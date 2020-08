Complot familial: o deputată din Brazilia și-a ucis soțul cu ajutorul copiilor

O deputată din Brazilia, Flordelis dos Santos de Souza, cunoscută pentru că are 55 de copii, biologici și adoptați, este acuzată că a pus la cale asasinarea soțului. A făcut-o chiar chiar cu ajutorul unora dintre copiii ei, după ce mai multe alte tentative de otrăvire a partenerului ei ar fi eșuat. Deputata are 59 de ani, iar soțul - pastor evanghelic - avea 42 de ani.

Anderson do Carmo a fost găsit ciuruit de gloanțe, în dimineața zilei de 16 iunie 2019, chiar la domiciliul din Rio de Janeiro. A fost împușcat cu 30 de gloanțe, iar deputata a susținut că s-a întâmplat în timpul unui jaf. Numai că procurorii au descoperit ulterior că a fost vorba despre un plan pus la cale de Flordelis dos Santos de Souza și de câțiva dintre copiii ei.

Procurorii au anunțat că deputata și alte zece persoane, între care șase dintre copiii ei și o nepoată, sunt puse sub acuzare. Au fost emise mandate de arestare pe numele a nouă dintre inculpați. Cum deputata are imunitate parlamentară, procurorii s-au adresat Congresului pentru a cere încuviințarea arestării ei. Motivul pentru care a pus la cale asasinarea mai tânărului său soț ar fi de natură financiară. Acesta i-ar fi blocat accesul la bani, nemulțumit de „tratamentul preferențial" pe care îl acorda copiilor ei favoriți. De cel puțin șase ori ar mai fi încercat Flordelis să-și omoare soțul și până la urmă a reușit cerându-le copiilor ei s-o facă.