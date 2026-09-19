Defecțiunea aproape imposibilă care a blocat cerul: O eroare de milisecundă a dus la anularea a 2.000 de zboruri într-o țară cu peste jumătate de milion de români
Postat la: 19.09.2026 |
O eroare software produsă într-o singură milisecundă a declanșat un blocaj de șase ore în sistemul britanic de control al traficului aerian, provocând anularea a aproximativ 2.000 de zboruri și perturbarea călătoriilor pentru sute de mii de pasageri.
Defecțiunea a afectat aeroporturile din Regatul Unit și s-a propagat rapid în rețeaua europeană, iar aglomerația creată a avut nevoie de peste două zile pentru a fi eliminată.
Cauza haosului aerian din 8 septembrie a fost identificată într-o secțiune foarte mică a codului folosit de National Air Traffic Services, compania responsabilă cu administrarea spațiului aerian britanic.
Incidentul are o miză importantă și pentru România. În Regatul Unit trăiesc aproximativ 558.000 de persoane născute în România, potrivit ultimelor recensăminte, iar legăturile aeriene dintre cele două țări sunt printre cele mai utilizate de românii din diaspora.
Raportul preliminar publicat vineri arată că nu a fost vorba despre un atac cibernetic, o intervenție militară sau o eroare a controlorilor de trafic, ci despre un defect software vechi și necunoscut până în acel moment.
Două comenzi s-au suprapus într-o singură milisecundă
Problema a apărut în National Airspace System, sistemul care gestionează spațiul aerian britanic și alocă fiecărei aeronave un cod unic prin care aceasta este identificată pe radar.
În momentul în care sistemul procesa o solicitare manuală pentru acordarea unui asemenea cod, a primit o a doua comandă, considerată mai importantă. Prima operațiune a fost întreruptă pentru scurt timp, însă, atunci când procesarea sa a fost reluată, programul nu a mai continuat corect.
Rezultatul transmis de sistem a fost corupt și a afectat apoi alte actualizări ale datelor de zbor. Întregul incident informatic s-a produs „într-o milisecundă", arată raportul preliminar al NATS.
Dacă a doua comandă ar fi ajuns cu numai o milisecundă mai devreme sau mai târziu, operațiunea inițială s-ar fi încheiat normal, iar defecțiunea nu s-ar fi produs.
Sistemul a părut că își revine, apoi s-a prăbușit
Primele probleme au apărut la ora locală 10:00. Două minute mai târziu, inginerii au fost anunțați că legătura dintre sistemul național și centrul de control al spațiului aerian din Londra fusese întreruptă.
La ora 10:06, sistemul părea că și-a revenit fără consecințe operaționale, însă specialiștii au continuat verificările.
La ora 12:30, defecțiunea s-a repetat. A fost declarată o situație majoră, iar controlorii au fost obligați să realizeze manual o parte dintre operațiunile efectuate în mod normal de sistemul informatic.
Capacitatea de gestionare a zborurilor a scăzut puternic. La ora 12:45 au fost introduse restricții, iar la 13:32 sistemul a cedat complet. Operațiunile normale au putut fi reluate abia în jurul orei 19:30.
O defecțiune locală a blocat zborurile din întreaga țară
Eroarea a afectat inițial numai centrul de control din zona Londrei și în special aeronavele care zburau la altitudini mai mari de aproximativ 7.500 de metri.
Pentru repornirea sistemului și reîncărcarea în siguranță a datelor a fost însă necesară limitarea traficului aerian în întregul Regat Unit.
Restricțiile au rămas active aproximativ șase ore. Aeronavele și echipajele au rămas blocate în alte aeroporturi, iar anulările și întârzierile au continuat și în ziua următoare.
În total, aproximativ 2.000 de zboruri au fost anulate, iar sute de mii de pasageri au fost afectați. Companiile aeriene au suportat costuri de milioane de lire sterline pentru redirecționarea pasagerilor și repoziționarea aeronavelor și echipajelor, potrivit Reuters.
NATS susține că siguranța pasagerilor nu a fost pusă în pericol în niciun moment. Limitarea drastică a zborurilor a reprezentat tocmai măsura de protecție activată după pierderea unei părți din informațiile necesare controlorilor.
Companiile aeriene cer despăgubiri și demisii
Directorul general al NATS, Martin Rolfe, și-a cerut din nou scuze pasagerilor și a anunțat că a fost implementată o măsură temporară de protecție. Remedierea permanentă urmează să fie instalată numai după încheierea testelor de siguranță.
Explicațiile nu au convins însă companiile aeriene. Ryanair a cerut demisia directorului NATS, arătând că aceasta este a treia defecțiune importantă a controlului aerian britanic începând din vara anului 2023.
Operatorii aerieni solicită despăgubiri pentru costurile suportate și un plan credibil de consolidare a infrastructurii. O defecțiune produsă în august 2023 a costat companiile aeriene aproximativ 100 de milioane de lire sterline, iar o altă problemă tehnică, apărută în iulie 2025, a provocat anularea a 150 de zboruri.
NATS afirmă că cele trei incidente au avut cauze diferite. Defecțiunea din 2023 fusese provocată de un plan de zbor extrem de neobișnuit, care conținea două puncte geografice diferite cu aceeași denumire.
Ancheta independentă trebuie să explice de ce eroarea nu a fost descoperită
Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a catalogat perturbarea drept „complet inacceptabilă" și a cerut să se stabilească de ce defectul nu a fost identificat înainte să provoace un blocaj național.
Autoritatea pentru Aviație Civilă din Regatul Unit va verifica independent concluziile NATS, investițiile făcute în infrastructură și capacitatea companiei de a preveni incidente similare. Raportul final urmează să fie publicat în cel mult șase luni.
NATS susține că a investit peste un miliard de lire sterline în sisteme și tehnologie în ultimul deceniu și că intenționează să aloce încă un miliard până la sfârșitul anului 2033.
Ce drepturi au pasagerii ale căror zboruri au fost anulate
Incidentul îi privește inclusiv pe românii care au călătorit spre sau dinspre Regatul Unit și ale căror zboruri au fost anulate ori întârziate.
Autoritatea britanică pentru aviație consideră că defecțiunea NATS reprezintă, cel mai probabil, o „circumstanță extraordinară". Prin urmare, pasagerii nu vor primi automat compensațiile financiare acordate în mod obișnuit pentru întârzieri sau anulări imputabile companiei aeriene.
Aceștia își păstrează însă dreptul la rambursarea biletului sau la redirecționare către destinație. În timpul așteptării, compania trebuie să asigure, în funcție de durata întârzierii, mâncare, băuturi, cazare și transport între aeroport și hotel.
Dacă operatorul nu oferă aceste servicii, pasagerii trebuie să păstreze bonurile și facturile pentru cheltuielile rezonabile, deoarece pot solicita ulterior rambursarea lor. Obligațiile companiilor au fost reafirmate de Autoritatea britanică pentru Aviație Civilă.
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