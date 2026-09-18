Semne că telefonul tău este urmărit. DNSC trage un semnal de alarmă, o mulțime de români se confruntă cu această situație
Postat la: 18.09.2026 |
Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis un nou avertisment prin care atrage atenția românilor asupra unui fenomen tot mai răspândit: urmărirea telefoanelor mobile. Fie că este vorba despre aplicații malițioase ascunse, fie despre programe de spionaj dedicate, tot mai mulți cetățeni descoperă că dispozitivele lor sunt compromise. DNSC subliniază faptul că infractorii cibernetici devin din ce în ce mai sofisticați, iar metodele de urmărire sunt din ce în ce mai greu de detectat fără o minimă educație digitală. Românii sunt între cei mai expuși utilizatori din Europa, din cauza lipsei de precauție și a obiceiului de a instala aplicații din surse neverificate.
Cum funcționează urmărirea telefoanelor
Urmărirea unui telefon mobil se poate face prin mai multe metode. Cele mai comune sunt aplicațiile malițioase care se instalează sub forma unor programe inocente, precum jocuri, editoare de fotografii sau aplicații de optimizare a bateriei. Odată intrate în sistem, acestea pot accesa microfonul, camera, mesajele, contactele, locația și chiar parolele salvate în browser. Alte metode includ atacurile de tip phishing, prin care utilizatorul este păcălit să introducă datele de autentificare pe o pagină falsă, sau exploatarea vulnerabilităților din sistemul de operare.
DNSC avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul atacurilor care vizează telefoanele mobile, deoarece acestea conțin o cantitate uriașă de informații personale și financiare. De la carduri bancare salvate în aplicații, până la conversații private și fotografii personale, telefonul este un adevărat depozit de date. Compromiterea sa poate duce la furt de identitate, pierderi financiare grave și chiar la șantaj.
Semnele care arată că ești urmărit
Există câteva semne clare care pot indica faptul că telefonul tău a fost compromis. Primul și cel mai evident este consumul anormal de rapid al bateriei. Dacă bateria telefonului tău se termină mult mai repede decât de obicei, fără ca tu să fi schimbat modul de utilizare, este posibil ca o aplicație malițioasă să ruleze în fundal, transmitând date către un server extern. Același lucru este valabil și pentru supraîncălzirea telefonului, care poate indica o activitate intensă a procesorului, activitate pe care tu nu ai declanșat-o.
Un alt semn important este consumul de date mobile neobișnuit de mare. Dacă observi că ai depășit limita de date mult mai repede decât în mod normal, sau că telefonul transmite date constant, chiar și atunci când nu folosești aplicații care necesită internet, ar trebui să te alarmezi. DNSC recomandă verificarea periodică a consumului de date și identificarea aplicațiilor care utilizează cel mai mult trafic.
Zgomotele ciudate în timpul convorbirilor telefonice, ecoul persistent sau sunetele de fundal care nu provin de la tine pot fi indicii că cineva îscultă conversația. De asemenea, apariția bruscă de reclame pop-up, redirecționarea către site-uri suspecte și instalarea unor aplicații pe care nu le-ai descărcat tu sunt semne clare de infectare. Un telefon care devine brusc lent, care se încinge fără motiv sau care se restartează singur sunt alte simptome ale unui sistem compromis.
Cum te poți proteja
DNSC oferă câteva recomandări esențiale pentru a-ți proteja telefonul de urmărire. În primul rând, instalează aplicații doar din magazinele oficiale, precum Google Play sau App Store, și citește recenziile înainte de a descărca ceva. Multe aplicații malițioase ajung pe telefoane tocmai pentru că utilizatorii le instalează din surse neverificate, atrăși de promisiuni false. Menține sistemul de operare și aplicațiile actualizate la zi, deoarece actualizările conțin adesea patch-uri de securitate care rezolvă vulnerabilități descoperite recent.
Folosește o soluție antivirus de încredere, chiar și pe telefonul mobil. Deși mulți utilizatori cred că telefoanele nu pot fi infectate, realitatea este că malware-ul pentru mobile este în creștere. Evită să te conectezi la rețele Wi-Fi publice fără o rețea privată virtuală, deoarece acestea sunt adesea nesecurizate și pot fi folosite de atacatori pentru a intercepta date. Nu da click pe linkuri suspecte primite prin mesaje sau e-mailuri și nu furniza date personale sau bancare decât pe site-uri verificate.
Ce faci dacă suspectezi că ești urmărit
Dacă observi mai multe dintre semnele menționate mai sus, primul pas este să rulezi o scanare completă cu un antivirus actualizat. Dacă aplicația găsește ceva suspect, urmează instrucțiunile de eliminare. În cazuri grave, DNSC recomandă resetarea telefonului la setările din fabrică, după ce ai făcut un backup al datelor importante. Atenție, însă, să nu restaurezi backup-ul direct pe noul sistem, deoarece aplicația malițioasă ar putea fi inclusă în fișierele de rezervă. Este mai sigur să reinstalezi manual aplicațiile de care ai nevoie.
Schimbă toate parolele, în special cele pentru conturile bancare, de e-mail și de rețele sociale. Activează autentificarea cu doi factori oriunde este posibil, pentru că aceasta adaugă un strat suplimentar de protecție. Dacă ai motive să crezi că ai fost victima unei infracțiuni cibernetice, depune o plângere la poliție și notifică banca, astfel încât să poți bloca eventuale tranzacții frauduloase. DNSC pune la dispoziție un centru de raportare a incidentelor cibernetice, unde poți cere ajutor specializat.
Concluzie
DNSC trage un semnal de alarmă și atrage atenția că urmărirea telefoanelor mobile nu mai este un scenariu din filme, ci o realitate cu care tot mai mulți români se confruntă. Semne precum bateria care se consumă anormal, telefonul care se încinge, datele mobile epuizate prematur, zgomotele ciudate în convorbiri sau apariția de aplicații necunoscute sunt indicii clare că ceva nu este în regulă. Protecția începe cu precauție: aplicații doar din surse oficiale, actualizări constante, antivirus de încredere și evitarea rețelelor Wi-Fi nesecurizate. Dacă suspectezi că ești urmărit, acționează rapid: scanare, resetare, schimbarea parolelor și notificarea autorităților. Securitatea digitală nu este un lux, ci o necesitate în lumea conectată de astăzi.
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