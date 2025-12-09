Scrisorile lui Vlad Țepeș: Marele "Dracula" era de fapt vegetarian - Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa
Postat la: 09.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un studiu publicat în vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, în urma analizei chimice a scrisorilor scrise de către acesta, aflate în Arhivele Statului de la Sibiu.
Studiul a fost publicat atunci în revista Analytical Chemistry spunea că în urma analizării chimice a trei scrisori semnate de voievodul Țării Românești au descoperit că acesta s-ar putea să fi suferit de o boală rară care îl făcea să verse lacrimi de sânge. Pulicatia "Turnul Sfatului" l-a intervievat pe Gleb Zilberstein care spune că cercetările pot fi extinse și pot aduce informații noi legate inclusiv despre Sibiul din urmă cu jumătate de mileniu. Un exemplu: pe aceste scrisori există indicii că oamenii ar fi consumat orez, cu 150 de ani înainte ca această plantă să fi fost produsă în Europa.
"Dieta lui (n.r. Vlad Țepeș) era practic vegetariană. Cel mai interesant lucru este prezența urmelor de orez. Acest lucru este cu aproximativ 150 de ani mai devreme decât prima cultivare a orezului în Europa, în Italia, mai precis. Aceasta înseamnă că orezul a apărut în România mai devreme decât în orice altă parte a Europei. (...) Aceasta este partea cea mai interesantă a analizei noastre. Reconstituim plantele și produsele agricole disponibile în perioada în care au fost scrise aceste scrisori. Cel mai interesant este prezența orezului, așa cum spuneam. Sibiu era un oraș comercial, iar mărfurile din Est includeau orez și alte produse agricole. Orezul a apărut în Sibiu mult mai devreme decât în Italia. Alte produse vegetale descoperite sunt, de asemenea, interesante", a explicat Gleb Zilberstein.
De asemenea, echipa sa a descoperit pe scrisorile lui Vlad Țepeș urme ale bacteriei ciumei (Yersinia pestis). "Prezența bacteriei ciumei este, de asemenea, o descoperire importantă în analiza noastră. Aceasta datează epidemia de ciumă din România mai devreme decât se presupune de obicei. Negustorii genovezi au adus ciuma în Europa din Crimeea în 1347. România ar fi putut contracta ciuma de la aceiași genovezi, prin intermediul rutelor comerciale de la Marea Neagră", a mai spus Gleb Zilberstein.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Google sub investigația Comisiei Europene pentru modul în care folosește inteligența artificială în detrimentul siturilor de presă
Comisia Europeana a lansat marti o investigatie antitrust privind utilizarea de catre Google a continutului online pentr ...
-
Axa București-Berlin și competiția pentru România - analiză Deutsche Welle
Romania și Germania și-au dezvoltat legaturile strategice in ultimul an ca efect al avansului Rusiei in Ucraina, arata o ...
-
Dezvăluiri de ultimă oră. Ucrainenii acuză: Cum ar încerca SUA să pună punct războiului
Administrația Trump ar incerca sa-l convinga pe Volodimir Zelenski sa accepte concesiile teritoriale propuse de Moscova, ...
-
Descoperire uluitoare în deșert: O navă vechie de 500 de ani, plină cu aur, fildeş și secrete ale unui imperiu pierdut
În indepartata Sperrgebiet din Namibia - un nume care se traduce din germana prin „zona interzisa" - minerii ...
-
Cutremur de 7,6 grade pe Richter în nordul Japoniei legat de o mega-explozie solară
Agentia Meteorologica Japoneza (JMA) a avertizat locuitorii ca seismul cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter car ...
-
Cerul nocturn se schimbă radical: până când vom mai putea vedea stelele adevărate
Noaptea și cerul sau plin de stele ar putea sa fie istorie pana la finalul deceniului viitor, potrivit unei analize rece ...
-
O mega-furtună solară se îndreaptă spre Terra cu o forță devastatoare. Posibile cutremure de mare magnitudine
Ceea ce se indreapta spre Pamant in acest moment nu este doar o singura furtuna solara... sunt mai multe care se suprapu ...
-
E-vrajitoarele din România și puterea ocultă: Au cucerit internetul și au clienți în întreaga lume într-un imperiu al magiei
Un reportaj amplu publicat de revista Geo pe 7 decembrie a readus Romania in centrul atenției europene, dar nu pentru mo ...
-
Șeful JP Morgan dă semnalul că se rupe cordonul ombilical bancar: "Europa are o problemă reală, un continent slab reprezintă un risc economic serios pentru SUA"
Directorul general al JPMorgan Chase, James Dimon, a declarat ca Europa are o „problema reala" și ca un continent ...
-
UE pregătește un fond uriaș pentru Ucraina: cât va plăti România în noul mega-pachet de împrumut
UE pregatește garanții de pana la 210 miliarde de euro pentru imprumuturi urgente catre Ucraina. Romania, contributor se ...
-
Hainele pe care le purtăm ne îmbolnăvresc: Date înfricoșătoare de la oamenii de știință
Hainele pe care le purtam ne pot imbolnavi. Mecanismul e simplu. Acestea conțin substanțe nocive, arata datele cercetari ...
-
Imagini spectaculoase din Hawaii cu erupția unui vulcan, surprinse de o cameră. Jeturile de lavă au atins zeci de metri
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe glob, a erupt sambata in Parcul Național al vulcanilor din Insulele H ...
-
Un plasture organic proiectat în Canada regenerează țesuturile umane și vindecă rănile fără cicatrici
Inginerii biomedicali canadieni de la Universitatea din Toronto au creat un „plasture inteligent" care stimuleaza ...
-
Ridicarea morților din morminte: O explorare științifică a inversării timpului în găurile negre
De-a lungul istoriei, textele religioase, precum Sfanta Biblie, au descris evenimente miraculoase - de la faptul ca Iisu ...
-
Un studiu genetic schimbă complet istoria migrației umane: Descoperiri surprinzătoare despre drumul strămoșilor
Un studiu genetic arata ca oamenii preistorici au ajuns in Sahul acum 60.000 de ani pe doua rute distincte, rescriind te ...
-
Ce trebuie sa știi despre cum să cumperi proprietăți în România fără să plătești o căruță de bani la ANAF
Achiziția unei proprietați in Romania presupune o atenție sporita la riscurile fiscale. De exemplu, un aspect deosebit d ...
-
Impozitele pe case și mașini cresc din 2026: cine va plăti mai mult și cum se recalculează taxele
Începand cu anul 2026, Romania introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietațile reziden ...
-
Vaccinul care oprește cancerul înainte să apară și blochează metastazele - ce arată studiile și când ar putea ajunge la oameni
Un vaccin revoluționar pe baza de nanoparticule a prevenit mai multe tipuri de cancer la șoareci, blocand metastazele și ...
-
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai
Ancheta privind dispariția și uciderea milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, a scos la su ...
-
Soarele nostru cel de toate zilele
Un tezaur din piese de aur descoperit in 1847 la Sarasau, langa Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifica ...
-
Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați
Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arata ca vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalit ...
-
Descoperire uriașă în Gorj. Un angajat de la o firmă de salubritate a găsit un tezaur de pe vremea tracilor
Un amator pasionat de cautarea comorilor a descoperit intr-o padure de langa Targu Jiu patru brațari tracice de aur vech ...
-
Documentul care critică starea celor 2.013 baraje din România. Un număr mare sunt în prag de dezastru și nu au autorizații de funcționare
Situația critica a barajelor și digurilor din Romania, evidențiata de dezastrul de la Paltinu, arata ca infrastructura h ...
-
Românii se droghează la greu - Medic legist: Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză e o potenţială bombă!
Explozia de substante cu efect psihoactiv schimba paradigma in ceea ce priveste consumul de droguri, spune medicul Gabri ...
-
Ce ascunde cazul Paltinu - Avertismentul unui fizician care dă fiori autorităților: "Suntem pe o pantă periculoasă!"
Situația critica din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt fara apa potabila de o saptamana dupa golirea barajului ...
-
Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae, sfântul îndrăgit de copii
Pe 6 decembrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, episcop al Myrei, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Cr ...
-
Obiectul misterios 3I/ATLAS pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre. Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă!
În ultimele saptamani, in intreaga lume au avut loc o serie de exerciții de aparare planetara la scara larga, ceea ...
-
Cum afli de Sărbători dacă prietenii tăi sunt adevărați iubitori de cafea
Sarbatorile sunt momentul perfect pentru a face cadouri inspirate, dar alegerea nu este intotdeauna simpla. Daca banuieș ...
-
Dosar penal pentru Daniel Cioabă: fiul său de 16 ani trăiește cu o fată de 14 ani. Ea ar avea deja un copil. E acuzat că ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori
IPJ Sibiu a deschis un dosar penal pe numele lui Daniel Cioaba (regele romilor din Romania), fratele lui Dorin Cioaba (r ...
-
Descoperirea revoluționară care schimbă ce știam despre originea Pământului: Theia - 'sora' dispărută a Terrei, ne-a lăsat Luna drept 'moștenire'
O descoperire spectaculoasa zdruncina una dintre cele mai cunoscute teorii despre formarea Lunii: Pamantul nu a fost lov ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu