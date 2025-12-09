Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit. Zona era închisă din cauza pericolului extrem
Postat la: 09.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Patru persoane, printre care doi români, au murit și una este dispărută după ce un val puternic a lovit duminică piscina naturală Isla Cangrejo din zona Los Gigantes de pe Insula Tenerife, în ciuda faptului că accesul fusese interzis încă de vineri din cauza fenomenelor costiere extreme.
Piscina naturală Isla Cangrejo, aflată în localitatea Los Gigantes din Santiago del Teide, fusese închisă publicului de Guvernul Insulelor Canare încă de vineri, după declararea unei prealerte pentru fenomene costiere adverse, cu prognoze de valuri de 3-4 metri. Accesul era blocat cu garduri, iar panourile de avertizare - în spaniolă, engleză și germană - informau clar despre pericol:
„Zonă periculoasă în condiții de valuri puternice". Cu toate acestea, duminică după-amiază, aproximativ douăzeci de persoane se scăldau în piscina naturală când un val violent a lovit violent bazinul natural, smulgând mai multe persoane de pe marginea stâncilor și trăgându-le direct în largul oceanului. Printre cele patru victime se află și doi români, un bărbat de 35 de ani și o femeie de 55 de ani, iar un alt turist încă este dispărut.
Primarul orașului Santiago del Teide, Emilio Navarro, a explicat că „în ciuda barierelor și a semnalizării, multe persoane, în special turiști, au ignorat interdicția de acces". El a subliniat că intrarea era prevăzută cu indicatoare care avertizau clar asupra pericolului reprezentat de valurile puternice și includeau imagini ce arătau cum o singură undă poate lovi violent întreaga zonă.
În urma tragediei, primăria a decretat trei zile de doliu oficial, potrivit cotidianului spaniol lavozdelsur.es . Navarro s-a declarat profund afectat de incidentul în care au fost implicate persoane de mai multe naționalități, inclusiv vizitatori europeni și turiști spanioli veniți de pe continent.
Conform autorităților meteorologice, prealerta anunța valuri de 3-4 metri, cu risc mărit în timpul fluxului, care în acest caz a avut loc cu circa o oră înainte de tragedie, crescând considerabil forța valurilor care au lovit piscina. Luni, scafandri și o ambarcațiune a Gărzii Civile continuau căutările persoanei dispărute.
Primarul a pus numărul mare de vizitatori pe seama popularității locului în mediul online: „difuzarea imaginilor cu zona pe rețelele sociale atrage în principal turiști". El a adăugat că localnicii sunt mult mai conștienți de pericolele reprezentate de valurile înalte.
Tragedia de la Isla Cangrejo survine la doar o lună după alte accidente provocate de valuri uriașe în Tenerife, soldate cu trei morți și 15 răniți. Cel mai grav dintre acestea a avut loc în portul Puerto de la Cruz, unde o maree puternică a smuls zece persoane de pe dig, provocând un deces. Alte două victime pieriseră anterior în zonele Granadilla de Abona și Charco del Viento, în La Guancha.
