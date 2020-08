Au aparut noi imagini de la intalnirea dintre sefii Politiei Romane si liderii clanului Duduianu

Noi imagini cu intanirea de la mierzul noptii dintre sefii politiei si interlopii din clanul Duduianu, au fost publicate de Observator. Negocierile de langa biserica Sfanta Parascheva din Rahova au fost suprinse de camerele de supraveghere din unghiuri diferite.

Mai multe surse au afirmat la mijlocul lunii august ca sefi din Politia Romana au negociat cu liderii clanului interlop Duduianu conditiile in care capul gruparii infractionale urma sa fie inmormantat dupa ce a fost ucis intr-un coflict de strada. Existenta intalnirii, care a avut loc in miez de noapte, pe data de 8 spre 9 august, a fost amintita in spatiul public de Edi Pian, fratele interlopului ucis si cel care a preluat conducerea activitatilor infractionale.

Ulterior, mai multe voci din Politie au afirmat ca cele doua parti au negociat intr-o zona din cartierul Rahova, acolo unde clanul Duduianu isi are cartierul general, conditiile in care Florin Mototolea, interlopul de 41 de ani ucis intr-un conflict de strada in dimineata zilei de 4 august, urma sa fie inmormantat.

Ziarul "Adevarul" a publicat la inceputul acestei sapatmani un film de la intalnirea intre cele doua parti. Cele mai recente imagini, prezentate de "Observator", l-ar arata pe adjunctul Politiei Capitalei - comisarul sef Aurelian Ciocirlan cand traverseaza strada pe care se afla biserica si ajunge la intanire.

Aproape de ora 1 noaptea camerele l-au suprins pe Seful Politiei Romane, chestorul Liviu Vasilescu, pe strada discutand cu unul din membrii clanului Duduianu.

Dupa doua zile de la aparitia imaginilor in spatiul public si dupa doua saptamani de cand s-a aflat de aceasta intalnire mai marii din politie nu comenetaza acest eveniment.