflictul cu Iranul. În interpretarea sa, Trump ar urmări să își păstreze influența politică și după 2028. Academicianul afirmă că Trump se vede ca un lider care trebuie să „salveze America" și sugerează că acesta ar putea folosi chiar și eventualele dificultăți ale războiului în scop politic. Această parte a analizei reprezintă însă interpretarea lui Jiang asupra motivațiilor lui Trump și nu o concluzie verificată independent.
Predicțiile lui Jiang merg chiar mai departe. El vorbește despre o confruntare tot mai puternică între ceea ce numește „globaliști" și „naționaliști", atât în Statele Unite, cât și în Europa, până în 2030. Într-un scenariu ulterior, el a sugerat inclusiv posibilitatea ca Trump să câștige un al treilea mandat în 2028.
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