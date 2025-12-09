Scrisorile lui Vlad Țepeș: Marele "Dracula" era de fapt vegetarian - Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa

Un studiu publicat în vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, în urma analizei chimice a scrisorilor scrise de către acesta, aflate în Arhivele Statului de la Sibiu.

Studiul a fost publicat atunci în revista Analytical Chemistry spunea că în urma analizării chimice a trei scrisori semnate de voievodul Țării Românești au descoperit că acesta s-ar putea să fi suferit de o boală rară care îl făcea să verse lacrimi de sânge. Pulicatia "Turnul Sfatului" l-a intervievat pe Gleb Zilberstein care spune că cercetările pot fi extinse și pot aduce informații noi legate inclusiv despre Sibiul din urmă cu jumătate de mileniu. Un exemplu: pe aceste scrisori există indicii că oamenii ar fi consumat orez, cu 150 de ani înainte ca această plantă să fi fost produsă în Europa.

"Dieta lui (n.r. Vlad Țepeș) era practic vegetariană. Cel mai interesant lucru este prezența urmelor de orez. Acest lucru este cu aproximativ 150 de ani mai devreme decât prima cultivare a orezului în Europa, în Italia, mai precis. Aceasta înseamnă că orezul a apărut în România mai devreme decât în orice altă parte a Europei. (...) Aceasta este partea cea mai interesantă a analizei noastre. Reconstituim plantele și produsele agricole disponibile în perioada în care au fost scrise aceste scrisori. Cel mai interesant este prezența orezului, așa cum spuneam. Sibiu era un oraș comercial, iar mărfurile din Est includeau orez și alte produse agricole. Orezul a apărut în Sibiu mult mai devreme decât în Italia. Alte produse vegetale descoperite sunt, de asemenea, interesante", a explicat Gleb Zilberstein.

De asemenea, echipa sa a descoperit pe scrisorile lui Vlad Țepeș urme ale bacteriei ciumei (Yersinia pestis). "Prezența bacteriei ciumei este, de asemenea, o descoperire importantă în analiza noastră. Aceasta datează epidemia de ciumă din România mai devreme decât se presupune de obicei. Negustorii genovezi au adus ciuma în Europa din Crimeea în 1347. România ar fi putut contracta ciuma de la aceiași genovezi, prin intermediul rutelor comerciale de la Marea Neagră", a mai spus Gleb Zilberstein.