Nu, strămoșii noștri nu erau carnivori. Iată ce mâncau cu adevărat și de ce contează

Autor: Hatty Willmoth

Imaginează-ți să faci toate cumpărăturile alimentare la măcelărie. Fără legume, fără pâine, fără fructe, fără paste, lapte sau biscuiți - doar un coș plin cu carne, pește, ouă și slănină.

Aceasta este dieta carnivoră. Evanghelia sa a fost predicată pe tot internetul - de influencerul de fitness Brian Johnson (cunoscut și sub numele de Liver King), psihologul canadian Jordan Peterson și podcasterul Joe Rogan (care a spus că dieta i-a provocat „episoade sporadice de diaree explozivă").

Dar, în ciuda unor imagini atât de vii, cultul carnivorilor este în creștere. Datele de la Google Trends arată că căutările pentru termenul „dietă carnivoră" s-au triplat aproximativ în Marea Britanie și SUA între 2022 și 2025, iar acum există mai mult de 160 de cărți de bucate carnivore listate pentru vânzare pe Amazon.

Nu există știință reală care să dovedească că dieta este benefică, dar mulți consumatori de carne se simt încrezători în alegerea lor pentru că cred că strămoșii noștri vânători-culegători mâncau în principal (sau doar) animale. Dieta carnivoră, spun ei, se potrivește mai bine biologiei noastre decât o dietă modernă bazată pe carbohidrați, alimente procesate și plante cultivate. Este ceea ce am evoluat să mâncăm.

Dar iată care este problema: există o limită în ceea ce ne pot învăța The Flintstones despre nutriție. Ceea ce oamenii își imaginează că este o alimentație „ancestrală" nu este doar inexactă, ci adesea și nesănătoasă. Și orice lecții putem învăța de la strămoșii noștri din Epoca de Piatră nu seamănă deloc cu ceea ce ar vrea frații de la podcast să credeți. Primul lucru de menționat este că strămoșii noștri nu erau de fapt carnivori. Aceasta este o narațiune greșită bazată pe arheologie învechită.

Dr. Emma Pomeroy este profesor asociat în Evoluția Sănătății, Dietei și Bolilor la Universitatea din Cambridge. Ea spune: „Avem această idee despre oamenii din peșteri - și de obicei sunt bărbați - mâncând o dietă foarte bogată în carne și nefiind dependenți de altceva. Pentru majoritatea oamenilor, nu a fost așa.

De ce, atunci, atât de mulți dintre noi cred că a fost? Ei bine, oasele de animale și uneltele de piatră pot supraviețui timp de secole, așa că arheologii au avut de mult dovezi clare că oamenii timpurii vânau, tranșau și mâncau animale. Pe de altă parte, materia vegetală se descompune rapid. Așadar, înregistrarea arheologică a fost tradițional „îndreptată spre înregistrarea vânătorii," ca rezultat, explică prof. Dorian Fuller, un arheobotanist de la University College London.

Acum știm mai bine. Arheologii au adunat o bogăție de dovezi că strămoșii noștri au mâncat plante. Unele dintre cele mai convingătoare dovezi provin din analiza izotopilor, care sunt versiuni distincte ale substanțelor chimice care ne pot oferi indicii despre ceea ce au ingerat oamenii de-a lungul vieții lor. „Poți analiza oasele și smalțul dentar pentru izotopi," spune Fuller. „Toți izotopii din oameni provin din ceea ce am mâncat și există variante diferite."

De exemplu, azotul devine mai greu de fiecare dată când este consumat. Este ușor în plante, mai greu în erbivore, și și mai greu în carnivore - astfel că greutatea atomică a azotului din rămășițele unui animal (uman sau altfel) poate oferi arheologilor o indicație despre locul în care dieta acelui animal se încadra în lanțul trofic. În mod similar, diferite plante au diferiți izotopi de carbon. Așadar, în funcție de tipurile de carbon găsite într-un schelet, arheologii pot ghici tipul de plante pe care o persoană le-a consumat.

„Dacă combini asta cu izotopii de azot, poți ghici, ‘Aceasta pare a fi o dietă bogată în pește și nuci,'" spune Fuller. „Sau, ‘Acesta pare să fie bogat în carne și mei.'" Așa a putut un studiu din 2024 să concluzioneze că vânătorii-culegători din Epoca de Piatră din Taforalt, Maroc, consumau în principal plante cu până la 15.000 de ani în urmă.

Cercetătorii de la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționară din Germania au analizat izotopii de zinc, stronțiu, carbon, azot și sulf din smalțul dentar, colagenul osos și resturile vegetale. Astfel, s-a descoperit că acest grup paleolitic era mai mult culegător decât vânător, bazându-se pe alimente vegetale precum ghinde, ovăz și fistic pentru supraviețuire.

Arheologii pot, de asemenea, să analizeze mizeria care se acumulează pe dinții neîngrijiți, pe care Pomeroy o descrie ca fiind „o sursă cu adevărat uimitoare de informații despre ceea ce mâncau oamenii." Pe măsură ce acea murdărie se formează, ea captează particule de alimente și fragmente de plante. Arheologii pot analiza ADN-ul din acele bucăți mici pentru a afla exact ce a mâncat o persoană.

Apoi există dovezi etnografice - studii asupra populațiilor moderne de vânători-culegători. Un studiu din 2023 a constatat că, din cele 63 de societăți de vânători-culegători studiate în ultimii 100 de ani, existau dovezi clare că femeile vânau în 50 dintre ele (79 la sută). Și știm, de asemenea, că vânătorii-culegători moderni consumă de obicei multe plante.

Tsimané din Amazon primesc o mare parte din caloriile lor din banane și manioc, de exemplu, în timp ce aborigenii australieni consumă multă iarbă de nuc și castane de apă. Pentru Pomeroy, acest lucru are sens. „Alimentele vegetale sunt mult mai fiabile decât carnea," spune ea.

„Da, vânătorii ar putea aduce o cantitate mare de carne dintr-o dată." Dar în zilele în care nu o fac, oamenii tot trebuie să mănânce. Așadar, acel aspect de încredere al dietei, în multe populații, ar fi fost alimentele vegetale. Oamenii din Paleolitic mâncau plante; dovezile pentru asta sunt clare. Dar asta nu înseamnă că toți oamenii din Paleolitic mâncau aceleași lucruri - că exista o dietă unică și omogenă în Paleolitic.

Oamenii paleolitici au trăit în medii extrem de diferite, de la păduri și deșerturi, până la savane și munți. De fapt, un articol din 2018 a susținut că parte din motivul pentru care Homo sapiens a supraviețuit homininilor anteriori a fost abilitatea noastră de a trăi într-o varietate largă de peisaje provocatoare - ceva ce a numit nișa „specialistului generalist".

În Sri Lanka, spune Fuller, avem dovezi că vânătorii-culegători își procurau cea mai mare parte a dietei, consumând multe nuci și fructe sălbatice, în timp ce învățau și să vâneze maimuțe mici și păsări în pădure. În schimb, în Cercul Polar Arctic, dieta tradițională a populațiilor inuit a constat de mult timp din grăsime de balenă și focă fără multe plante, deoarece acestea sunt disponibile acolo.

Chiar dacă ar fi existat o dietă „genuină" din Paleolitic, nu ai putea să o urmezi acum, chiar dacă ai vrea, pentru că alimentele pe care le consumau pur și simplu nu mai există - cu siguranță nu pe rafturile supermarketurilor. De exemplu, pepenii sălbatici adunați de strămoșii noștri erau amari și acri, în timp ce ai noștri au fost îndulciți de secole de selecție a celor mai gustoase fructe pentru cultivare. În mod similar, cerealele lor ar fi fost mai mici, mai puțin amidonoase și mai fibroase decât ale noastre. Piersicile lor erau de mărimea cireșelor, bananele erau pline de semințe, iar morcovii erau subțiri și albi sau mov.

Agricultura a schimbat totul. De-a lungul mileniilor, fermierii au ales plante pe care le place să le cultive și să le mănânce, iar mâncarea noastră s-a transformat ca urmare. În general, a devenit mai dulce, mai bogat în amidon și mai puțin fibros. „Am selectat cereale care au cu puțin mai mult carbohidrat decât strămoșii lor sălbatici și forme mutate de fructe care sunt bogate în zahăr", spune Fuller. „Dacă ai dori să le elimini din dietă, ar trebui să încerci să găsești versiuni nesărate ale acestor lucruri, ceea ce ar fi foarte greu de făcut."

Povestea este la fel de valabilă și în ceea ce privește carnea, adaugă Pomeroy. Am crescut animalele noastre domestice pentru a fi mai mari, astfel încât să producă mai multă carne pe animal. Dar, de asemenea, vânătorii-culegători ar fi mâncat prada de la nas la coadă, nu doar ar fi selectat câteva bucăți alese.

„Este foarte rar ca persoanele care pretind că urmează aceste diete să mănânce creier, plămâni, ochi, limbă, toate organele interne, măduva osoasă," spune Pomeroy. „Dar oamenii foloseau totul." Este o muncă grea să vânezi și nu o să spui doar: „Voi lua o bucată bună de friptură de pulpă."

Nu doar că mâncarea noastră este diferită de cea a strămoșilor noștri, dar și noi suntem diferiți. Corpurile noastre s-au adaptat pentru a face față dietelor noastre agricole, iar Pomeroy spune că este „problematic" să sugerezi altceva.

„Știm că populațiile umane au evoluat pentru a consuma unele dintre produsele agriculturii," spune ea. „Un exemplu clasic este persistența lactazei." Mamiferele încetează să consume lapte odată ce au fost înțărcate, așa că nu avem nevoie de lactază - enzima care descompune zaharurile din lapte. Cu toate acestea, populațiile care s-au bazat pe vite și produse lactate pentru supraviețuire au dezvoltat persistența lactazei, astfel încât pot digera produsele lactate pe parcursul întregii adulții.

Un alt exemplu sunt enzimele amilaze, care descompun amidonurile pentru digestie. Oamenii moderni au mai multe enzime amilază decât alți primate, inclusiv gorile, cimpanzei și predecesorii noștri hominizi, cum ar fi neanderthalienii. „Dar, în cadrul oamenilor moderni, există o mare varietate," spune Fuller. „Unele populații au trei sau patru copii [ale genei amilazei], alte populații au 12."

Așadar, unele grupuri umane au acum o genetică mai bine adaptată la diete bogate în amidon, ceea ce indică faptul că ar fi putut fi istoric dependente de surse de carbohidrați - cum ar fi cerealele, cerealele și tuberculii - pentru supraviețuire. Acesta este cazul în medii temperate, departe de poli și ecuator, cum ar fi Marea Britanie și mare parte din America de Nord.

Între timp, oamenii Inuit care trăiesc în Arctică, în Groenlanda, au suferit adaptări genetice pentru a face față dietelor lor bazate pe carne, spune Pomeroy. „Metabolismul lor s-a adaptat pentru a le permite să consume acea dietă bogată în grăsimi fără riscul metabolic pe care l-am observa dacă majoritatea oamenilor din alte țări ar consuma acest tip de dietă."

În întreaga lume, am evoluat și ne-am adaptat la mediile noastre, la fel cum au făcut-o strămoșii noștri paleolitici. Așadar, încercarea de a reveni la dietele din Epoca de Piatră s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere pentru biologia noastră. Dar, de dragul argumentului, să presupunem că ai putea alege o dietă paleolitică potrivită pentru biologia ta, că ai putea găsi culturi din Epoca de Piatră și că organismul tău nu ar respinge noul tău meniu.

Ai trăi totuși într-o societate agricolă. Decât dacă ai vâna și culege toată ziua în peisaje din Epoca de Piatră, nu ai trăi stilul de viață al unei persoane din Paleolitic. Nu ai supraviețui doar din ceea ce ai putea găsi - și probabil că este un lucru bun. Viziunile despre trecutul paleolitic tind să-l romantizeze ca fiind idealul nutrițional și evolutiv, dar ar putea fi precar.

Apariția agriculturii a permis oamenilor să trăiască mai mult, să crească în număr și să beneficieze de un acces mai fiabil la hrană. După cum spune Pomeroy, „Nu cred că cineva și-ar dori să renunțe la securitatea alimentară pe care o avem în țările bogate de astăzi."

Cu alte cuvinte, doar pentru că ceva ar putea fi „ceea ce au făcut strămoșii noștri," nu înseamnă că este ceea ce și-ar fi dorit ei să facă. Probabil că și-ar fi dorit acces constant la hrană, mulțumim foarte mult. Poate, cel mai enervant lucru la fanii dietei carnivore, totuși, este că au un punct de vedere valid.

Chiar dacă trăim mai mult și suntem mai mulți comparativ cu perioada preistorică, Pomeroy spune că scheletele din societățile agricole par să prezinte mai multe semne de boli cronice, cum ar fi diabetul și bolile de inimă. Și, în ultimele câteva secole, ceea ce mâncăm s-a schimbat foarte mult.

„Adevărul aici este că sistemul alimentar s-a schimbat rapid în ultimele câteva sute de ani, iar biologia noastră nu a evoluat în aceeași măsură," spune Dr. Emily Leeming, dietetician și om de știință la King's College London. Dar, deși fanii Paleo și carnivori au observat această problemă, au greșit complet soluția.

Leeming spune că trope-ul „dieta strămoșilor" este adesea asociat cu diete care „ajung să fie incredibil de restrictive," centrate pe demonizarea și eliminarea întregilor grupuri alimentare. Dar Pomeroy, Fuller și Leeming sunt de acord că ceea ce avem nevoie este mai multă variație, nu restricție.

„Problema reală cu o dietă agricolă, dacă putem să o numim așa, este reducerea diversității alimentelor vegetale," spune Fuller. El explică faptul că ne bazăm prea mult pe alimente bogate în carbohidrați, cum ar fi grâul, orezul și porumbul, în timp ce ratăm o gamă largă de fructe, legume, nuci, semințe și leguminoase. „Am devenit destul de restrânși în plantele pe care le consumăm," este de acord Pomeroy. Ea adaugă că procesăm alimentele mai mult decât o făceam în vremurile de vânător-culegător. Am fi mâncat fructe întregi și cereale integrale cu fibra intactă.

„Credem că dieta strămoșilor era incredibil de diversă, foarte bogată în fibre, cu multe tipuri diferite de alimente vegetale și tipuri de fibre," spune Leeming, adăugând că sănătatea noastră intestinală ar fi beneficiat de o „abundență de tipuri diferite de microbi, mult mai multe decât avem în dietele noastre acum." De asemenea, spune Leeming, o sursă cheie de fibre sunt cerealele integrale.

Diete paleo și carnivore restricționează sau elimină acest grup alimentar deoarece este o sursă de carbohidrați, adică zahăr, ceva ce susținătorii acestor diete spun că oamenii paleolitici nu consumau. Dar știm că strămoșii noștri consumau cereale. Cei dintre noi din lumea modernă occidentală, în contrast, „suferă grav de lipsă de cereale integrale", spune Leeming.

„Acest lucru are consecințe reale, nu doar pentru microbiomul tău intestinal, ci și pentru sănătatea întregului tău intestin - lucruri precum cancerul de colon - și, de asemenea, pentru sănătatea inimii și sănătatea metabolică, inclusiv diabetul de tip 2." Fuller adaugă că avem dovezi și că oamenii din Paleolitic consumau mai multe nuci și semințe decât noi astăzi și beneficiau de grăsimi sănătoase, cum ar fi omega-3, bune pentru longevitate și pentru creier.

În concluzie, tot ceea ce presupunem despre dietele din Epoca de Piatră este greșit. Strămoșii noștri nu mâncau doar carne, ci mâncau lucruri diferite în funcție de locul în care trăiau și, de obicei, multe plante. Asta pentru că oamenii din Paleolitic nu mâncau pentru a se „defini", a urmări celebritatea pe podcasturi sau a începe certuri pe rețelele sociale. Dieta lor era totul despre supraviețuire. Pentru a supraviețui, s-au adaptat la mediile lor. Și, dacă vrem să continuăm să supraviețuim, trebuie să ne adaptăm și modul în care mâncăm. Pentru Fuller, Pomeroy și Leeming, asta înseamnă să mâncăm având în vedere clima.

Leeming spune că, dacă vrem să rămânem, dietele noastre ar trebui să ia în considerare atât nutriția, cât și sustenabilitatea. Aceasta înseamnă prioritizarea legumelor și fructelor, urmate de cereale integrale și surse de proteine vegetale, cu carne și produse lactate minime. Pentru că, în cele din urmă, nu contează cu adevărat ce mâncau strămoșii noștri. Trăim în medii diferite, cu alimente diferite, confruntându-ne cu un set diferit de provocări. Strămoșii noștri au făcut tot ce au putut pentru a supraviețui. Acum este rândul nostru.