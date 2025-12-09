De la gura copiilor, de la Educație și Sănătate, România trebuie să doneze Ucrainei 4,4 miliarde euro pentru noi arme, deficitul bugetar și o datorie către G7

Comisia Europeană se așteaptă ca cele mai mari economii ale UE - Germania, Franța și Italia - să își asume rolul principal într-un sistem de garanții care ar permite acordarea unui împrumut de urgență de 210 miliarde de euro pentru Ucraina. România, care se confruntă cu un deficit bugetar sever și aplică măsuri de austeritate, ar putea totuși oferi miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului, scrie Maszol, care citează Politico.

Politico scrie că a intrat în posesia unor documente potrivit cărora Comisia ar împărți sarcinile financiare între statele membre în funcție de venitul național brut (GNI). Scopul împrumutului ar fi stabilizarea economiei ucrainene în perioada 2026-2027. Conform proiectului, statele membre ar trebui să garanteze individual partea lor necesară asigurării liniei de credit. Din cifrele scurse reiese că Germania ar trebui să suporte cea mai mare sumă: Berlinului i se solicită o garanție de aproximativ 51,3 miliarde de euro. Franței i-ar reveni 34 de miliarde, iar Italiei 25,1 miliarde de euro.

Distribuirea garanțiilor se face proporțional între statele membre, însă sumele pot crește dacă unele țări - precum Ungaria - refuză să participe la acțiune. Contribuția estimată a României este de 4,4 miliarde de euro, ceea ce o plasează, alături de Irlanda, Danemarca și Austria, în zona de mijloc a clasamentului statelor UE. Bucureștiul nu a făcut deocamdată declarații pe această temă, dar aprobarea este considerată foarte probabilă, în pofida situației financiare extrem de dificile a țării și a seriei de măsuri de austeritate prin care guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar foarte ridicat, mai scrie Maszol. (Traducere și adaptare B.T.I.)