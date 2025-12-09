Investiție americană majoră. România va prelucra pământuri rare pentru tehnologiile de apărare și spațiale occidentale
Postat la: 09.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
România se pregătește să devină jucător strategic pe piața pământurilor rare, printr-o fabrică dezvoltată de Nuclearelectrica și Critical Metals, menită să proceseze resurse din Groenlanda, să reducă dependența UE de China și să întărească securitatea economică și militară.
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare, transmite Profit.ro.
Fabrica va transforma concentratul extras de la mina Tanbreez din Groelanda, la care CRML este acționar majoritar, în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană - consolidând strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare. Cele două companii au semnat Fișa de Termeni pentru crearea societății comune.
Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei, relevă datele analizate de Profit.ro.
CRML va furniza viitoarei companii din România 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez pe întreaga durată de viață a minei, "în condiții de piață competitive, convenite de comun acord".
Compania va produce magneți pentru industriile aerospațială și militară. Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, joint venture-ul preconizat va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa, reducând dependența de China - care controlează în prezent peste 80% din procesarea globală a pământurilor rare - și protejând UE împotriva vulnerabilităților geopolitice.
„Prin valorificarea uriașei valori derivate din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică - ci demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei surse independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională", a transmis Tony Sage, CEO-ul Critical Metals.
Inițiativa strategică plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare, arată și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
„Într-o lume în care accesul la minerale critice a devenit un câmp de luptă geopolitic definitoriu, România se poziționează în centrul unui lanț de aprovizionare complet integrat, aliniat cu Occidentul - de la mină până la procesare", a declarat Ivan după semnarea documentului.
CRML și Guvernul României vor solicita fonduri europene pentru viitorul proiect, din pachetul de 3,5 miliarde de euro anunțat recent pentru proiecte din industria metalelor rare, conform CRML.
Critical Metals, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice și având sediul corporativ la New York, este specializată în extracția și prelucrarea de metale și minerale critice. Compania este deținută majoritar de European Lithium, cu sediul în Australia. Acțiunile Critical Metals se apreciau cu 1,9% la puțin timp după deschiderea tranzacțiilor marți, la 9,93 dolari, preț care conferă companiei o capitalizare de piață de aproape 1,17 miliarde de dolari.
Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei. Celălalt activ important al companiei este proiectul de litiu Wolfsberg, din Austria. Wolfsberg este prima mină autorizată complet din Europa și este amplasată strategic, având acces la infrastructură rutieră și feroviară deja existentă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Din 2026, se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul
Din 2026 se schimba modalitatea de calcul care stabilește vechimea in munca, dat fiind ca angajatorii raporteaza numarul ...
-
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit. Zona era închisă din cauza pericolului extrem
Patru persoane, printre care doi romani, au murit și una este disparuta dupa ce un val puternic a lovit duminica piscina ...
-
De la gura copiilor, de la Educație și Sănătate, România trebuie să doneze Ucrainei 4,4 miliarde euro pentru noi arme, deficitul bugetar și o datorie către G7
Comisia Europeana se așteapta ca cele mai mari economii ale UE - Germania, Franța și Italia - sa iși asume rolul princip ...
-
Scrisorile lui Vlad Țepeș: Marele "Dracula" era de fapt vegetarian - Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa
Un studiu publicat in vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, in urma analizei chimice a scrisorilo ...
-
Google sub investigația Comisiei Europene pentru modul în care folosește inteligența artificială în detrimentul siturilor de presă
Comisia Europeana a lansat marti o investigatie antitrust privind utilizarea de catre Google a continutului online pentr ...
-
Axa București-Berlin și competiția pentru România - analiză Deutsche Welle
Romania și Germania și-au dezvoltat legaturile strategice in ultimul an ca efect al avansului Rusiei in Ucraina, arata o ...
-
Dezvăluiri de ultimă oră. Ucrainenii acuză: Cum ar încerca SUA să pună punct războiului
Administrația Trump ar incerca sa-l convinga pe Volodimir Zelenski sa accepte concesiile teritoriale propuse de Moscova, ...
-
Descoperire uluitoare în deșert: O navă vechie de 500 de ani, plină cu aur, fildeş și secrete ale unui imperiu pierdut
În indepartata Sperrgebiet din Namibia - un nume care se traduce din germana prin „zona interzisa" - minerii ...
-
Cutremur de 7,6 grade pe Richter în nordul Japoniei legat de o mega-explozie solară
Agentia Meteorologica Japoneza (JMA) a avertizat locuitorii ca seismul cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter car ...
-
Cerul nocturn se schimbă radical: până când vom mai putea vedea stelele adevărate
Noaptea și cerul sau plin de stele ar putea sa fie istorie pana la finalul deceniului viitor, potrivit unei analize rece ...
-
O mega-furtună solară se îndreaptă spre Terra cu o forță devastatoare. Posibile cutremure de mare magnitudine
Ceea ce se indreapta spre Pamant in acest moment nu este doar o singura furtuna solara... sunt mai multe care se suprapu ...
-
E-vrajitoarele din România și puterea ocultă: Au cucerit internetul și au clienți în întreaga lume într-un imperiu al magiei
Un reportaj amplu publicat de revista Geo pe 7 decembrie a readus Romania in centrul atenției europene, dar nu pentru mo ...
-
Șeful JP Morgan dă semnalul că se rupe cordonul ombilical bancar: "Europa are o problemă reală, un continent slab reprezintă un risc economic serios pentru SUA"
Directorul general al JPMorgan Chase, James Dimon, a declarat ca Europa are o „problema reala" și ca un continent ...
-
UE pregătește un fond uriaș pentru Ucraina: cât va plăti România în noul mega-pachet de împrumut
UE pregatește garanții de pana la 210 miliarde de euro pentru imprumuturi urgente catre Ucraina. Romania, contributor se ...
-
Hainele pe care le purtăm ne îmbolnăvresc: Date înfricoșătoare de la oamenii de știință
Hainele pe care le purtam ne pot imbolnavi. Mecanismul e simplu. Acestea conțin substanțe nocive, arata datele cercetari ...
-
Imagini spectaculoase din Hawaii cu erupția unui vulcan, surprinse de o cameră. Jeturile de lavă au atins zeci de metri
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe glob, a erupt sambata in Parcul Național al vulcanilor din Insulele H ...
-
Un plasture organic proiectat în Canada regenerează țesuturile umane și vindecă rănile fără cicatrici
Inginerii biomedicali canadieni de la Universitatea din Toronto au creat un „plasture inteligent" care stimuleaza ...
-
Ridicarea morților din morminte: O explorare științifică a inversării timpului în găurile negre
De-a lungul istoriei, textele religioase, precum Sfanta Biblie, au descris evenimente miraculoase - de la faptul ca Iisu ...
-
Un studiu genetic schimbă complet istoria migrației umane: Descoperiri surprinzătoare despre drumul strămoșilor
Un studiu genetic arata ca oamenii preistorici au ajuns in Sahul acum 60.000 de ani pe doua rute distincte, rescriind te ...
-
Ce trebuie sa știi despre cum să cumperi proprietăți în România fără să plătești o căruță de bani la ANAF
Achiziția unei proprietați in Romania presupune o atenție sporita la riscurile fiscale. De exemplu, un aspect deosebit d ...
-
Impozitele pe case și mașini cresc din 2026: cine va plăti mai mult și cum se recalculează taxele
Începand cu anul 2026, Romania introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietațile reziden ...
-
Vaccinul care oprește cancerul înainte să apară și blochează metastazele - ce arată studiile și când ar putea ajunge la oameni
Un vaccin revoluționar pe baza de nanoparticule a prevenit mai multe tipuri de cancer la șoareci, blocand metastazele și ...
-
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai
Ancheta privind dispariția și uciderea milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, a scos la su ...
-
Soarele nostru cel de toate zilele
Un tezaur din piese de aur descoperit in 1847 la Sarasau, langa Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifica ...
-
Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați
Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arata ca vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalit ...
-
Descoperire uriașă în Gorj. Un angajat de la o firmă de salubritate a găsit un tezaur de pe vremea tracilor
Un amator pasionat de cautarea comorilor a descoperit intr-o padure de langa Targu Jiu patru brațari tracice de aur vech ...
-
Documentul care critică starea celor 2.013 baraje din România. Un număr mare sunt în prag de dezastru și nu au autorizații de funcționare
Situația critica a barajelor și digurilor din Romania, evidențiata de dezastrul de la Paltinu, arata ca infrastructura h ...
-
Românii se droghează la greu - Medic legist: Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză e o potenţială bombă!
Explozia de substante cu efect psihoactiv schimba paradigma in ceea ce priveste consumul de droguri, spune medicul Gabri ...
-
Ce ascunde cazul Paltinu - Avertismentul unui fizician care dă fiori autorităților: "Suntem pe o pantă periculoasă!"
Situația critica din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt fara apa potabila de o saptamana dupa golirea barajului ...
-
Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae, sfântul îndrăgit de copii
Pe 6 decembrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, episcop al Myrei, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Cr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu