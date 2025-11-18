Compania aviatică rusă Pobeda a testat în premieră un robot umanoid în rol de însoțitor de zbor după ce un altul a căzut in cap la lansare

Companie aeriană rusă Pobeda a devenit prima companie din lume care a introdus un robot umanoid în rol de însoțitor de bord, după ce a testat funcționalitatea acestuia direct în timpul unui zbor comercial, anunță Interesting Engineering.

Robotul, numit Volodia, a făcut parte din echipajul care a asistat pasagerii pe ruta Ulianovsk-Moscova. În timpul zborului, acesta a întâmpinat călătorii la îmbarcare, a prezentat instrucțiunile de siguranță și a interacționat cu pasagerii pe parcursul călătoriei. Imaginile transmise de media rusă îl arată pe Volodia în timp ce imită gesturile unui însoțitor de bord, oferă explicații detaliate și demonstrează modul în care roboții humanoizi pot colabora cu echipajul uman. Deși robotul nu a servit mâncare sau băuturi, reprezentanții companiei afirmă că prezența sa a îmbunătățit experiența de zbor. Pasagerii, copii și adulți deopotrivă, au făcut fotografii și au arătat un interes deosebit pentru inovația tehnologică.

Din punct de vedere vizual, Volodia seamănă izbitor cu modelul chinez Unitree G1, deși compania aeriană nu a confirmat acest lucru. Funcționarea sa se bazează pe tehnologii de inteligență artificială, care îi permit să reproducă mișcările și sarcinile unui membru al echipajului. Prezența roboților humanoizi în cabinele de avion stârnește însă și dezbateri. Lansarea lui Volodia - care e prezentat ca un succes - vine la scurta vreme dupa ce o alta companie rusa a prezentat un robot umanoid destinat locuintelor si intretinerii, dar care a cazut in cap la lansare, dupa primii pasi, filmarea devenind virala.

Deși Pobeda este prima companie care testează efectiv un robot umanoid în cabina de pasageri, alte companii explorează deja această direcție. În martie 2024, Qatar Airways a prezentat roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială, pregătiți să deservească pasagerii. Roboții humanoizi sunt deja folosiți și în producția aeronavelor. În iunie 2025, Hyundai Motors și Kia au prezentat X-ble Shoulder, un robot purtabil destinat operațiunilor de asamblare și mentenanță. Provocarea industriei este acum să integreze asistența robotică fără a înlocui experiența umană, care rămâne încă un element de neînlocuit al călătoriei aeriene.