Au fost prinși pistolarii din București, după incidentul cu împușcături din cartierul Militari
Postat la: 27.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După mai multe ore de căutări și după vizionarea camerelor de supraveghere din zonă, au fost identificați toți cei patru bărbați implicați în evenimentul care a produs panică în Capitală. Aceștia au fost reținuți de polițiști.
Din primele informații, se pare că doi dintrei ei au avut un conflict cu alți doi bărbați, context în care unul dintre ei a tras mai multe focuri de armă, fiind avariate doua autoturisme. După incident, ultimii doi bărbați, cei cu care au avut conflictul, l-au agresat fizic pe bărbatul care a tras cu arma, după care au luat arma si au plecat cu ea. Bărbatul care a tras cu arma a plecat cu mașina prietenului, cu care a și venit la adresa. Toți au fost reținuți și au fost duși la audieri.
Polițiștii din cadrul Direcției Generale a Municipiului București - Secția 20 au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 6, s-au auzit focuri de armă. Ei s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un autoturism parcat care prezenta avarii, respectiv luneta spartă. Nicio persoană nu a fost rănită.
Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism. În cauză, mai multe echipaje de poliție din cadrul Sectorului 6 Poliție desfășoară activități complexe în vederea identificării și depistării persoanelor implicate.
"La data de 27 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au reținut patru bărbați, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice. În cauză se efectuează cercetări și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept.
Din datele și probele administrate a reieșit faptul că, pe fondul unor neînțelegeri anterioare, doi bărbați, de 27, respectiv 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alți doi, de 28, respectiv 29 de ani. În acest context, primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând distrugeri la nivelul a două autoturisme parcate în zonă. Ulterior, bărbatul care ar fi tras focurile de armă ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în repetate rânduri în zona feței de cele două persoane cu care ar fi avut conflictul. Cei doi ar fi ridicat arma și ar fi părăsit zona.
Totodată, bărbatul de 29 de ani care ar fi tras cu arma ar fi părăsit zona cu autoturismul aparținând bărbatului de 27 de ani. În urma activităților desfășurate, toate persoanele implicate au fost depistate și conduse la sediul subunității, pentru audieri. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de către polițiști a fost găsită arma cu care au fost provocate distrugerile. Menționăm faptul că aceasta a fost ridicată în vederea expertizării, pentru a se stabili din ce categorie face parte și dacă este supusă omologării.
În baza probatoriului administrat, față de cei patru bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă fără drept.", se arata in comunicatul Politiei.
