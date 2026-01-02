Cum se bea corect: Părintele Vasile Ioana explică regula celor trei pahare: Întâi ești maimuță, apoi leu, apoi porc!

Părintele Vasile Ioana le explică oamenilor cum să bea corect de sărbători. Deși în credința creștin ortodoxă consumul de alcool nu e interzis, beția este un păcat, așa că oamenii trebuie să fie atenți la cantitate.

„Problema cea mai mare pe care o are omul modern astăzi este cronicizarea păcatului lăcomiei. Ne dorim multe să avem multe, mult şi atunci acest mai mult, mai bine, mai frumos, mai mult, mai deștept, mai mare... Acest „mai mult" este o lăcomie, pentru că are în spate are dorința de a acapara cât mai mult", continuă părintele Vasile Ioana.

„Nu mai mult de trei pahare. De ce? Pentru că ficatul e obosit. Creierul e obosit. Noi, dacă băgăm această substanță în noi, substanța aia ne dirijează. Cică dracu' a pus în pahar trei picături de sânge. Una de sânge de maimuță, că după ce bei începi așa să te scălâmbăi, să faci așa urât, o picătură de sânge de leu, că tu ești mare, tare, grozav, și o picătură de sânge de porc. Devii ca porcul. Te-ai făcut ca un porc. Deci dacă tu bei mult, ești întâi maimuță, după aia ești leu și după aia ajungi să fii un porc„, explică părintele Vasile Ioana.