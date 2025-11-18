Alegeri pentru șefia AMEPIP. Cei șase candidați care au rămas în cursă și posibilitatea ca intr-o saptamana România sa piardă 330 de milioane de euro

În cursa oficială pentru selecția conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), au rămas șase candidați, dintre care unul a fost adăugat la lista finală pe ultima sută de metri. Dacă selecția conducerii instituției nu este complet finalizată până pe 27 noiembrie, România va pierde 330 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

AMEPIP este super-agenția care controlează modul în care funcționează companiile cu capital de stat, adică firme cu cifre de afaceri însumate de sute de milioane de euro, ultimele informații legate de selecția noii conduceri fiind transmise potrivit unor surse citate de Economedia.

40 de dosare de candidatură depuse până în prezent

Inițial, au fost admise cinci dosare, însă unul dintre candidați a depus contestație, așa că șase candidați vor fi prezenți la interviul final. Acesta va avea loc joi, 20 noiembrie, arată Economedia. Unul dintre candidați ar fi Dumitru Nancu, în prezent președintele Consiliului de Supraveghere al SAPE SA și fost director general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIM).

Până acum, a fost făcută publică inclusiv componența comisiei care selectează conducerea AMEPIP, prin ordin, ceea ce este o noutate de transparență, în contextul în care componența comisiilor anterioare nu era publică, spune sursa citată. Astfel, comisia de selecție a candidaților pentru funcția de președinte și vicepreședinte ai Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice are următoarea componență:

Preşedinte: Şerban Adrian Cerkez, Director - Direcția dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi şi instituții publice - Secretariatul General al Guvernului,

Membru: Anca Cristina Popa, şef serviciu - Serviciul contencios și executare hotărâri judecătoreşti - Direcția juridic şi contencios - Secretariatul General al Guvernului,

Membru: Ştefan Bălescu, Director general adjunct - Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabilitate, Ministerul Finanțelor,

Membru: Luminița Tuleașcă, Conferențiar universitar - Universitatea Româno - Americană, Facultatea de drept, reprezentant al mediului universitar/academic,

Membru: Dragoş Valentin Dincă, Conferențiar universitar - SNSPA Bucureşti, reprezentant al mediului universitar/academic.

Totodată, Comisia de soluționare a contestatillor pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, are următoarea componenţă:

Preşedinte: Laurențiu - Georgian Mazilu, şef serviciu - Serviciul pentru guvernare deschisă - Direcţia dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi şi instituții publice, Secretariatul General al Guvernului,

Membru: Angela Vorvoreanu, director - Direcția coordonare politici şi programe, Secretariatul General al Guvernului,

Membru: Marioara Nițu - Director general - Direcţia generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, Ministerul Finanțelor,

Membru: Dorel Paraschi, Prof.univ.dr./Prorector cu relațiile cu mediul economico - social și viața studențească - ASE București, reprezentant al mediului universitar/academic,

Membru: Arpad Todor, Conferenţiar universitar doctor - SNSPA Bucureşti, reprezentant al mediului universitar/academic.

Potrivit surselor Economedia, procesul de selecție a mai fost ratat de două ori, înainte ca Executivul să demareze din nou șefi pentru super-agenția AMEPIP, care urmează să controleze toate companiile de stat din România. Prima procedură de selecție pentru conducerea AMEPIP s-a finalizat în decembrie 2023, dar în iulie 2024 cei trei și-au dat demisia după ce presa a dezvăluit că ei au fost aleși prin conflict de interese sau nu aveau experiența necesară.

Miza AMEPIP - 330 de milioane de euro

Amintim că Guvernul caută oficial noi șefi pentru super-agenția AMEPIP, care urmează să controleze toate companiile de stat din România. Economedia a dezvăluit în exclusivitate nereguli cu anterioarele două proceduri de selecție a conducerii instituției. Prima procedură de selecție pentru conducerea AMEPIP s-a finalizat în decembrie 2023, dar în iulie 2024 cei trei și-au dat demisia după ce Economedia a dezvăluit că ei au fost aleși prin conflict de interese sau nu aveau experiența necesară.

Dacă România ratează alegerea conducerii AMEPIP, țara noastră ar putea pierde 330 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Super-agenția AMEPIP a fost înființată printr-un proiect de lege inițiat de guvernul Ciucă, sub pretextul unei cereri din PNRR. România și-a asumat eficientizarea administrării companiilor de stat. AMEPIP pune sub controlul premierului și al secretarului general absolut toate companii și regiile autonome cu capital de stat: firme controlate de ministere, primării, consilii județene și agenții de dezvoltari intra-comunitară (ADI).

Controlul AMEPIP asupra acestor companii va fi absolut, după cum arată mai multe articole din proiect. De exemplu, un articol din lege arată cât de ușor vor putea fi dați afară administratorii unei companii cu capital de stat, chiar dacă sunt numiți pe mandate de patru ani, doar pe motiv că nu își îndeplinesc indicatori-cheie de performanță, stabiliți de altfel chiar de conducerea AMEPIP, subordonată guvernului:

"În situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, AMEPIP solicită autorității publice tutelare măsura revocării administratorilor numiți și reluarea procedurii de selecție, cu informarea Guvernului în acest sens".

Veniturile gestionate de AMEPIP vor fi uriașe: un tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale ale companiilor de stat, plus 30% din amenzile aplicate companiilor de stat care nu îndeplinesc diferite condiții. Angajații AMEPIP sunt din categoria super-bugetarilor, urmând să fie plătiți cu 50% în plus față de salariul normal.