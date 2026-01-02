Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
Postat la: 02.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O stire care a apărut in urma cu doua zile arata ca Pamântul va traversa o criză de apă potabilă fără precedent. Stirea e de-a dreptul ingrijoratoare: in fiecare secundă la nivel global se pierde apa potabilă echivalenta a doua bazine olimpice.
In primul rând, fenomenul se datoreaza unei incalziri globale care modifică circuitele naturale ale apei potabile, dar nu acea incalzire globala de care s-ar face vinovat omul ca ar creste nivelul de dioxid de carbon din atmosferă. Este un fenomen natural descris in "ciclurile Milankovici", care descriu modul în care micile mişcări ale Pământului afectează clima planetei. Aceste cicluri sunt denumite după Milutin Milankovitch, un astrofizician sârb ce a început să investigheze cauzele erelor glaciare, din trecut, ale Pământului.
Cea mai recentă Eră Glaciară de pe Pământ a avut loc în timpul Pleistocenului, ce a durat din urmă cu 2,6 milioane de ani până cu 11.700 de ani în urmă. Timp de mii de ani, chiar şi regiunile temperate de pe glob erau acoperite de gheţari şi un strat de gheaţă. Pentru a determina modul în care Pământul a experimentat aceste schimbări climatice drastice de-a lungul timpului, Milankovitch a încorporat datele despre variaţiile poziţiei Pământului în timpul erelor glaciare din timpul Pleistocenului. El a studiat variaţiile de pe Pământ din ultimii 600.000 de ani şi a calculat cantitatea de variaţii a radiaţiilor solare produse în urma modificării parametrilor orbitei Pământului. Astfel, el a reuşit să asocieze cantităţile reduse de radiaţii solare din latitudinea nordică înaltă cu ere glaciare anterioare produse pe Terra, scrie Live Science.
Pe de alta parte, o pierdere majora de apă potabila, legat de incalzirea naturala ciclică, se face prin topirea ghetarilor. Acestia erau considerati rezervoare imense de apa potabilă, care ar fi reglat distributia de apă dulce a planetei. Numai ca topirea acestora se face in mari si oceane ceea ce duce la cresterea nivelurilor de apă sarata in intreaga lume. Mai nou s-a descoperit ca sun crusta terestra in afara panzelor freatice traditionale exista uriase trasee de apă potabilă, adevarate râuri si "oceane" care se retrag in golurile terestre de la mari adancimi, odata cu variatiile de presiune atmosferica de la suprafata. Dar si modificarea curentilor oceanici, sau curentilor de ser de la mare altitudine.
Peste toate, Inteligenta Artificială si goana după AGI si SAI presupune consumuri de apă imense pentru racirea instalatiilor din serverele din ce in ce mai mari cu procesoare din ce in ce mai puternice care formează "cloud"-urile globale. In momentul de fata, dupa cum arata o stire la fel de alarmanta, Inteligenta Artificiala a consumat in 2025 la fel de multa apa potabila ca si intreaga industrie a apei imbuteliate. După ce a combinat nevoile estimate de răcire ale centrelor de date cu datele în mare parte opace privind consumul de apă pe care companiile de tehnologie de top aleg să le dezvăluie, de Vries-Gao concluzionează că operațiunile de inteligență artificială consumă probabil între 312,5 miliarde și 764,6 miliarde de litri de apă pe an - încadrând și potențial depășind cele 446 de miliarde de litri de apă îmbuteliată pe care oamenii o beau la nivel global.
Aceste cifre exclud apa substanțială „încarnată" necesară pentru fabricarea cipurilor și hardware-ului de inteligență artificială, ceea ce l-a determinat pe cercetătorul Shaolei Ren de la UC Riverside să susțină că totalul real este chiar mai mare și că proiecțiile anterioare au fost prea conservatoare. Un studiu din 2023 arată că o simplă conversație cu un model AI consumă, indirect, apa necesară răcirii serverelor - aproximativ cât conținutul unei sticle. Conform acelorași cercetări, doar antrenarea modelului GPT-3 a implicat peste 5,4 milioane de litri de apă. Se estimează că GPT-5 a consumat pe antrenamente cel putin dublu, iar utilizarea acestei inteligente a OpenAI a consumat deja un miliard de litri de apă potabilă (racirea are nevoie de apă purificată). Daca punem la socoteală că Gemini, Grok, DeepSeek etc. - primele zece pe plan global - urmeaza la mici diferente in spatele Chat GPT, atunci vorbim de o estimare a consumului a peste 10 miliarde de litri de apă. Adică 0,01 kilometri cubi de apă.
Se estimează ca până în 2030 să se ajungă la 1 km cub anual, urmând ca până în 2050 dacă se păstrează trendurile să se ajungă la 1.000 de km cubi anual, odată cu dezvoltarea vitezelor procesoarelor și extinderii serverelor, precum și răcirea centralelor de energie electrică. Adică aproape o treime din cât consumă toate persoanele de pe planetă pentru a bea, a se spăla, sau alte activități casnice. Dacă și populația planetei crește iar apă rămâne limitată se pune problema ca AI va "bea" din apa oamenilor, iar unii vor muri de sete. Firește, apa aceasta despre care vorbim ca o consuma AI nu s-a volatilizat, ci este captivă în sistemele de răcire. Iar cifrele cresc pe masură ce se dezvoltă capacitățile de stocare și implicit de răcire a serverelor.
Sigur, la câtă apă există pe planetă pare puțin acum. Omenirea consuma anual 3.600 de kilometri cubi de apă potabilă (care reprezintă 2,5% din totalul de apă planetar - restul fiind apă sărată, apă din atmosferă, apă stocată în plante sau în organisme bilologice). Pe de altă parte, degajarea de căldură de la procesele de răcire va conduce într-un viitor apropiat la creșterea încălzirii globale cu 1-1,2 grade Celsius, ceea ce va duce și la topirii unei parti a ghețarilor, adică un aport de apă dulce în mari, oceane, dar și în atmosferă, ceea ce va aduce o cantitate de apă dulce suplimentară.
Chestiunea este, însă, mult mai amplă, întrucât se presupune că într-un viitor estimat la 10-15 ani, mare parte din supercomputerele și serverele folosite de AI vor fi cuantice, iar acestea au nevoie de capabilitați de răcire de o sută de ori mai mari, ele lucrând la temperaturi la care are loc superconductibilitatea. Intr-un astfel de viitor oamenii chiar nu vor mai avea ce să bea, dimpotrivă, apa stocată în organisme biologice (apă pură) să fie "cultivată" de AI pentru supraviețuire, caz în care chiar ca am fi ca în filmul Matrix, numai că mașinile nu ne-ar cultiva numai pentru energie, ca pe niște baterii, dar și pentru apă. Pentru activiștii preocupați de sustenabilitate, astfel de estimări pun sub semnul întrebării „costul real" al fiecarei interacțiuni digitale.
Pe plan local, la nivelul Europei, seceta se acutizeaza în mai toate regiunile fata de cele de la mijlocul anului trecut. De aceasta data pare ca e randul regiunilor dominate in mod traditional de circulatia atlantica. Platoul de maxim solar din acest ciclu a crescut treptat frecventa tiparelor cu circulatia de blocaj. Acestea domina acum peisajul european, depasind o frecventa de 50% din timp in aceasta toamna. Acest lucru se vede, prin faptul ca in ciuda unui Decembrie foarte secetos, nu vorbim de seceta in zona Campiei Romane sau a Moldovei.
Insa cu blocaje atat de frecvente, circulatia atlantica aproape ca a lipsit sau atunci cand nu a facut-o, a fost extrem de turbulenta. Din cauza traiectoriilor deviate ale ciclonilor atlantici (deviate de anticicloni de blocaj), zonele care primeau frecvent precipitatii din acesti cicloni au intrat intr-un deficit puternic de precipitatii. Situatia ar trebui sa se imbunatateasca treptat, pe masura ce parasim acest platou, in 2026. Faza scaderii solare, care urmeaza pana-n 2029/2030 va aduce regimuri anticiclonice ceva mai moderate si implicit mai putine perturbari ale fluxului atlantic. De aceea, in România se preconizeaza o seceta mai mare decat cea medie eruropeana, dar agravata de contextul mondial, ceea ce va duce la prabusirea agriculturii si la educerea rezervelor de hrana, implicit datorate lipsei apei potabile.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
-
Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică
Andreea Elena Miruța, medic primar oftalmolog, a fost numita in vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalulu ...
-
Un antreprenor din IT se declară învins de Inteligenta Artificială: "În următorii ani schimbările vor fi dramatice și puțini înțeleg"
Ultimii doi ani au fost dramatici pentru mine, business vorbind. Toți aștia care spun ca AI nu schimba totul, ca e doar ...
-
Bush lui Putin în 2001: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee”
Deși presa a relatat ca administrația Trump a fost cea care a publicat stenogramele convorbirilor dintre George W Bush s ...
-
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori
Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA in cazul Jeffrey Epstein menționeaza ca ...
-
Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina
Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din pe ...
-
WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fara CIA" explica faptul ca numirea lui ...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
-
Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției
Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein il arata pe miliardarul filantrop Bill Gates insoțit de doua victi ...
-
Noi dezvăluiri grave din dosarele Epstein: prințul Andrew, surprins într-o ipostază compromițătoare alături de o femeie, sub privirea lui Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor pare sa fie surprins intr-o fotografie intins peste picioarele a cinci persoane, cu capul apr ...
-
Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Trans ...
-
Dezvăluirile care zguduie Casa Albă. Șefa de cabinet rupe tăcerea despre Donald Trump și cercul său de putere: "Are personalitatea unui alcoolic"
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a facut o serie de evaluari neobișnuit de directe - unele dintre ele deloc fl ...
-
Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau sa fie masați de April și Sri ca au gripa pana in 7 decembrie, scrie jurn ...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
-
Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Raluca Moroșanu este judecatoarea din completul Curții de Apel București care, in martie 2015, a decis condamnarea lui D ...
-
Gaura neagră a Inteligenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech
Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulara, in cadrul careia cateva companii mari, printre care Nvidia ...
-
Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Cand Mel Gibson vorbește despre credința, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile ...
-
DOCUMENT INCENDIAR: Armata Cibernetică a Rusiei a desfășurat un război informatic asupra SUA și aliaților NATO inclusiv România
Armata Cibernetica a Rusiei, dezvaluita intr-un document oficial publicat de SUA care face un rechizitoriu recent al jus ...
-
Document incendiar! Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
Raportul intocmit de judecatorul-raportor Elena-Simina Tanasescu in dosarul privind sesizarea Înaltei Curți de Cas ...
-
Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"
Informația a fost dezvaluita de Horea Mihai Badau, profesor universitar in Franța. Acesta a obținut un raspuns oficial d ...
-
Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Andrew Tate și fratele sau, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosfera", au fost eliberați din R ...
-
DIICOT dă lovitura în dosarul "Fabrica de moșteniri": Notari, executori, administratori și interpuși care luau casele bătrânilor, trimiși în judecată
Anchetatorii DIICOT Constanța au finalizat una dintre cele mai complexe cauze de criminalitate organizata din ultimii an ...
-
Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se afla in centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție ...
-
GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației
"La inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvantul". Așa incepe Evanghelia dupa Ioan. Ce es ...
-
Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește
Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. ...
-
O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat
Pentru cei care sunt inca sceptici vizavi de faptul ca un singur act marunt de corupție poate nenoroci o țara intreaga, ...
-
Dezvăluiri-bombă în WSJ - "Faceți bani, nu război": planul real al lui Trump și Putin pentru Ucraina
Trei oameni de afaceri puternici - doi americani și un rus - s-au aplecat asupra unui laptop in Miami Beach luna trecuta ...
-
Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
SUA profita de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite u ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu