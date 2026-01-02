Român dispărut în incendiul din Elveția: MAE confirmă și face verificări

Un român a dispărut în incendiul devastator de la clubul din Elveția, unde 47 de oameni au murit carbonizați. MAE a confirmat acest lucru și anunță că face verificări.

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate", a transmis MAE.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, "fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget".

"Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Şi da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget. Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026. Pentru că dincolo de grade şi funcţii, Armata înseamnă oameni. Pentru că viaţa nu alege între bogat şi sărac, între ministru şi portar, între „pilos" şi omul nimănui. Şi da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri", a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Apărării, Readu Miruţă.

Acesta s-a referit la zborul umanitar realizat vineri de o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române ruta Otopeni - Craiova - Bruxelles (Belgia), dar şi la cea de-a doua misiune umanitară, realizată la solicitarea Elveţiei.

"Tot astăzi, in urma deciziei CNSU, este pregătită o altă aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul de ieri noapte din Elveţia, ca parte a sprijinului internaţional pe care România îl acordă Elveţiei în această situaţie", a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, "când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă»".

"Acţionezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există graniţe, bugete sau funcţii. Există doar oameni care îi ajută pe alţi oameni", a mai transmis Miruţă.

Elveţia a activat Mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat, joi seară, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce Franţa primeşte deja răniţi în spitalele sale, după catastrofa din staţiunea montană Crans-Montana.

Incendiul izbucnit într-un bar aglomerat s-a soldat în noaptea de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave.

"În contextul incendiului produs în data de 1 ianuarie 2026 într-un club din staţiunea de schi Crans-Montana, cantonul Valais, din Confederaţia Elveţiană, soldat cu un număr mare de victime şi peste 100 de persoane rănite cu arsuri grave, România a decis acordarea de sprijin internaţional autorităţilor elveţiene. Ca urmare a solicitării formulate de Confederaţia Elveţiană prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o hotărâre privind punerea la dispoziţie a unei capacităţi aeriene de transport medicalizat (Medevac) în sprijinul autorităţilor elveţiene", au precizat, vineri, reprezentanţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Potrivit acestora, transportul medical este realizat cu aeronave aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, configurate pentru misiuni medicale, iar asistenţa pe timpul zborurilor este asigurată de personal medical specializat din cadrul UPU SMURD Bucureşti.

Misiunile se desfăşoară sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu procedurile Mecanismului European de Protecţie Civilă.

Astfel, o aeronavă MApN este pregătită pentru a efectua o misiune medicală pe ruta Lausanne - Paris, în vederea transferului mai multor pacienţi cu arsuri grave către unităţi medicale din Franţa.

"S-a ţinut o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a aprobat ca România să ofere capacitate de transport medicalizat. La nevoie, putem utiliza unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, pentru a transfera pacienţi critici sau mai puţin critici către unităţi medicale specializate", a declarat şeful DSU, Raed Arafat.

Potrivit datelor transmise de DSU, cheltuielile aferente misiunilor sunt asigurate conform cadrului legal în vigoare, urmând ca o parte din costurile eligibile să fie rambursată prin bugetul alocat Mecanismului European de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

"Prin aceste acţiuni, România îşi reafirmă solidaritatea cu Confederaţia Elveţiană şi angajamentul de a contribui activ la gestionarea situaţiilor de urgenţă majore, atunci când este solicitat sprijin internaţional, având ca prioritate salvarea vieţii şi protejarea sănătăţii persoanelor afectate", a mai transmis DSU.