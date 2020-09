Copiii vor merge la scoala fara declaratie pe propria raspundere de la parinti. Anuntul ministrului Educatiei

Parintii nu vor mai da declaratie pe propria raspundere cand isi vor trimite copiii la scoala, a anuntat ministrul Educatiei Monica Anisie.

Normele pentru inceperea scolii vor fi publicate in cursul zilei de marti, a spus ministrul, care a precizat ca declaratia pe propria raspundere pe care ar fi trebuit sa o dea parintii nu se va mai regasi intre acestea.

"I-am solicitat domnului ministru Tataru sa fie eliminata acea declaratie pe propria raspundere din partea parintelui si acesta a fost de acord. Normele pentru inceperea scolii pe le publicam maine (marti - n.r) nu vor mai cuprinde declaratia pe propria raspundere", a declarat, luni, Monica Anisie pentru StiriEdu.ro.

Reamintim ca potrivit normelor pentru începerea anului școlar 2020-2021, publicate de Ministerul Sănătății, parintii care isi vor trimite copiii la scoala ar fi trebuit sa completeze o declaratie pe propria raspundere in care sa spuna in ce stare de sanatate a fost copilul in ultimele 14 zile.

Anul scolar 2020 - 2021 va incepe in 14 septembrie, in conditii speciale, generate de pandemie. Toate detaliile vor fi oferite de autoritati in urmatoarele zile.

Autoritatile au intocmit trei scenarii pentru revenirea la cursuri a elevilor. Criteriul de care se ține cont in stabilirea acestor scenarii este numarul de cazuri noi din ultimele 14 zile la mia de locuitori.

Scenariul verde inseamna ca in localitatea respectiva e mai putin de o persoana detectata cu COVID-19, in ultimele 14 zile.

Scenariul galben (risc mediu) - intre 1 si 3 persoane detectate cu noul coronavirus.

Scenariul rosu se aplica unde au aparut mai mult de trei bolnavi noi in localitatea respectiva, in ultimele 14 zile, la mia de locuitori. In acest scenariu, scoala se inchide de tot.

Cele trei scenarii nu vor fi valabile pe tot parcursul anului scolar, ci se vor actualiza permanent, in functie de situatia epidemiologica locala.